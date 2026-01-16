Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Republic Day Sale is live now, buy Kitchen Organizers on best deals

Attention! Amazon Sale Deals में मिनिमम 60% के ऑफ पर करें किचन ऑर्गेनाइजर्स की शॉपिंग

संक्षेप:

किचन और डाइनिंग प्रोडक्ट्स पर बंपर डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल रहा है। सभी प्रोडक्ट्स के प्राइस गिर गए हैं, यानी इस समय MRP पर 50 से 80% के डिस्काउंट पर आप अपना पसंदीदा प्रोडक्ट घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Jan 16, 2026 02:57 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Amazon Great Republic Day Sale 2026 लाइव हो चुका है। जहां किचन और डाइनिंग प्रोडक्ट्स पर बंपर डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल रहा है। सभी प्रोडक्ट्स के प्राइस गिर गए हैं, यानी इस समय MRP पर 50 से 80% के डिस्काउंट पर आप अपना पसंदीदा प्रोडक्ट घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। किचन ऑर्गेनाइजर्स बड़े काम की चीज हैं। खासकर अगर आपका किचन छोटा है, तो ये उनमें अधिक स्पेस ऐड करते हैं। साथ में उन्हें एस्थेटिक और मॉडर्न लुक देते हैं। वहीं छोटी-छोटी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखने में भी मदद करते हैं। इस प्रकार आपके लिए किचन में काम करना आसान हो जाता है। तो इंतजार कैसा? चल रहे सेल ऑफर्स का लाभ उठाएं और किचन ऑर्गेनाइजर्स को घर मंगवाएं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
Attention! Amazon Sale Deals में मिनिमम 60% के ऑफ पर करें किचन ऑर्गेनाइजर्स की शॉपिंग
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

अगर आप भी अपने किचन में एस्थेटिक ऐड करना चाहती हैं, तो ये 360 डिग्री पर घूमने वाला टर्नटेबल ऑर्गेनाइजर जरूर ऑर्डर करें। इन्हें किचन काउंटर से लेकर डाइनिंग टेबल पर कहीं भी रख सकते हैं। इसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे सॉसेज के बोतल आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इस एसथेटिक प्रोडक्ट पर इस समय 49% का ऑफ उपलब्ध है, लगभग आधे दाम पर आप इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

स्टाइलनेस स्टील मेटेरियल ये तैयार ये 2 टायर स्पाइस रैक ऑर्गेनाइजर छोटे किचन के लिए परफेक्ट रहेगा। इसमें रोजाना इस्तेमाल होने वाले छोटे डब्बे आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, साथ ही इसमें पर्याप्त जगह मिल जाएगा। आप चाहे तो इसे अपने सिंक के बगल में भी रख सकती हैं। जिन पर गीले बर्तन रखने में मदद मिलेगी।

Loading Suggestions...

CRAFTLAND का मेटल से तैयार ये ऑर्गेनाइजर स्टोरेज के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये 2 लेयर में आयेगा, जिसमें रोजाना इस्तेमाल में आने वाली सभी चीजें आराम से रखी जा सकती हैं। खासकर मसाले के छोटे डब्बे रखने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इसका डिजाइन एस्थेटिक है, जो किचन को एक मॉडर्न लुक देगा। AMAZON SALE में ये 56% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा। साथ ही इसपर कैशबैक और बैंक ऑफर्स भी उपलब्ध मिल रहे हैं।

Loading Suggestions...

स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार किचन स्टोरेज वेजिटेबल ट्रॉली मल्टीफंक्शनल स्टोरेज के लिए एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजर है। इसे किचन के किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। इनमें आलू, प्याज और अन्य फल सब्जियों को ऑर्गेनाइज्ड रखा जा सकता है। इस तरह की ट्रॉली मार्केट में काफी महंगी आती है, परंतु बंपर डिस्काउंट ऑफर में यह 69% के ऑफ के साथ केवल 925 रुपए में मिल रही है। इस मौके को हाथ से न जाने दें।

Loading Suggestions...

ये ट्रॉली स्टोरेज मॉडर्न किचन के लिए एक अच्छा विकल्प है। इसमें स्क्वायर डिजाइन के फ्रूट और वेजिटेबल रक मिल जाएंगे जिनमें हवा पास होने के लिए छोटे होल बने हुए हैं। इनमें सब्जी फल जल्दी खराब नहीं होते और डस्ट से बचे रहते हैं। इनका मेटेरियल भी ड्यूरेबल है, जो लंबे समय तक खराब नहीं होगा। वहीं इन पर 63% का ऑफ मिल जाएगा, तो सेल ऑफर्स का लाभ उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

GOLWYN का प्रीमियम हैंगिंग हुक ऑर्गेनाइजर किचन में छोटी-मोटी चीजों को टांगने के काम आएगा। इस प्रकार किचन में चीजें इधर-उधर बिखरी नहीं रहती हैं और वे अपनी जगह पर स्थाई रहती हैं। साथ ही इन्हें ढूंढने में भी समय व्यर्थ नहीं होता। इन्हें इंस्टॉल करना भी काफी आसान है। तो ज्यादा न सोचे मोबाइल उठाएं और 46% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

मेटल स्टैंड पर रखे इस वुडन ऑर्गेनाइजर में 2 टायर रैक है, जिसे काउंटर पर कही भी रख सकती हैं। इसे खासकर मसालों के डब्बों को ऑर्गेनाइज रखने के लिए तैयार किया गया है। डार्क ब्राउन कलर का ये ऑर्गेनाइजर किचन में एस्थेटिक और मॉडर्न लुक ऐड करेगा। ये एक अच्छा मौका है REPUBLIC DAY SALE में इन्हें 86% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Loading Suggestions...

स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार 3 टायर ऑर्गेनाइजर रैक को किचन काउंटर पर रखें। खासकर ये कॉर्नर एरिया को कवर करते हैं, इस तरह खाली एरिया इस्तेमाल में आ जाता है। इनपर चकला, बेलन, मसालदानी आदि जैसी चीजें आराम से ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। वहीं आपको इनपर 61% का ऑफ मिल जाएगा, तो इंतजार कैसा इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।