8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, जानें इस दिन का इतिहास, महत्व और थीम
क्या आप जानते हैं इस खास दिन को मनाने की शुरूआत सबसे पहले कब और कैसे हुई? इसके अलावा महिला दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब, जो खासतौर पर हर महिला को जरूर पता होने चाहिए।
दुनियाभर में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 मनाया जाता है। यह खास दिन हर साल महिलाओं को समान अधिकार, स्वतंत्रता और अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन को महिलाओं की उपलब्धियों, संघर्षों और समाज में उनके अमूल्य योगदान को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस खास दिन को मनाने की शुरूआत सबसे पहले कब और कैसे हुई? इसके अलावा महिला दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब, जो खासतौर पर हर महिला को जरूर पता होने चाहिए।
महिला दिवस का इतिहास
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सफर की शुरुआत यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हुए श्रमिक आंदोलनों और हक की लड़ाई से जुड़ी हुई है। जो 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। दरअसल, यह वो समय था जब कामकाजी महिलाओं ने समान वेतन और मताधिकार के लिए अपनी आवाज उठाई थी। बता दें, क्लारा जेटकिन ने 1910 में महिला दिवस को मनाने का प्रपोजल रखा। उसके बाद 1917 में जब रूसी महिलाओं ने रोटी, कपड़ा और अमन शांति के लिए हड़ताल की तो उसके बाद 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। जिसके बाद वर्ष 1975 में यूनाइटेड नेशन ने आधिकारिक रूप से 8 मार्च को इंटरनेशनल वूमेंस डे के रूप में मनाने का फैसला किया।
इंटरनेशनल वूमेंस डे 2026 मनाने का उद्देश्य
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ जश्न मनाना नहीं, बल्कि समाज में लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। ये दिन महिलाओं को उनके समान अधिकार, सम्मान और अवसर के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिन महिलाओं की आवाज को मजबूत करने, उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव को खत्म करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संदेश भी देता है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम
हर साल महिला दिवस मनाने के लिए एक खास थीम आयोजित की जाती है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम 'दान से लाभ'(Give to gain) रखी गई है। जिसका मतलब है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं या समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर भी अच्छा पड़ता है। इस थीम का उद्देश्य लोगों को महिलाओं के समर्थन, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करना है।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।