करवाचौथ पर सासू माँ को क्या गिफ्ट दें? शृंगार से ले कर कपड़ों तक, ये 6 आइडियाज देखें

करवाचौथ के मौके पर अपनी सासू मां को गिफ्ट देना एक परंपरा है। ये आप दोनों के रिश्ते को भी बेहतर बनाता है। हालांकि क्या गिफ्ट दें, ये समझ नहीं आता। यहां कुछ अच्छे और मीनिंगफुल गिफ्ट आइडियाज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं।

करवा चौथ का त्योहार हर सुहागिनों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही, परिवार में प्यार और अपनापन बनाए रखने के लिए इस त्योहार पर कई खास रस्में भी निभाई जाती हैं। इन्हीं रस्मों में एक है सासू माँ को गिफ्ट देने की रस्म। अगर आप भी अपनी सासू मां को कुछ खास देकर उनका दिल जीतना चाहती हैं, तो गिफ्ट चुनते समय उनकी पसंद और जरूरत का ध्यान जरूर रखें। जरूरी नहीं कि तोहफा महंगा ही हो, बल्कि उसमें आपका प्यार और सम्मान झलकना चाहिए। आइए जानते हैं करवा चौथ पर सास को देने के लिए ऐसे गिफ्ट आइडिया, जिन्हें आप चुन सकती हैं।

सासू मां को दें 16 शृंगार का सामान करवा चौथ पर सास को 16 शृंगार का सामान देना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके लिए आप एक सुंदर सी टोकरी या गिफ्ट बॉक्स तैयार कर सकती हैं। इसमें कांच की चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, लिपस्टिक और नेल पॉलिश जैसी चीजें रख सकती हैं। आप चाहें तो इसमें उनकी पसंद के हिसाब से मेकअप और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स भी शामिल कर सकती हैं।

सोने या चांदी की ज्वैलरी करें गिफ्ट अगर आप करवाचौथ पर अपनी सास को कुछ खास देना चाहती हैं, तो सोने या चांदी की ज्वैलरी भी चुन सकती हैं। आप अपने बजट के हिसाब से सोने की छोटी सी चेन, पेंडेंट या चांदी की पायल और बिछिया दे सकती हैं। गिफ्ट खरीदते समय उनकी पसंद का ध्यान रखें, ताकि वह इस ज्वेलरी को खुशी से पहन सकें।

मिठाई और ड्राई फ्रूट्स का गिफ्ट पैक दें त्योहारों पर मिठाई और ड्राई फ्रूट्स देने का अपना अलग ही महत्व होता है। ऐसे में करवाचौथ पर आप अपनी सासू मां के लिए मिठाई और ड्राई फ्रूट्स का सुंदर सा गिफ्ट पैक तैयार कर सकती हैं। इसमें बादाम, काजू, किशमिश और उनकी पसंद की मिठाई शामिल करें। चाहें तो इसे एक अच्छे डिब्बे या सजाई हुई टोकरी में रखकर दें। बेस्ट बात है कि ये गिफ्ट परिवार के बाकी लोगों के साथ भी बांटा जा सकता है।

साड़ी या सूट दे कर जीतें सासू मां का दिल करवाचौथ पर सासू मां को साड़ी या सूट गिफ्ट करना भी एक अच्छा ऑप्शन है। कपड़े लेते समय उनके पसंद का रंग और डिजाइन ध्यान रखें। वैसे त्योहार के मौके पर आप लाल और हरे रंग के कपड़े चुन सकती हैं, क्योंकि इन्हें कई परिवारों में शुभ माना जाता है। अगर आपको उनके पसंदीदा रंग या डिजाइन की जानकारी नहीं है, तो पहले उनसे पूछ सकती हैं।

मिठाइयों की टोकरी करें तैयार अगर आपकी सास को मिठाई खाने का शौक है, तो उनके लिए पारंपरिक मिठाइयों की एक सुंदर सी टोकरी तैयार करें। इसमें काजू कतली, बेसन के लड्डू और उनकी पसंद की दूसरी मिठाइयां रख सकती हैं। चाहें तो घर पर बनी मिठाई भी इसमें शामिल करें। टोकरी को सजाने के लिए कलरफुल रिबन और सुंदर पैकिंग का इस्तेमाल कर सकती हैं।