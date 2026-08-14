सेफ्टी पिन से ये 5 काम करें आसान, याद रखें ये हैक
सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कपड़ों पर तो खूब करना जानते होंगे। फटी हुई शर्ट की सिलाई छिपानी हो या फिर साड़ी का पल्लू टिकाना या फिर ढीले ब्लाउज फिटिंग करने हो, सेफ्टी पिन काम आती है। लेकिन इसके अलावा भी सेफ्टी पिन से ये 5 काम किए जा सकते हैं, जान लें।
सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कपड़ों को फिक्स करने में तो खूब किया होगा। साड़ी का पल्लू कंधे पर टिकाना हो या फिर ढीले ब्लाउज को टाइट करना हो,या कपड़ा कहीं फट गया, बिना सिलाई एक सेफ्टी पिन ही है जो आपके कपड़ों को खिसकने, खुलने से बचाने में मदद करती है। लेकिन ये सेफ्टी पिन केवल इतने से काम के लिए नहीं होती। इनकी मदद से और भी कई काम किए जा सकते हैं। तो अपने बैग में सेफ्टीपिन जरूर रखनी चाहिए। ना जानें कौन सा ऐसा हैक हो जो आपके काम को आसान बना दें। यहां जानें सेफ्टी पिन के 5 हैक जो आपके काम को आसान बना देंगे।
जिप लॉकर बन जाएगी सेफ्टीपिन
घर से बाहर ट्रैवल पर निकले हैं और बैग में किसी भी तरह का सेफ्टी लॉक लगाना भूल गए हैं। तो ऐसे में टेम्परेरी सॉल्यूशन है सेफ्टीपिन, इसे जिप की चेन में फंसाकर लॉक कर दें और कुछ देर के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। क्योंकि सेफ्टीपिन लगाने से आपकी जिप इधर-उधर नहीं खुलेगी, हालांकि आपको अपने बैग में रखे सामान की सेफ्टी के लिए कुछ स्थायी समाधान खोजना होगा लेकिन कुछ वक्त के लिए तो ये आपकी मदद कर ही देगी।
सैंडल की स्ट्रैप टूट गई
चलते-चलते आपके सैंडल की पट्टी टूट गई। आसपास कोई दुकान नहीं और ना ही और जोड़ी चप्पलों की है तो बस सेफ्टीपिन लें और इससे अपने सैंडल की पट्टियों को कुछ देर के लिए फिक्स कर लें। कम से कम आप जूते-चप्पल की शॉप तक तो पहुंच ही जाएंगी।
बेडशीट ऑर्गनाइजर
गद्दे पर बिछी बेडशीट बार-बार खिसक जाती है। आप परेशान हो चुकी हैं इसे ठीक करके तो बस सेफ्टीपिन को लें और कोनों पर चादर के साथ गद्दे को जोड़कर सेफ्टीपिन लगा दें। आपका जुगाड़ सेट हो गया। अब चादर गद्दे को छोड़कर खिसकेगी नहीं और आपको बार-बार बेडशीट ठीक नहीं करना पड़ेगा। घर में मेहमान आने वाले हों और बेडरूम को व्यवस्थित रखना हो तो ये आइडिया बड़े काम का है।
केबल ऑर्गनाइजर
मोबाइल चार्जर का केबल लपेट कर बैग रखना है। लेकिन बार-बार खुल जाता है तो बस एक सेफ्टीपिन लें और उसमे केबल को फंसाकर रख दें। ये केबल ऑर्गनाइजर का काम करेगा और आपके मोबाइल का चार्जर का तार फैला हुआ नहीं दिखेगा।
नेकलेस बंद करने के काम आएगी
गले में नेकलेस पहनने वाली हैं लेकिन ये क्या चेन का हुक तो टूट चुका है। पर टेंशन ना लें एक छोटी साइज की सेफ्टीपिन को चेन में फंसा दें। गले के पीछे करें और बालों से ढंक लें। ये हैक बिल्कुल सिंपल और बड़े काम का है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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