रूम हीटर, ब्लोअर और ऑयल हीटर में क्या है अंतर? जानें सर्दियों में कौन सा खरीदना है सही
सर्दियों के मौसम में हर कोई घर के लिए रूम हीटर, ब्लोअर या फिर अन्य इंतजाम करता है लेकिन क्या आप रूम हीटर, ब्लोअर और ऑयल हीटर के बीच अंतर समझते हैं। कौन सा हीटर आपके सही रहेगा, आइये विस्तार से जानते हैं।
सर्दियों में ठंड से बचने के लिए रूम हीटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो बाजार में कई तरह के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या सभी रूम हीटर आपके कमरे के लिए अच्छे होते हैं। कहीं ब्लोअर मिलता है, तो कहीं ऑयल हीटर और रेडिएंट हीटर मौजूद होगा। वैसे तो सभी का काम कमरे को गर्म रखना है लेकिन इनके काम करने का तरीका, बिजली की खपत और कीमर में काफी अंतर होता है। इन सभी हीटर्स में भी फर्क होता है, जिसे अक्सर लोग बिना जाने ही खरीद लेते हैं। चलिए बताते हैं रूम हीटर, ब्लोअर, ऑयल हीटर में क्या अंतर होता है और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा।
रूम हीटर, ब्लोअर और ऑयल हीटर में क्या है अंतर?
1. रूम हीटर
रूम हीटर साधारण सा हीटर होता है, जिसका इस्तेमाल कमरे को गर्म करने वाले इलेक्ट्रिक हीटर के लिए किया जाता है। इसमें रेडिएंट हीटर, क्वार्ट्ज हीटर और दूसरे तरह के हीटर भी आते हैं। कुछ हीटर गर्म होने वाले एलिमेंट से सीधे गर्माहट देते हैं, जबकि कुछ गर्म हवा के जरिए कमरे को गर्म करने में मदद करते हैं। ये हीटर सिर्फ उसी को गर्माहट देते हैं, जो इनके करीब में बैठा हो और इनका आकार भी छोटा होता है।
2. ब्लोअर हीटर
ब्लोअर हीटर में इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट और पंखे का इस्तेमाल होता है। पंखा गर्म हवा को कमरे में फैलाता है, जिससे थोड़ी देर में गर्माहट महसूस होने लगती है। यह उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा, जिन्हें सुबह उठते समय या काम करने के दौरान जल्दी गर्म हवा चाहिए। कुछ लोग नहाने के बाद फौरन गर्म हवा से अपने हाथ-पैर सेंकना पसंद करते हैं, ये उनके लिए भी सही है। ब्लोअर से आपको जल्दी गर्म हवा मिलती है और इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है।
3. ऑयल हीटर क्या है
ऑयल हीटर को ऑयल-फिल्ड रेडिएटर भी कहा जाता है। इसमें सीलबंद धातु के हिस्सों के अंदर एक खास किस्म का तेल भरा होता है। बिजली से हीटर गर्म होता है और यह तेल गर्मी को अपने भीतर बनाए रखने में मदद करता है। इसके बाद हीटर आसपास की हवा और कमरे को गर्म करता है। ऑयल हीटर में शोर नहीं होता और गर्माहट लंबे समय तक कमरे में बनी रहती है। ऑयल हीटर उन लोगों के लिए अच्छा है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं और उन्हें लंबे समय तक कमरे को गर्म रखना होता है।
कौन सा हीटर है आपके लिए सही?
- जल्दी गर्माहट चाहिए- ब्लोअर हीटर चुन सकते हैं। यह ठंडे कमरे में तेजी से गर्म हवा देने के लिए सही होता है।
- लंबे समय तक गर्माहट चाहिए- ऑयल हीटर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, खासकर जब कमरे का शोर कम रखना हो।
- सीधे शरीर को गर्म करना है- रेडिएंट या क्वार्ट्ज हीटर लेना फायदेमंद हो सकता है, बस इसमें सुरक्षित दूरी से सिकाई करें।
हीटर इस्तेमाल करते समय बरतें ये सावधानियां
- हीटर को पर्दों, बिस्तर, कंबल और दूसरे सामान से दूर रखें।
- हीटर को बच्चों से दूर रखें और उन्हें छूने से रोकें। कई बार हीटर गर्म होता है, तो बच्चे का हाथ जल सकता है।
- हीटर को सीधे दीवार के सॉकेट में लगाएं। खराब एक्सटेंशन बोर्ड या ढीले सॉकेट का इस्तेमाल न करें।
- हीटर को कपड़े सुखाने या ढकने के लिए इस्तेमाल न करें।
- कमरे में वेंटिलेशन सही रखें और हीटर को उसके निर्देशों के अनुसार ही इस्तेमाल करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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