शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन को क्यों लगाई जाती है हल्दी-मेहंदी? जानिए इसके पीछे का साइंटिफिक राज
शादी से पहले हल्दी और मेहंदी की रस्म बेहद खास मानी जाती है और धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं दूल्हा-दुल्हन को हल्दी-मेहंदी क्यों लगाई जाती है? चलिए आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं।
शादी का दिन सभी के लिए बेहद खास होता है। शादी से पहले कई तरह की रस्म होती है, जिसमें सबसे खास होती है हल्दी और मेहंदी। दूल्हा-दुल्हन दोनों को ही हाथ-पैर में हल्दी और मेहंदी लगाई जाती है। सालों से चली आ रही ये रस्म धूमधाम से मनाई जाती है और बेहद खास मानी जाती है। हल्दी-मेहंदी से जुड़ी ये रस्म सिर्फ परंपरा और सौंदर्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे साइंस भी है। आज हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि दूल्हा-दुल्हन को हल्दी-मेहंदी क्यों लगाई जाती है और ये परंपरा कैसे शुरू हुई?
कैसे शुरू हुई रस्म?
हल्दी-मेहंदी की रस्म वैदिक काल से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि खूबसूरत राजकुमारी क्लियोपेट्रा ने अपने शरीर को रंगने के लिए मेहंदी का ही इस्तेमाल किया था। तभी से शादी से पहले मेहंदी लगाने की परंपरा शुरू हुई। मेहंदी भारतीय महिलाओं के 16 श्रृंगार का हिस्सा भी मानी जाती है। हल्दी की बात करें तो आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल खूबसूरती निखारने और संक्रमण से बचाने के लिए किया जाता था। शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन की त्वचा को निखारने के लिए इसका उबटन बनाकर लगाने की परंपरा शुरू हुई। ऐसे हल्दी-मेहंदी की रस्म शादी से पहले करने की रीत बन गई।
हल्दी क्यों लगाई जाती है?
हल्दी को एंटी-सेप्टिक माना जाता है, जिसका उबटन बनाकर आप त्वचा को निखारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शादी से पहले हल्दी लगाने की रस्म के पीछे सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि कई गहरे कारण छिपे हैं। मान्यता है कि हल्दी लगाने से दूल्हा-दुल्हन को बुरी नजर से बचाया जाता है और उनकी नई जिंदगी की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी के साथ होती है। वहीं इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है, हल्दी में मौजूद गुण त्वचा को इंफेक्शन से बचाते हैं और नैचुरल ग्लो लाने में मदद करते हैं। शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन के चेहरे और शरीर पर कई तरह के प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं, जिससे इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में हल्दी एक नेचुरल प्रोटेक्टर की तरह काम करती है और त्वचा को सुरक्षित रखती है। हल्दी को मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इसे लगाने का मतलब ये भी माना जाता है कि दंपत्ति के जीवन में समृद्धि, सौभाग्य और खुशहाली बनी रहे।
मेहंदी क्यों लगाते हैं दूल्हा-दुल्हन
वैसे तो मेहंदी को महिलाओं के श्रृंगार का अहम हिस्सा माना जाता है, लेकिन शादी से पहले दुल्हन के साथ-साथ दूल्हे के हाथ-पैरों में भी मेहंदी रचाई जाती है। आमतौर पर कहा जाता है कि मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, दूल्हा-दुल्हन के बीच उतना ही गहरा प्रेम माना जाता है। इसके अलावा मेहंदी लगाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। मेहंदी की तासीर ठंडी होती है, जो दिमाग और शरीर को शांत रखने में मदद करती है। हाथ और पैरों में मेहंदी लगाने से पूरे शरीर को ठंडक मिलती है, इसलिए इसे खासतौर पर इन्हीं हिस्सों में लगाया जाता है। आजकल दूल्हा-दुल्हन दोनों ही आकर्षक और खूबसूरत डिज़ाइनों वाली मेहंदी लगवाना पसंद करते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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