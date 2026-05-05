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गंदे से गंदा लोहे का तवा चमक उठेगा! हफ्ते में 1 बार ऐसे साफ करें, हट जाएगी काली परत

May 05, 2026 06:54 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Iron Tawa Cleaning Hacks: लोहे के तवे को साफ करना काफी मुश्किल होता है। खासतौर से इसपर जमी चिकनाई हटने का नाम नहीं लेती। ऐसे में आप ये 2 हैक ट्राई कर सकते हैं, लोहे का तवा नए जैसा चमक उठेगा।

गंदे से गंदा लोहे का तवा चमक उठेगा! हफ्ते में 1 बार ऐसे साफ करें, हट जाएगी काली परत

रसोई में तवे का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है और उतनी ही जल्दी ये गंदा भी होता है। नया तवा लाने के कुछ ही दिन बाद इसपर कालापन, जंग और चिकनाई की जमी हुई परत दिखने लगती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। नॉर्मल डिशवॉश से इसे साफ करना तो पॉसिबल ही नहीं होता और चम्मच या चाकू से रगड़ने पर भी इसपर जमी हुई परत छूटने का नाम नहीं लेती। अब सवाल है कि इसे साफ कैसे किया जाए? क्या कोई नुस्खा है जिससे लोहे के पुराने तवे को दोबारा से नए जैसा चमकाया जा सके? जी हां, बिल्कुल है। आज वही नुस्खा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार तवे को इस तरह क्लीन कर देंगी तो वो हमेशा नए जैसा चमकता हुआ रहेगा। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ टिप्स।

हैक 1: नमक और बेकिंग सोडा से निकलेगी गंदी परत

लोहे के तवे को इस्तेमाल करते-करते उसपर एक गंदी परत जम जाती है, जो आसानी से नहीं छूटती। इसी की वजह से तवा गंदा और पुराना दिखने लगता है। इसे साफ करना है तो ये छोटी सी ट्रिक नोट कर लें। इसके लिए तवे को गैस पर कुछ देर के लिए गर्म होने दें। 5-7 मिनट काफी रहेंगे। अब इसपर थोड़ा सा बेकिंग सोडा और नमक मिलाकर छिड़क दें। खासतौर से जहां गंदी परत जमी हुई हैं, वहां इन्हें जरूर डालें। अब किसी भी चम्मच, चाकू या पलटे कि मदद से तवे को स्क्रैच करें, सारी गंदी परत और चिकनाई छूटकर गिर जाएगी। इसके बाद तवे को नॉर्मली डिशवॉश लिक्विड या सोप की मदद से धो लें। एकदम नए जैसा चमक उठेगा।

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हैक 2: नींबू और पीतांबरी से चमक उठेगा लोहे का तावा

लोहे का तवा बिल्कुल काला और गंदा हो गया है, तो ये हैक भी आप ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए तवे को गैस पर चढ़ाएं और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर गर्म होने दें। इस पानी में 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच पीतांबरी पाउडर डालें। साथ में एक आधा नींबू भी निचोड़ लें। अब नींबू को रगड़ते हुए तवे को क्लीन करें। चूंकि अभी पानी गर्म है, इसलिए आप एक कांटे वाली चम्मच या चाकू को नींबू में फंसाकर इसे रगड़ सकती हैं। इससे जिद्दी चिकनाई और कालापन साफ हो जाएगा।

इसके बाद आपको तवे पर थोड़ा सा डिशवॉश लिक्विड डालना है, साथ में पीतांबरी पाउडर भी मिला सकती हैं। फिर तवे को रगड़ते हुए अच्छे से क्लीन कर लें। इसपर जमी गंदी और चिकनी परत भी काफी हद तक साफ हो जाएगी। ये हैक आप हर हफ्ते में दोहरा सकती हैं, तवा बिल्कुल नए जैसा बना रहेगा।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
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