रात में ज्यादातर कपल्स करते हैं ये 1 गलती, जिस वजह से बिगड़ने लगता है रिश्ता- रिलेशनशिप थेरेपिस्ट की सलाह!

संक्षेप:

रिलेशनशिप थेरेपिस्ट दीपाली बत्रा के अनुसार रात में हमारा दिमाग सबसे ज्यादा थका हुआ होता है। इस समय हम बात को समझने के बजाय उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए इस समय की गई ये एक गलती रिश्ते को काफी नुकसान पहुंचा सकती है।

Feb 05, 2026 05:57 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
अक्सर रिश्तों में परेशानी किसी बड़ी वजह से नहीं, बल्कि कई बार गलत समय पर की गई बातचीत से भी शुरू हो जाती है। दिन भर की थकान के बाद जब रात में दो लोग किसी मुद्दे पर बात करते हैं, तब भावनाएं हावी हो जाती हैं और लॉजिक पीछे छूट जाता है। उस समय कही गई बातें दिल को चोट पहुंचा सकती हैं। कई बार रात में हुआ कोई संवाद इतना भारी लगने लगता है कि मन बेचैन हो जाता है और नींद तक नहीं आती। लेकिन अगली सुबह वही बात उतनी गंभीर नहीं लगती। तब महसूस होता है कि गलती मुद्दे की नहीं, बल्कि उस समय की थी। इसी अहम बात पर रिलेशनशिप थेरेपिस्ट दीपाली बत्रा ने कपल्स को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि रात के समय कपल्स को किस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। चलिए जानते हैं -

रात में सीरियस डिस्कशन मुश्किल पैदा कर सकता है

रिलेशनशिप थेरेपिस्ट दीपाली बत्रा के अनुसार रात में हमारा दिमाग सबसे ज्यादा थका हुआ होता है। इस समय हम बात को समझने के बजाय उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। इस समय बातचीत करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि मन के अंदर जमा हुई भावनाएं भी थकान की वजह से बाहर निकल आती है। यही कारण है कि रात की बातचीत अक्सर बहस, गलतफहमी और कड़वाहट में बदल जाती है।

थकान भावनाओं को बढ़ा देती है

जब इंसान थका होता है, तब उसकी सोच संतुलित नहीं रहती। छोटी-सी बात भी बड़ी समस्या लगने लगती है। शब्दों में नरमी की जगह कठोरता आ जाती है और सामने वाले की भावनाओं का ध्यान नहीं रह जाता। उस वक्त कही गई बातें रिश्ते में लंबे समय तक के लिए असर छोड़ सकती हैं।

हर बातचीत का सही समय होना जरूरी है

थेरेपिस्ट साफ तौर पर कहती हैं कि हर मुद्दे पर तुरंत बात करना समझदारी नहीं होती। कई बार बातचीत को रोक देना ज्यादा सही फैसला होता है। यह चुप्पी रिश्ते से भागना नहीं है, बल्कि अनावश्यक नुकसान से बचने का तरीका है।

नींद रिश्तों को कैसे बेहतर बनाती है

दीपाली बत्रा के अनुसार नींद हमारे मन और दिमाग दोनों को शांत करती है। जब हम आराम कर के उठते हैं, तब भावनाएं स्थिर होती हैं और सोच साफ होती है। सुबह की बातचीत ज्यादा समझदारी और सम्मान के साथ होती है और हम किसी भी बात को बेहतर शब्दों में दूसरों के सामने रख पाते हैं।

रात में मतभेद हो तो क्या करना चाहिए

रिलेशनशिप कोच सलाह देती हैं कि अगर रात में कोई मतभेद सामने आए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुक जाना बेहतर होता है। गहरी सांस लें, खुद को संभालें और बातचीत को सुबह के लिए छोड़ दें। सुबह जब दिमाग पूरी तरह से रिलैक्स हो तब प्रॉपर डिसकशन करें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

Relationship Tips

