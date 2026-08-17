Jokes Of The Day: मम्मी-पापा लड़ रहे थे, बच्चा स्कूल पहुंचा लेट! वजह सुनकर लगाएंगे ठहाके, पढ़ें 20 मजेदार चुटकुले

हंसी के डोज के लिए कुछ न कुछ मजेदार होना ही चाहिए और अगर आप भी ठहाके मारकर हंसना चाहते हैं, तो कुछ चुटकुलों को पढ़ें। हम आपके लिए 20 मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ते ही आपकी हंसी छूट जाएगी।

Hindi jokes 2026

आजकल की लाइफस्टाइल काफी व्यस्त हो चुकी है और ऐसे में लोग हंसना भी भूल चुके हैं। लेकिन अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हंसना भी पड़ेगा और खुद को मन से खुश भी रखना होगा। अगर आप भी हंसी का डोज लेना भूल जाते हैं, तो हम आपके लिए बेहतरीन चुटकुले लेकर आए हैं। इन्हें पढ़कर आपकी हंसी छूट जाएगी और हंसते-हंसते पेट में दर्द होने लगेगा।

1. टीचर - तुम इतनी देर से स्कूल क्यों आए हो?

बच्चा - मम्मी-पापा लड़ रहे थे।

टीचर - वो लड़ रहे थे तो तुम क्यों देर से आए?

बच्चा - मेरा एक जूता मम्मी के पास और दूसरा जूता पापा के पास था।

2. एक पुलिसवाला रोड पर खड़ा था

एक आदमी आया और उससे बोला-

भैया जी, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें…

पुलिस वाला बोला- तुम काहे करवाओगे भैया,

हम खुद कर लेंगे..

आदमी बोला- तुम कैसे करोगे, कानून तो अंधा होता है!

3. सास (बहू से)- तुम्हें खाना बनाना नहीं आता?

बहू- नहीं मम्मी जी

सास- तो शादी से पहले क्यों नहीं बताया?

बहू- सरप्राइज।

4. बॉयफ्रेंड- कहां जा रही हो?

गर्लफ्रेंड- आत्महत्या करने

बॉयफ्रेंड- तो इतना मेकअप क्यों किया हुआ है?

गर्लफ्रेंड- अबे गधे, कल न्यूज पेपर में फोटो भी तो आएगी न।

5. वकील: "माई लॉर्ड! मेरे मुवक्किल की बेगुनाही साबित करने के लिए मैं कानून की इस किताब का पेज नंबर 15 सबूत के तौर पर पेश करना चाहता हूँ।"

जज ने किताब खोली, तो देखा कि उस पेज पर ₹2,000 के पांच नोट रखे हुए थे।

जज (नोट जेब में रखते हुए): "बहुत बढ़िया सबूत है! अदालत को ऐसे कम से कम दो-तीन और पुख्ता सबूतों की जरूरत है।"

6. पहला दोस्त- क्या कर रहे हो भाई?

दूसरा दोस्त- खा रहा हूं भाई...!

पहला दोस्त- अकेले-अकेले...?

दूसरा दोस्त- अबे बीवी से ताने खा रहा हूं, आजा तू भी खा ले...!

7. पत्नी- तुमने मेरे साथ धोखा किया है?

पति- क्यों जानेमन क्या हुआ?

पत्नी- तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारी रानी नाम की पहले से एक पत्नी है

पति- ससुर जी को बताया तो था कि तुझे बिल्कुल रानी की तरह रखूंगा।

8. सोनू अपने दोस्त मिंटू को ज्ञान बांट रहा था

अगर परीक्षा में पेपर बहुत कठिन हो तो…आंखें बंद करो,

गहरी सांस लो और जोर से कहो- ये सब्जेक्ट बहुत मजेदार है

इसलिए अगले साल फिर पढ़ेंगे।

9. एक पुलिसवाला रोड पर खड़ा था

एक आदमी आया और उससे बोला-

भैया जी, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें…

पुलिस वाला बोला- तुम काहे करवाओगे भैया,

हम खुद कर लेंगे..

आदमी बोला- तुम कैसे करोगे, कानून तो अंधा होता है!

10. पति- मेरे लिए तो दूर-दूर से रिश्ते आते थे

पत्नी- हां नजदीक रहने वाले तुम्हारे लच्छन जानते होंगे

पत्नी की बात सुनकर पति की बोलती बंद हो गई।

11. पत्नी- देखते ही देखते शादी को 20 साल हो गए,

समय का पता ही नहीं चला

पति- देखते-देखते तुम्हे हुए होंगे,

मुझे तो सुनते-सुनते हुए हैं।

12. गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद लड़का रोता हुआ

मंदिर में जाकर भगवान से बोला-

बिछड़ा यार मिला दे ओ रब्बा

भगवान बोले- बगल में हनुमान मंदिर है,

वहीं जाकर कंप्लेन दर्ज कराओ

माता सीता को उन्होंने ही ढूंढा था।

13. सास (बहू से)- क्यों मार रही हो बच्चे को?

बहू- मैंने कहा पढ़ ले, अच्छी बीवी मिलेगी

सास- तो इसमें मारने वाली क्या बात है?

बहू- ये कहता है कि पापा भी तो खूब पढ़े लिखे थे।

14. भिखारी- साहब 20 रुपये दो ना, कॉफी पीनी है

पप्पू- लेकिन कॉफी तो 10 रुपये की आती है

भिखारी- मेरी गर्लफ्रेंड भी साथ मे है न

पप्पू- अरे, भिखारी होकर तूने गर्लफ्रेंड बना रखी है

भिखारी- नहीं जी, गर्लफ्रेंड ने मुझे भिखारी बना दिया है।

15. टीचर- अगर स्कूल के सामने कभी कोई बम दिखे तो क्या करोगे बच्चों...

मोलू- कुछ देर तक देखेंगे मैम फिर...

उसे उठाकर स्टाफ रूम में रख देंगे...

इस जवाब के बाद क्लास में लंबी खामोशी छा गई।

16. पति (फोन पर पत्नी से)- तुम बहुत प्यारी हो...!

पत्नी- थैंक्स...!

पति- तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो...!

पत्नी- थैंक्यू सो मच... और बताओ क्या कर रहे हो

पति- खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं...!

पत्नी आओ बेलन लेकर इंतजार कर रही हूं

17. पत्नी ने पति को एक जोर का तमाचा मार दिया...

पति तिलमिला उठा और पूछा- मैंने क्या गलती की?

पत्नी- तुम कोई गलती करो, उसके लिए मैं इंतजार थोड़े ही करती रहूंगी।

18. पति ने पत्नी से बड़े ही प्यार से कहा - काश तुम शक्कर होती,

कभी तो मीठा बोलती...

पत्नी- काश तुम अदरक होते, कसम से... जी भर के कूटती...!!!

पत्नी का जवाब सुन कर पति बेहोश।

19. गोलू जलेबी बेच रहा था, लेकिन कह रहा था

आलू ले लो आलू ले लो।

राहगीर- लेकिन ये तो जलेबी है

गोलू- चुप हो जा! वर्ना मक्खियां आ जाएंगी।

20. कुंवारा बेटा- मुझे शादी नहीं करनी!

मुझे सब औरतों से डर लगता है। …

पिता- कर ले बेटा… फिर सिर्फ 1 ही