ऑफिस में बड़े पदों पर काम करने वाली महिलाएं क्यों दे रहीं इस्तीफा, जान लीजिए वजह

दुनिया में हम से ज्यादा जुड़ी क्या खबरें हैं? कौन-सी खबर हमारे लिए ज्यादा काम की है? किस शख्सियत की कामयाबी ने हमें गर्व से भर दिया है? ऐसी तीन खास जानकारियां यहां साझा कर रही हैं जयंती रंगनाथन

Manju Mamgain हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 03:19 PM
सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अधिकांश पढ़ी-लिखी और करिअर पसंद महिलाएं नौकरी से ज्यादा परिवार, रिश्तों और बच्चों को प्राथमिकता देती हैं। हाल ही में हुए अध्ययन में इसका खुलासा हुआ है। अमरीकी सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच दो लाख, पच्चीस हजार से अधिक उच्च पदों पर काम करने वाली स्त्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें से कुछ व्यवसाय करना चाहती हैं, तो लगभग 48 प्रतिशत अपने घर-परिवार को ज्यादा वक्त देना चाहती हैं। इस ट्रेंड के बारे में अध्ययन में शामिल कैटी के. कहती हैं, ‘महामारी के बाद महिलाओं ने अपने करिअर को नई निगाह से देखना शुरू कर दिया है। लगभग 45 प्रतिशत औरतें वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं और 34 प्रतिशत औरतें मानती हैं कि उन्हें तनावपूर्ण जिंदगी नहीं जीनी।’ इन आंकड़ों का उच्च शिक्षा से जुड़ी युवतियों से कोई लेना-देना नहीं है। बिजनेस स्कूल और आईटी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा लेने वाली युवतियों का प्रतिशत पिछले पांच सालों के मुकाबले 15 प्रतिशत बढ़ा है।

तनाव से लड़ने में पानी पीना कारगर

अधिकांश लोग जानते हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। हालांकि क्या आप यह जानती हैं कि कम पानी पीने से तनाव से लड़ने की आपकी क्षमता प्रभावित होती है? ‘जर्नल ऑफ एप्लाइड फिजियोलॉजी’ में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि जो लोग प्रतिदिन 1.5 लीटर से कम पानी पीते हैं, उनमें तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने पर कार्टिसोल हार्मोन का स्तर नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। कार्टिसोल तनाव का हार्मोन होता है। 62 लोगों पर किए गए अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है।

दिल की बीमारी के लक्षणों पर रखें नजर

अब यह बात तो साफ हो गई है कि दिल की बीमारी स्त्री-पुरुष का भेद नहीं करती। महिलाएं भी दिल की बीमारियों से जूझ रही हैं। बस फर्क इतना है कि महिलाओं में दिल की बीमारियों के लक्षण कई बार पुरुषों में दिखने वाले लक्षणों से अलग होते हैं। एक अध्ययन के अनुसार महिलाओं में दिल की बीमारियों के लक्षण कई बार उभर कर नहीं आते और सूक्ष्म होते हैं। हल्की -सी थकान, उल्टी आना, शरीर में सुस्ती आदि भी दिल की बीमारी का संकेत हो सकते हैं। इस शोध में शामिल डॉक्टर दिमित्री यारानोव कहते हैं, ‘मैंने अपनी जिंदगी में महिलाओं में दिल की बीमारी के कई अलग और विचित्र लक्षण देखे हैं, जैसे जबड़े में दर्द होना, आंखों के आगे अंधेरा छाना वगैरह।’ ऐसे में जरूरी है कि शरीर में अगर कोई भी असहजता हो, तो डॉक्टर से संपर्क करें। हो सकता है, समय पर जांच के चलते आपको बेहतर इलाज मिल जाए।

