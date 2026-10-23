करवाचौथ पर सासू माँ को क्या गिफ्ट दें? शृंगार से ले कर कपड़ों तक, ये 6 आइडियाज देखें
करवाचौथ के मौके पर अपनी सासू मां को गिफ्ट देना एक परंपरा है। ये आप दोनों के रिश्ते को भी बेहतर बनाता है। हालांकि क्या गिफ्ट दें, ये समझ नहीं आता। यहां कुछ अच्छे और मीनिंगफुल गिफ्ट आइडियाज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
करवा चौथ का त्योहार हर सुहागिनों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही, परिवार में प्यार और अपनापन बनाए रखने के लिए इस त्योहार पर कई खास रस्में भी निभाई जाती हैं। इन्हीं रस्मों में एक है सासू माँ को गिफ्ट देने की रस्म। अगर आप भी अपनी सासू मां को कुछ खास देकर उनका दिल जीतना चाहती हैं, तो गिफ्ट चुनते समय उनकी पसंद और जरूरत का ध्यान जरूर रखें। जरूरी नहीं कि तोहफा महंगा ही हो, बल्कि उसमें आपका प्यार और सम्मान झलकना चाहिए। आइए जानते हैं करवा चौथ पर सास को देने के लिए ऐसे गिफ्ट आइडिया, जिन्हें आप चुन सकती हैं।
सासू मां को दें 16 शृंगार का सामान
करवा चौथ पर सास को 16 शृंगार का सामान देना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके लिए आप एक सुंदर सी टोकरी या गिफ्ट बॉक्स तैयार कर सकती हैं। इसमें कांच की चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, लिपस्टिक और नेल पॉलिश जैसी चीजें रख सकती हैं। आप चाहें तो इसमें उनकी पसंद के हिसाब से मेकअप और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स भी शामिल कर सकती हैं।
सोने या चांदी की ज्वैलरी करें गिफ्ट
अगर आप करवाचौथ पर अपनी सास को कुछ खास देना चाहती हैं, तो सोने या चांदी की ज्वैलरी भी चुन सकती हैं। आप अपने बजट के हिसाब से सोने की छोटी सी चेन, पेंडेंट या चांदी की पायल और बिछिया दे सकती हैं। गिफ्ट खरीदते समय उनकी पसंद का ध्यान रखें, ताकि वह इस ज्वेलरी को खुशी से पहन सकें।
मिठाई और ड्राई फ्रूट्स का गिफ्ट पैक दें
त्योहारों पर मिठाई और ड्राई फ्रूट्स देने का अपना अलग ही महत्व होता है। ऐसे में करवाचौथ पर आप अपनी सासू मां के लिए मिठाई और ड्राई फ्रूट्स का सुंदर सा गिफ्ट पैक तैयार कर सकती हैं। इसमें बादाम, काजू, किशमिश और उनकी पसंद की मिठाई शामिल करें। चाहें तो इसे एक अच्छे डिब्बे या सजाई हुई टोकरी में रखकर दें। बेस्ट बात है कि ये गिफ्ट परिवार के बाकी लोगों के साथ भी बांटा जा सकता है।
साड़ी या सूट दे कर जीतें सासू मां का दिल
करवाचौथ पर सासू मां को साड़ी या सूट गिफ्ट करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। कपड़े लेते समय उनके पसंद का रंग और डिजाइन ध्यान रखें। वैसे त्योहार के मौके पर आप लाल और हरे रंग के कपड़े चुन सकती हैं, क्योंकि इन्हें कई परिवारों में शुभ माना जाता है। अगर आपको उनके पसंदीदा रंग या डिजाइन की जानकारी नहीं है, तो पहले उनसे पूछ सकती हैं।
मिठाइयों की टोकरी करें तैयार
अगर आपकी सास को मिठाई खाने का शौक है, तो उनके लिए पारंपरिक मिठाइयों की एक सुंदर सी टोकरी तैयार करें। इसमें काजू कतली, बेसन के लड्डू और उनकी पसंद की दूसरी मिठाइयां रख सकती हैं। चाहें तो घर पर बनी मिठाई भी इसमें शामिल करें। टोकरी को सजाने के लिए कलरफुल रिबन और सुंदर पैकिंग का इस्तेमाल कर सकती हैं।
सासू मां को दें पूजा से जुड़ा सामान
करवाचौथ पर पूजा से जुड़ा सामान देना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप अपनी सासू मां के लिए एक सुंदर पूजा की थाली चुन सकती हैं। इसके साथ करवा, छलनी या पूजा में इस्तेमाल होने वाली दूसरी जरूरी चीजें भी रख सकती हैं। हालांकि सामान खरीदने से पहले यह देख लें कि उनके पास पहले से क्या-क्या मौजूद है। इससे आप ऐसा गिफ्ट चुन पाएंगी, जो उनके काम आए।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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