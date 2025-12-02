Hindustan Hindi News
रिलेशनशिप में चल रहा 'लव बॉम्बिंग' का नया ट्रेंड, कहीं आप तो नहीं हुए शिकार!
रिलेशनशिप में चल रहा 'लव बॉम्बिंग' का नया ट्रेंड, कहीं आप तो नहीं हुए शिकार!

संक्षेप:

Love Bombing: आजकल रिलेशनशिप में नया ट्रेंड जुड़ गया है लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग का शिकार कई लड़के-लड़कियां हो रहे हैं। असली और लव बॉम्बिंग वाले प्यार को पहचानना काफी मुश्किल है। चलिए बताते है आखिर क्या है ये और इसे कैसे पहचानें।

Tue, 2 Dec 2025 10:49 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
बदलते वक्त के साथ रिलेशनशिप के मायने और तरीके भी बदल चुके हैं। अब रिश्ते की नई परिभाषा और वैल्यूज हो चुके हैं, जो आजकल के कपल्स फॉलो कर रहे हैं। Gen-Z के जमाने में नया ट्रेंड आ चुका है लव बॉम्बिंग। इन दिनों रिलेशनशिप में इस टर्म का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है और असल में भी लोग इसे अपना रहे हैं। कई लड़के-लड़कियां लव बॉम्बिंग का शिकार हो चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या है लव बॉम्बिंग और इसमें क्या होता है।

क्या है लव बॉम्बिंग

रिलेशनशिप में आने के बाद आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाए और सिर्फ एक व्यक्ति आपकी हर छोटी-बड़ी चीज का ख्याल रखें। आपके सुबह सोकर उठने से लेकर रात के दोबारा सोने तक लगातार कॉल-मैसेज पर बात करें। खाने-पीने, पहनावे, घर-परिवार के बारे में पूछें और चिंता जताए। आपको हर दिन तोहफे, कॉम्लिमेंट्स मिलें और फिर अचानक एक दिन वह शख्स बदल जाए और सभी चीजें करना बंद कर दें। इसे ही लव बॉम्बिंग कहा जा रहा है। प्यार की शुरुआत में अच्छा-अच्छा बनकर विश्वास हासिल करो और फिर सामने वाले को कंट्रोल में रखो।

क्या है संकेत-

- रिलेशनशिप में आकर ज्यादा प्यार जताना।

- लगातार मैसेज, कॉल पर बात करते रहना और महंगे गिफ्ट देना।

- प्यार के लिए परिवार व दोस्तों से पूरी तरह से दूरी बना लेना।

- आपकी हर छोटी-बड़ी पसंद-नापसंद का ख्याल करना।

- रिलेशनशिप में ज्यादा प्रेशर डालना और फिर ज्यादा उम्मीद रखना।

बचने के लिए क्या करें-

लव बॉम्बिंग से बचने के लिए आप जल्दी किसी पर भी भरोसा ना करें। रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो आराम-आराम से आगे बढ़ें और दोस्तों-फैमिली के करीब रहें। अपनी फीलिंग्स और लिमिट्स को अच्छे से समझकर रिश्ते को आगे बढ़ाए। किसी भी तरह के टॉक्सिक या प्रेशर वाली चीजों को ना मानें और इन्हें नजरअंदाज भी ना करें।

Deepali Srivastava

Deepali Srivastava
