Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपWhy does the daughter's family send a box full of clothes for her mother-in-law in a Hindu wedding rituals
यूपी की शादियों में दुल्हन मायके से क्यों लाती हैं सास का बक्सा? जानें क्या-क्या सामान होता है उसमें

यूपी की शादियों में दुल्हन मायके से क्यों लाती हैं सास का बक्सा? जानें क्या-क्या सामान होता है उसमें

संक्षेप:

यूपी की शादियों में लड़की अपने मायके से सास के लिए बक्सा लेकर आती हैं। इस बक्से में सास की पसंद का हर सामान होता है। लेकिन ये रस्म क्यों होती हैं और इस बक्से में क्या-क्या रखा जाता है और फिर इस सामान का सास क्या करती है? चलिए सबकुछ बताते हैं।

Dec 17, 2025 10:54 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सनातन धर्म में शादी कई रिति रिवाज के साथ होती हैं। ये सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है और कुछ ऐसी रस्में होती हैं, जिसमें सास-ससुर, जेठ के सम्मान में सामान या शगुन भी दिया जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो वहां की शादियों में आपने जरूर सुना होगा कि लड़की के मायके से सास के लिए बक्सा आता है। ये रस्म यूपी की शादियों में काफी मशहूर है और इसके बिना शादी नहीं होती। सास का बक्सा अच्छे से तैयार किया जाता है और इसमें कई तरह के सामान जैसे कपड़े, श्रृंगार का सामान रखा जाता है। सास के लिए ये स्पेशल बक्सा लड़की अपने साथ लाती हैं और फिर उन्हें देती हैं। चलिए बताते हैं क्या है ये रस्म और क्या होता है सास के बक्से के अंदर।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्यों होती है ये रस्म

सास-बहू का रिश्ता काफी नाजुक लेकिन अच्छा माना जाता है। मायके से मां अपनी बेटी को विदा करती हैं और ससुराल में सास बहू के रूप में उसका स्वागत करती हैं। बहू की नजरों में सास का दर्जा काफी बड़ा और सम्मान वाला माना जाता है। ऐसे में उनके सम्मान और प्यार के तौर पर ये बक्सा दिया जाता है, जिसमें सास की पसंद और उनके हिसाब से कुछ चीजें रखी जाती हैं। इस बक्से को देते हुए बहू सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उसके दांपत्य जीवन को बेहतर बनाने की कामना करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सास को खुश रखने और उनकी सेवा करने से बहू को पुण्य फल मिलता है, जैसे हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए फल-फूल चढ़ाते हैं, ठीक वैसे ही सास को ये बक्सा दिया जाता है।

क्या-क्या होता है

सास के बक्से में क्या क्या सामान रखा जाता है, चलिए ये भी बताते हैं। सास के बक्से में 5, 7, 11, 21 साड़ियां रखी जाती हैं। आपको कितनी साड़ियां रखनी है, ये आप तय कर सकती हैं। कुछ जगहों पर सास सामने से भी बता देती हैं कि सास के बक्से में कितनी साड़ियां होनी चाहिए। साड़ियों के साथ उनके ब्लाउज का पीस, पेटीकोट भी होता है। तौलिया, श्रृंगार का पूरा सामान, चूड़ियां, शैंपू, साबुन, तेल, कंघी, गले का सेट, सैंडल, चांदी की पायल, बिछिया, सोने का कोई सामान, खाने की चीजें जैसे मेवे, मिठाई बक्से में रखी जाती है। बाकि आप अपने हिसाब से और चीजें बढ़ा या कम कर सकते हैं।

saas ka baksa

इस सामान का क्या होता है

सास बहू के मायके से आया ये बक्सा अपने पूरे परिवार के आगे खोलती है। रस्म है कि बक्से में जो भी साड़ियां या सामान आया हुआ है, उसे सास अपने हिसाब से घर में किसी को दे सकती हैं। ये सामान सास सिर्फ अपनी जेठानी, देवरानी, बहन, बेटियों को दे सकती हैं। सास के बक्से में सास के लिए एक स्पेशल साड़ी रखी जाती है, बाकि साड़ियां वह किसी को गिफ्ट के तौर पर दे सकती हैं या फिर रख भी सकती हैं। अन्य सामान सास के लिए ही होता है। ये बक्सा सिर्फ सामान या भेंट नहीं है, बल्कि ये दो परिवारों और सास-बहू के आपसी प्रेम-सम्मान को भी दर्शाता है।

ये भी पढ़ें:शादी का रिश्ता कैसे बनाएं मजबूत, जया किशोरी ने मैरिड कपल्स को दिए खास टिप्स
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Relationship Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।