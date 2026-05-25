What Is Wildflowering Trend: रिलेशनशिप में क्यों बढ़ रहा ‘वाइल्डफ्लॉवरिंग’ ट्रेंड? Gen Z को पसंद आ रहा ये डेटिंग तरीका

रिलेशनशिप की दुनिया में नया ट्रेंड लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है, जिसका नाम है वाइल्डफ्लॉवरिंग। इस ट्रेंड में क्या खास है और आखिर इसमें क्या होगा, सभी सवालों के जवाब आपको इस आर्टिकल में मिलेंगे।

What Is Wildflowering Trend: टीवी चैनल की टैगलाइन आपने जरूर सुनी होगी रिश्ता वही सोच नई लेकिन अब रिलेशनशिप की दुनिया में पुरानी सोच के साथ नए ट्रेंड्स आ चुके हैं। रिलेशनशिप में ऐसे कई नए शब्द आपने बीते डेढ़-दो सालों में सुन लिए होंगे, जिनका आपको मतलब भी नहीं पता होगा। अब इस डिक्शनरी में एक शब्द और जोड़ लीजिए और वह है 'वाइल्डफ्लॉवरिंग’ ट्रेंड। साल 2026 का सबसे प्यारा और अच्छा ट्रेंड माना जा रहा है ये और Gen Z के बीच काफी पॉपुलर भी हो रहा है। आपने शायद अब तक इस ट्रेंड का नाम नहीं सुना होगा या सुन लिया होगा तो क्या है जानते नहीं होंगे। तो आज इस आर्टिकल में हम आपको वाइल्डफ्लॉवरिंग’ ट्रेंड के बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं।

क्या है ‘वाइल्डफ्लॉवरिंग’ ट्रेंड? रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह सिर्फ एक डेटिंग ट्रेंड नहीं बल्कि रिश्तों को समझने और जीने का नया तरीका है, जिसमें लोग बिना किसी प्रेशर के रिश्तों को धीरे-धीरे आगे बढ़ने का समय देते हैं। वाइल्डफ्लॉवरिंग शब्द जंगली फूलों से इंस्पायर है, जो अपने समय और माहौल के हिसाब से खुद ही खिलते हैं। उन्हें धूप-छांव-पानी रोजाना नहीं देना पड़ा। यही विचार आजकल के रिश्तों पर लागू करते हुए ये ट्रेंड आया है। अब रिश्ते भी अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे, उन्हें किसी भी तरह का प्रेशर देकर खींचा नहीं जाएगा।

ट्रेंड की खासियत क्या है अक्सर लोग रिश्ते में आने के बाद फ्यूचर प्लानिंग कर लेते हैं और शादी तक के बारे में सोच लेते हैं। वाइल्डफ्लॉवरिंग ट्रेंड में रिश्तों को फौरन कोई नाम नहीं दिया जाएगा। इसमें पहले इमोशनल कनेक्शन किया जाएगा और फिर अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान दिया जाएगा। पहले कपल एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे फिर शादी या फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि रिश्तों को सिंपल और अपने हिसाब से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

Gen Z को क्यों पसंद आ रहा है यह ट्रेंड? 1. डेटिंग प्रेशर से राहत आज की ऑनलाइन डेटिंग में लोग लगातार घोस्टिंग, ब्रेडक्रम्बिंग, सिचुएशनशिप जैसी कई रिलेशनशिप वाले ट्रेंड्स में फंसे हुए हैं। ऐसे में वाइल्डफ्लॉवरिंग लोगों को रिश्ते में सुकून और आजादी का एहसास दे रहा है। इसमें दिमाग पर रिश्ते को लेकर कोई प्रेशर नहीं होगा।

2. इमोशनल कनेक्शन पर जोर इस ट्रेंड को इसलिए भी पसंद किया जा रहा है क्योंकि इसमें इमोशनल कनेक्शन का ज्यादा जरूरी माना जा रहा है, ना कि लुक्स, रोमांस और फिजिकल अपीयरेंस को। इस तरह से रिश्ते की शुरुआत करने पर पहले दोस्ती की जा रही है और भरोसा बनाते हैं, इसके बाद प्यार परवान चढ़ता है।

3. सेल्फ लव का मिलेगा टाइम वाइल्डफ्लॉवरिंग ट्रेंड की सबसे खास बात ये है कि पार्टनर आपको वैसे ही पसंद करेगा, जैसे आप हो। इसके साथ ही आपको सेल्फ लव या केयर करने का भी पूरा समय मिलेगा। इसमें कोई बंधन नहीं होगा कि आपको खुद को ऐसे बदलना है या इस आदत को सुधारना। Gen परफेक्ट पार्टनर वाले दिखावे से दूर रहना पसंद करते हैं। वह सीधी बात नो बकवास टाइप रिलेशनशिप चाहते हैं।