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फोन या पत्नी, किसे दे रहे हैं ज्यादा समय? जवाब ही बता देगा आपके रिश्ते का सच

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Husband Wife Relationship: क्या आपका साथी भी आपसे बात करते समय बार-बार फोन देखता है? अगर हां, तो यह आदत रिश्ते में दूरी बढ़ा सकती है। शादीशुदा जीवन को खुशहाल बनाए रखने के लिए एक खास गोल्डन रूल है, जिसे हर कपल को जानना चाहिए।

फोन या पत्नी, किसे दे रहे हैं ज्यादा समय? जवाब ही बता देगा आपके रिश्ते का सच

सोचिए, आप अपने साथी से कोई जरूरी बात कर रहे हैं और सामने वाला बार-बार फोन की स्क्रीन देख रहा हो। यकीनन आपको अच्छा नहीं लगेगा। आजकल बहुत से रिश्तों में यही सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। लोग एक ही कमरे में बैठते हैं, लेकिन उनका ध्यान एक-दूसरे की बजाय फोन में ज्यादा होता है। धीरे-धीरे बातचीत कम होने लगती है और रिश्ते में दूरी आने लगती है।

देखा जाए तो खुशहाल शादी का कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। बस एक आसान-सा नियम है- जब भी मौका मिले, अपने साथी को स्क्रीन से ज्यादा अहमियत दें। प्यार सिर्फ बड़े सरप्राइज से नहीं, बल्कि रोज की छोटी-छोटी आदतों से भी मजबूत होता है। आइए जानते हैं शादी को खुशहाल बनाने का यह खास नियम।

  • अपने साथी को फोन से ज्यादा अहमियत दें

अगर आप हर खाली समय में सबसे पहले फोन उठाते हैं, तो एक बार रुककर सोचिए। क्या आप उतना ही समय अपने साथी को भी देते हैं? रिश्तों में सबसे ज्यादा जरूरत समय और साथ की होती है। अगर आपका ध्यान हमेशा स्क्रीन पर रहेगा, तो साथी खुद को अकेला महसूस करेगा।

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  • साथी की बात सुनते समय फोन दूर रखें

कई बार हम सुन तो रहे होते हैं, लेकिन पूरा ध्यान फोन पर ही होता है। यह आदत सामने वाले को महसूस करा सकती है कि उसकी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसलिए जब आपका साथी आपसे बात कर रहा हो, तो कुछ मिनट के लिए फोन को दूर रख दें और पूरी तरह उनकी बात सुनें। यह छोटी-सी आदत रिश्ते में बड़ा बदलाव ला सकती है।

husband wife
  • लंबे संदेश नहीं, एक प्यार भरा हग (गले लगाना) ज्यादा असर करता है

दिनभर की भागदौड़ और तनाव के बाद कई बार शब्दों की जरूरत नहीं होती। एक छोटा-सा हग, हाथ पकड़ना या कंधे पर प्यार से हाथ रखना भी साथी को अच्छा महसूस करा सकता है। प्यार जताने के लिए हमेशा बड़े-बड़े इजहार जरूरी नहीं होते।

husband wife relation
  • प्यार तब बढ़ता है, जब आप साथी को चुनते हैं

रिश्ते धीरे-धीरे मजबूत होते हैं। जब आप फोन की घंटी को कुछ देर इग्नोर करके अपने साथी के साथ समय बिताते हैं, तो यह उन्हें खास महसूस कराता है। एक साथ चाय पीना, सैर करना या दिनभर की बातें करना रिश्ते को और मजबूत बना सकता है।

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  • सिर्फ पासवर्ड नहीं, अपना समय भी साझा करें

बहुत से लोग सोचते हैं कि फोन का पासवर्ड बताना ही भरोसे की निशानी है। लेकिन सच यह है कि रिश्ते को सबसे ज्यादा जरूरत आपके समय, ध्यान और मौजूदगी की होती है। साथ बैठना, हंसना और एक-दूसरे की बातें सुनना किसी भी रिश्ते की नींव मजबूत करता है।

wife and husband

खुशहाल शादी के लिए अपनाएं ये आसान नियम

  1. दिन में कुछ समय बिना फोन के बिताएं: हर दिन कम से कम आधा घंटा ऐसा रखें, जब आप दोनों बिना फोन के साथ समय बिताएं।
  2. साथ में खाना खाने की आदत डालें: साथ बैठकर खाना खाने से बातचीत बढ़ती है और रिश्ता मजबूत होता है।
  3. छोटे-छोटे प्यार भरे इशारे: एक मुस्कान, तारीफ या हल्का-सा स्पर्श भी रिश्ते में गर्माहट बनाए रखता है।

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Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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