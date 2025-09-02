शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन क्यों लगाई जाती है हल्दी ? स्किन केयर ही नहीं खुशहाल जीवन से भी जुड़े हैं 7 राज Why bride and groom apply turmeric before marriage 7 secret not only related to skin care but to a happy married life, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन क्यों लगाई जाती है हल्दी ? स्किन केयर ही नहीं खुशहाल जीवन से भी जुड़े हैं 7 राज

Why Turmeric Is Applied Before Hindu Weddings : क्या आप जानते हैं हिंदू विवाह में हल्दी की रस्म का सिर्फ धार्मिक, सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। जो होने वाले नववधू को वैवाहिक जीवन से जुड़े कई सबक भी देते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 10:58 PM
हिंदू धर्म में आपने शादी से पहले होने वाले दूल्हा-दुल्हन को हल्दी की रस्म करते हुए कई बार देखा होगा। ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह रस्म लड़का-लड़की के चेहरे पर शादी से पहले निखार लाने के लिए करवाई जाती है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पवित्र और शुभ रस्म गणेश और अन्य देवताओं को समर्पित होती है, जो बाधाओं को दूर करते हैं और दांपत्य जीवन को समृद्ध बनाते हैं। लेकिन इन दोनों ही तर्कों से अलग क्या आप जानते हैं हिंदू विवाह में हल्दी की रस्म का सिर्फ धार्मिक, सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी है। जो होने वाले नववधू को वैवाहिक जीवन से जुड़े कई सबक भी देते हैं। हल्दी समारोह और इसके आसपास की परंपराएं जीवन से जुडे कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं, जो एक सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन के लिए उपयोगी होते हैं।

पवित्रता और शुद्धता का सबक

जिस तरह हल्दी त्वचा को शुद्ध करती है, वैसे ही वैवाहिक जीवन में मन, विचार और व्यवहार की शुद्धता जरूरी है। एक-दूसरे के प्रति ईमानदारी और पारदर्शिता रिश्ते को मजबूत बनाए रखने में मदद करती है। इसके लिए हमेशा अपने जीवनसाथी के साथ खुलकर बात करें और विश्वास बनाए रखें।

सहयोग और सामंजस्य

हल्दी समारोह में परिवार और दोस्त एक साथ मिलकर रस्म को पूरा करते हैं। यह दर्शाता है कि वैवाहिक जीवन में भी सहयोग और सामंजस्य का होना बेहद जरूरी है। अपने जीवनसाथी के साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करें और एक-दूसरे की जिम्मेदारियों को बांटें।

खुशी और उत्सव

हल्दी समारोह में हंसी-मजाक और खुशी का माहौल होता है। वैवाहिक जीवन में भी छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट जरूर करें। इसके लिए अपने रिश्ते में हास्य और उत्साह बनाए रखें। साथ में समय बिताएं और खुशी के पल शेयर करें।

परंपराओं का सम्मान

हल्दी समारोह परंपराओं का हिस्सा है, जो हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। वैवाहिक जीवन में भी एक-दूसरे की परंपराओं और मूल्यों का सम्मान करना जरूरी है। इसके लिए अपने जीवनसाथी के परिवार और उनकी परंपराओं को समझें और उनका आदर करें।

संयम और धैर्य

हल्दी लगाने की प्रक्रिया में समय और सावधानी की जरूरत होती है। वैवाहिक जीवन में भी धैर्य और समझदारी से रिश्ते को पोषित करना पड़ता है। मतभेद होने पर शांत रहें, एक-दूसरे की बात सुनें और समाधान निकालने की कोशिश करें।

नई शुरुआत के लिए तैयारी

हल्दी समारोह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह सिखाता है कि वैवाहिक जीवन में हर दिन रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करने का एक नया अवसर लेकर आता है । इसके लिए पुरानी गलतियों को भूलकर हर दिन अपने रिश्ते को नई और पॉजिटिव सोच के साथ जिएं।

खूबसूरती बढ़ाने के साथ तनाव कम करती है हल्दी

हल्दी में मौजूद एंटीसेप्टिक और एंटी-बैक्टीरियल गुण त्वचा को साफ और ग्लोइंग बनाते हैं। विवाह से पहले दूल्हा-दुल्हन की त्वचा पर हल्दी लगाने से उनकी त्वचा पर निखार आता है। इसके अलावा हल्दी तनाव को कम करने और मन शांत करने में भी मदद करती है, जो शादी की तैयारियों के बीच लड़का-लड़की दोनों को महसूस होता है।

