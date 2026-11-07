क्या शादीशुदा बेटियों को अपने पैरेंट्स के साथ त्योहार मनाने की है आजादी? महिला ने सोशल मीडिया पर पूछा सवाल

इंटरनेट पर एक नयी बहस छिड़ गई है कि आखिर शादीशुदा बेटियों को अपने माता-पिता के साथ त्योहार मनाने की पूरी आजादी है, खासतौर पर वो पैरेंट्स जिनके बेटे नहीं है और केवल बेटियां ही हैं। महिला ने सवाल पूछकर बेटियों से एक्सपीरिएंस पूछा है।

सदियों से प्रथा चली आ रही कि शादी के बाद महिलाएं अपने सारे त्योहार पति के घर पर मनाएंगी। लेकिन अब इस अनकहे रिचुअल पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इंटरनेट पर महिला ने डिस्कशन छेड़ दी है कि क्या शादीशुदा बेटियों को अपने माता-पिता के साथ त्योहार मनाने का मौका मिलता है, खासकर तब जब उनका कोई भाई न हो। शादीशुदा आदमी अपने घर के सारे त्योहार और ट्रेडिशन शादी के बाद आराम से पूरे करते हैं जबकि महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो बड़े होली-दिवाली जैसे द्योहार को पति के घर पर ही मनाएं और रिचुअल्स को फॉलो करें। महिला ने इंटरनेट पर सवाल पूछा कि क्या शादी के बाद बेटी की अपने माता-पिता के प्रति जिम्मेदारी बदल जाती है? और, क्या दोनों पार्टनर को यह तय करने में बराबर का हक मिलना चाहिए कि दोनों को कहां फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए।

इंस्टाग्राम पर पूछा सवाल इंस्टाग्राम पर महिला ने वीडियो शेयर कर सवाल पूछा है और शादीशुदा महिलाओं को अपना एक्सपीरिएंस शेयर करने के लिए इनवाइट किया है जो अपने पैरेंट्स की इकलौती संतान हैं। महिला के इस सवाल पर महिलाओं ने अलग-अलग जवाब और अपने एक्सपीरिएंस शेयर किए हैं।

आखिर क्यों शादीशुदा महिलाओं को ससुराल को प्राथमिकता देनी चाहिए? इस वीडियो में महिला ने शादी के बाद बेटियों से की जाने वाली उम्मीदों के बारे में बात की। उन्होंने पूछा, "शादीशुदा बेटियों को अपने पैरेंट्स के साथ त्योहार मनाने का मौका कब मिलता है? और मैं इसे खासतौर से उन महिलाओं से जानना चाहती हूं जो सिर्फ बहन-बहन हैं, उनका कोई भाई नहीं है। शादी हो जाने के बाद उनके पैरेंट्स का क्या होता है? क्या उनसे हर दिवाली, हर होली, जैसे हर बड़े त्योहार को अकेले ही मनाने की उम्मीद की जाती है?"

उसने ये भी मेंशन किया कि शादीशुदा आदमी तो शादी के बाद अपने ही माता-पिता के साथ त्योहार सेलिब्रेट करते है, फैमिली ट्रेडिशन निभाते हैं, लेकिन, यहीं काम अगर महिलाएं अपने माता-पिता के साथ करना चाहती हैं, उन्हें एडजस्ट करने के लिए बोला जाता है। और, ये सवाल किए जाते हैं कि पहले उसे कौन सी फैमिली को प्राथमिकता देनी चाहिए।

बेटियों के लिए ये अनकही अपेक्षा है कि शादी के बाद उन्हें सारे बड़े त्योहार पति के घर पर ही मनाने चाहिए। एक शादीशुदा आदमी अपने माता-पिता के साथ दिवाली मना सकता है, होली पर उनके पास जा सकता है, नवरात्रि में घर पर रह सकता है, और फिर अपने माता-पिता के साथ परिवार की हर छोटी-बड़ी परंपरा को जारी रख सकता है। लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है।

महिला ने साफ किया कि वो यह नहीं कह रही कि शादीशुदा बेटी को सारे त्योहार अपने ही पैरेंट्स के साथ मनाने चाहिए बल्कि इस बारे में दोनों पार्टनर की राय बराबर लेनी चाहिए।

कैप्शन में पूछा सवाल महिला ने कैप्शन में लिखा कि मैं उन सभी मैरिड महिलाओं से खासतौर पर उनका एक्सपीरिएंस पूछना चाहती हूं जिनके भाई नहीं है। इसके साथ यह भी पूछा- क्या आपको अपने माता-पिता के साथ त्योहार मनाने का मौका मिलता है? क्या आपके पास सच में कोई चॉइस है? और उन परिवारों का क्या जिनके बेटे नहीं हैं, सिर्फ बेटियां हैं? क्या उनके माता-पिता से उम्मीद की जाती है कि वे हर त्योहार अपने बच्चों के बिना मनाएं?

शादीशुदा महिलाओं ने शेयर किया एक्सपीरिएंस वर्तमान समय में जब काफी सारे घरों में केवल एक बच्चे ही लोग कर रहे या फिर जिनके बेटे नहीं और वो अपनी बेटियों के साथ खुश हैं और उन्हें बेटे की चाह नहीं लेकिन बड़े होकर शादी के बाद वहीं पैरेंट्स इंडियन सोसाइटी में अकेले रह जाते हैं। ऐसे पैरेंट्स की बेटियां अक्सर अपने माता-पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ससुराल और पति से जूझती हैं। इंस्टाग्राम पर पूछे इस सवाल के जवाब में काफी सारी महिलाओं ने अपने एक्सपीरिएंस शेयर किए हैं जिनमे से कुछ पॉजिटिव तो कुछ निगेटिव भी है। एक यूजर ने लिखा है कि हां मैं अपने सारे फेस्टिवल अपने पैरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करती हैं, इसके लिए बस आपको सपोर्ट करने वाले हसबेंड और ससुराल वालों की जरूरत होती है।

वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि मैं इकलौती चाइल्ड हूं और मैं हर फेस्टिवल अपने पैरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करती हूं। और, मैं इस चीज के साथ कभी समझौता नहीं करती।