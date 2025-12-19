घर में अचानक क्यों बढ़ जाते हैं झगड़े? चाणक्य नीति में छिपे हैं पारिवारिक कलह के 5 बड़े कारण

संक्षेप: चाणक्य नीति के अनुसार परिवार में झगड़े सिर्फ शब्दों या घटनाओं की वजह से नहीं होते, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की आदतों और विचारों के टकराव से उत्पन्न होते हैं। ऐसे में परिवार में प्रेम और संतुलन बनाए रखने के लिए आइए जानते हैं 5 ऐसे कारण, जो अकसर बनते हैं घर में झगड़े का कारण।

एक परिवार पति पत्नी के अलावा कई पीढ़ियों के एक साथ रहने से बनता है। परिवार के सदस्य अगर एकसाथ प्यार से मिलकर रहते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। लेकिन परिवार में अगर आपसी झगड़े होने लगे तो जीवन बेहद कठिन लगने लगता है। क्या आप जानते हैं आखिर परिवारों में कलह की बड़ी वजह क्या होती है ? इस सवाल का जवाब चाणक्य नीति में दिया गया है। चाणक्य नीति के अनुसार परिवार में झगड़े सिर्फ शब्दों या घटनाओं की वजह से नहीं होते, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की आदतों और विचारों के टकराव से उत्पन्न होते हैं। ऐसे में परिवार में प्रेम और संतुलन बनाए रखने के लिए आइए जानते हैं 5 ऐसे कारण, जो अकसर बनते हैं घर में झगड़े का कारण।

एक-दूसरे की अनदेखी जब परिवार के सदस्य एक-दूसरे की भावनाओं को अनदेखा करके सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, तो दिलों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। चाणक्य कहते हैं कि सम्मान और संवाद हर रिश्ते की बुनियाद हैं। अगर परिवार में किसी की बात नहीं सुनी जाती, तो वह अकेलापन महसूस करता है। इससे संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है।

बाहरी लोगों का हस्तक्षेप चाणक्य नीति कहती है कि पारिवारिक मामलों में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप रिश्तों को बिगाड़ सकता है। जब दूसरों की बातें परिवार के सदस्यों को भड़काने लगती हैं, तो परिवार में कलह का वातावरण बढ़ जाता है। पारिवारिक निर्णय परिवार के भीतर ही लिए जाने चाहिए। बाहरी हस्तक्षेप से विश्वास टूट जाता है।

झूठ बोलने और धोखा देने की आदत झूठ और छल रिश्तों की डोर को कमजोर बनाते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार जिस घर में सत्य का वास नहीं होता, वहां शांति कभी नहीं रुकती। एक झूठ कई रिश्तों को तोड़ सकता है। परिवार में पारदर्शिता और ईमानदारी आवश्यक है।

अहंकार और क्रोध चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति का क्रोध और अहंकार घर के सबसे बड़े विनाशक हैं। जब परिवार का कोई सदस्य हमेशा खुद को सही समझता है और दूसरों को नीचा दिखाता रहता है, तो घर के सदस्यों के बीच कलह बढ़ती है। विनम्रता और धैर्य ही परिवार को एकजुट बनाए रख सकते हैं। व्यक्ति को अपनी हर बात का जवाब क्रोध से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से देना चाहिए।