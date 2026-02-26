मेवाड़ घराने की राजकुमारी पद्मजा ₹60000 करोड़ के शाही महल में करती हैं राज, उनकी खूबसूरती पर अटक जाएंगी नजरें
पुराने जमाने में राजा-महाराजा बड़े शान से रहते थे और महलों पर राज किया करते थे अब राजाओं की विरासत खत्म हो चुकी है लेकिन कुछ राजसी परिवार आज भी बचे हैं। इसी में से एक मेवाड़ की राजकुमारी पद्मजा कुमारी परमार हैं, जो अपनी सादगी के लिए मशहूर हैं।
Mewar Padmaja Kumari Parmar: भारत से राजसी परिवार ज्यादातर खत्म हो चुके हैं लेकिन कुछ परिवार आज भी ऐसे हैं, जो अपनी विरासत और परंपरा को बनाए हुए हैं। राजस्थान में कई राजा-महाराजा थे, जो अपनी शाही अंदाज के लिए जाने जाते थे। इसी में से एक थी मेवाड़ रॉयल फैमिली। उदयपुर में बसा ये मेवाड़ परिवार अपे शाही ठाट-बाट और धन-संपत्ति के लिए जाना जाता था। मेवाड़ परिवार आज भी अपने शाही महल और उनकी खूबसूरत राजकुमारी की वजह से अक्सर चर्चा में रहता है। मेवाड़ घराने की राजकुमारी पद्मजा कुमारी परमार आज भी शाही अंदाज में अपनी जिंदगी बिता रही हैं। वह बेहद खूबसूरत भी हैं, उन्हें देखने के लिए अक्सर लोग बेताब रहते हैं।
महाराणा प्रताप के वंशज
मेवाड़ राजघराने का ये परिवार महाराणा प्रताप के वंशज है। इस वंशज की राजकुमारी है पद्मजा कुमारी। पद्मजा कुमारी सादगी-खूबसूरती में अव्वल है और साथ ही उनका दिमाग भी काफी तेज है। वह साहस और बुद्धिमानी का कई बार परिचय दे चुकी हैं।
करोड़ों की संपत्ति
राजकुमारी पद्मजा कुमारी के पास करोड़ों की संपत्ति है और उदयपुर का सिटी पैलेस महल में वह रहती हैं। इस महल की कीमत 60000 करोड़ रुपये है। सिटी पैलेस के शांत बगीचे और जगमगाती लाइट्स उन्हें काफी पसंद है। वह सुबह-शाम सिटी पैलेस का दौरा करती हैं। उनका कहना है कि ऐसे वह टहल भी लेती हैं।
सामाजिक कार्यों से जुड़ी
मेवाड़ की राजकुमारी सिर्फ सुंदरता की धनी नहीं है बल्कि वह दिल से भी अच्छी इंसान हैं। वह लोगों की मदद के लिए हर तरह से तत्पर रहती हैं और फेंड्स ऑफ मेवाड़ नाम की संस्था बनाकर देश-विदेश में मेवाड़ की गाथा सभी तक पहुंचा रही हैं। पहले शाही घरानों की लड़कियां काम नहीं किया करती थीं लेकिन राजकुमारी इस सोच से बिल्कुल विपरीत हैं। वह अपने भाई और राजा लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के साथ मिलकर हैरिटेज कंपनी चलाती हैं।
सिटी पैलेस बना हैरिटेज
पद्मजा कुमारी ने मेवाड़ के राजमहल सिटी पैलेस को हैरिटेज रूप देने के लिए उन्होंने भाई के साथ मिलकर HRH ग्रुप बनाया, जिसकी वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इसके अलावा न्यूयार्क में वो फोर सीजन होटल का संचालन करती हैं, हॉस्पिटैलिटी के अलावा वह हेल्थ केयर के सेक्टर में बढ़कर चढ़कर काम कर रही हैं।
टाइप-1 डायबिटीज की मरीज
राजकुमारी टाइप-1 डायबिटीज की मरीज भी है लेकिन वह अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करके चलती हैं। उनका कहना है कि अगर आप हेल्थ को लेकर सीरियस रहते हैं, तो किसी भी बीमारी को हरा सकते हैं। पद्मजा कुमारी रोजाना टहलना, पिलाटेज और योगा करती हैं। इसके अलावा वह बैलेंस डायट लेती हैं। इससे उनकी डायबिटीज कंट्रोल में रहती हैं।
