जापान के डेटिंग कल्चर में फॉलो होता है 3 डेट रूल, जानें क्या है ये डेट रूल

जापान के बारे में लोगों की दिलचस्पी लगातार बनी रहती है, क्योंकि यहां की लाइफस्टाइल, कल्सर और सामाजिक तौर-तरीके दुनिया के बाकी देशों से काफी अलग हैं। इस आर्टिकल में जानिए कैसा है जापान का डेटिंग कल्चर और 3 डेट रूल क्या है।

जब भी किसी को कोई व्यक्ति पसंद आता है तो वह उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं ताकी सामने मौजूद व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान सके। जब दोनों एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं तो फिर वह कपल बनते हैं और फिर आगे की बात शुरू होती है। जापान की बात करें तो यहां का डेटिंग कल्चर दुनिया के दूसरे देशों से काफी अलग और दिलचस्प माना जाता है। यहां भी जब किसी व्यक्ति को कोई पसंद आता है, तो वह उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताकर उसे बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करता है। दोनों एक-दूसरे की पसंद-नापसंद, सोच, व्यवहार और लाइफस्टाइल को समझते हैं। इसके बाद अगर उन्हें लगता है कि उनकी आपस में अच्छी बॉन्डिंग है, तो वे रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला लेते हैं। हालांकि यहां पर डेट करते हुए एक दिलचस्प परंपरा को भी फॉलो किया जाता है। जापान में डेटिंग के दौरान '3 डेट रूल' भी चर्चा में रहता है। टोक्यो में रहने वाली एक महिला ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के जरिए जापानी डेटिंग कल्चर और 3 डेट रूल के बारे में बताया है। आप भी जानिए-

कैसे मिलते हैं? किसी को डेट करने से पहले पार्टनर से मुलाकात कैसे होती है ये जानना जरूरी है। महिला ने बताया कि उनके पेरेंट्स की जेनेरेशन में लोग ओमेइआई यानी अरेंज मैचिंग के जरिए मिलते थे,क्योंकि तब यही कॉमन था। लेकिन अब लोग काम पर, यूनिवर्सिटी में या फिर डेटिंग ऐप के जरिए एक दूसरे से मिलते हैं। वह खुद अपने पति से यूनिवर्सिटी में मिली थीं।

क्या है 3 डेट रूल आप जब एक बार डेटिंग करना शुरू करते हैं तो एक 3 डेट रूल को फॉलो किया जाता है। ये रूल कहीं लिखा नहीं है लेकिन लोग लंबे समये से इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। वह यह है कि तीसरी डेट तक कोकुहाकु यानी इजहार होना चाहिए। जापान में कोकुहाकु किए बिना किसी रिश्ते को आधिकारिक नहीं माना जाता। कई बार डेट पर जाना, रोज मैसेज करना या हाथ पकड़ने का मतलब यह नहीं है कि आप एक कपल हैं, जब तक इजहार नहीं हो जाता, तब तक आप सिर्फ दोस्त ही माने जाते हैं।

कौन देता है बिल आजकल माना जाता है कि दोनों लोगों के बीच में बिल को बांट लेना चाहिए। लेकिन जापानी कंटेंट क्रिएटर कहती हैं कि वह और उनके दोस्त मानते हैं कि अगर पुरुष बिल भरता है तो ये स्मार्ट दिखता है और इससे ये भी पता चलता है कि वह वास्तव में आपको पसंद करता है।

डेटिंग कल्चर है काफी खास डेटिंग के दौरान जापानी लोग पीडिए कल्चर को फॉलो करते हैं। इसमें प्राइवेट रहने को महत्व दिया जाता है। डेटिंद के दौरान पब्लिक प्लेस पर गले मिलना, किस या बहुत ज्यागा शारीरिक प्यार दिखाना आमतौर पर शर्मनाक, असभ्य या लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश माना जाता है। हालांकि कुछ चीजें सामान्य हैं जैसे एक-दूसरे का हाथ पकड़ना अच्छा माना जाता है।

महिला ने दिए हैं दो डिस्क्लेमर 1)वह इस साल 31 साल की हो जाएंगी, इसलिए यह जो कुछ भी उन्होंने बताया है, वह उनकी पीढ़ी के हिसाब से नॉर्मल है। आज-कल की 'जेन Z' पीढ़ी के युवा क्या कर रहे हैं उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है।