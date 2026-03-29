क्या है Sleep Divorce? अलग सो रहे हैं कपल्स, जानें क्यों बढ़ रहा ये ट्रेंड और क्या हैं फायदे-नुकसान

आजकल रिश्तों की परिभाषा पूरी तरह से बदल चुकी है और कई नए ट्रेंड्स आ चुके हैं। इसी में से एक है स्लीप डिवोर्स। डिवोर्स से आप ये न समझें कि तलाक लेकर कपल्स अलग हो रहे हैं, बल्कि ये दूसरा वाला डिवोर्स हैं। चलिए आपको स्लीप डिवोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं।

What is Sleep Divorce: डिवोर्स यानी तलाक आज के समय में एक आम शब्द बन चुका है। एक दौर था जब इस शब्द को सुनते ही रिश्तों के टूटने का दर्द महसूस होता था, लेकिन अब बदलती लाइफस्टाइल और सोच के चलते कई शादियां कुछ ही सालों में खत्म हो जाती हैं। जब रिश्ते को बचाने की हर कोशिश के बाद भी बात तलाक तक पहुंच जाए, तो माना जाता है कि उस रिश्ते में अब कुछ बाकी नहीं बचा।

हालांकि, आजकल सिर्फ तलाक ही नहीं बल्कि Sleep Divorce का ट्रेंड भी तेजी से कपल्स के बीच पॉपुलर हो रहा है। नाम सुनकर भले ही यह किसी रिश्ते के टूटने जैसा लगे, लेकिन असल में इसका मतलब कुछ और ही है। इस ट्रेंड में कपल्स अपनी मर्जी से अलग-अलग बेड या कमरे में सोना पसंद करते हैं, ताकि उनकी नींद बेहतर हो सके। अब सवाल यह उठता है कि आखिर Sleep Divorce क्या है, कपल्स इसे क्यों अपना रहे हैं और इसके पीछे क्या वजहें हैं? अगर आप भी इस ट्रेंड को लेकर कंफ्यूज हैं, तो यहां हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।

क्या है स्लीप डिवोर्स? कपल्स जब अलग-अलग बिस्तर या अलग कमरों में सोने लगे, तब उसे स्लीप डिवोर्स कहा जाता है। स्लीप डिवोर्स का ये मतलब नहीं है कि रिश्ते टूटने की कगार पर है या फिर कपल्स के बीच कुछ ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि पति-पत्नी सही से नींद पूरी करना चाहते हैं। उन्हें क्वालिटी स्लीप चाहिए और इसलिए इस ट्रेंड को स्लीप डिवोर्स कहा जा रहा है।

क्यों ले रहे हैं स्लीप डिवोर्स? अब ये भी जान लीजिए कि कपल्स स्लीप डिवोर्स ले क्यों रहे हैं और भारत इस ट्रेंड को फॉलो करने में नंबर वन माना गया है। पार्टनर के खर्राटे, अलग टाइमिंग, देर रात तक फोन चलाना, स्लीपिंग शेड्यूल के कारण दूसरे की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। यही कारण है कि अब कपल्स स्लीप डिवोर्स को काफी पसंद कर रहे हैं।

फायदे क्या हैं- -अलग-अलग सोने से खर्राटे, बार-बार उठना या मूवमेंट से होने वाली परेशानी खत्म हो जाती है, जिससे क्वालिटी स्लीप मिलती है।

-अच्छी नींद लेने से स्ट्रेस, एंग्जायटी और चिड़चिड़ापन कम होता है, जिससे मूड बेहतर रहता है। मानसिक तनाव कम होता है और काम में ध्यान भी बेहतर लगता है।

-नींद पूरी होने पर कपल्स ज्यादा शांत और समझदार तरीके से बात करते हैं, जिससे छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई कम होती है।

-दोनों पार्टनर्स को अपनी-अपनी स्पेस मिलती है, जिससे रिलेशनशिप में बैलेंस बना रहता है। लोग सोने से पहले मी टाइम पसंद करते हैं।

-अच्छी नींद का असर इम्यूनिटी, हार्ट हेल्थ और ओवरऑल वेलनेस पर पड़ता है। इससे हेल्थ में सुधार होता है और हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं। जब नींद पूरी होती है, तो दिनभर एनर्जी रहती है।

नुकसान भी जान लीजिए- इमोशनल दूरी- अलग-अलग सोने से कपल्स के बीच इमोशनल (भावनात्मक) जुड़ाव कम हो सकता है। खासकर अगर पहले साथ सोने की आदत रही हो।

कम्युनिकेशन गैप- रात का समय अक्सर दिनभर की बातें शेयर करने का होता है। अलग सोने से ये छोटी-छोटी बातचीत कपल्स के बीच कम हो सकती है।

अकेलापन- अगर पार्टनर को गले लगकर, किस करते हुए या टच के साथ सोने की आदत है, तो अकेलापन महसूस हो सकता है।

इंटिमेसी-रोमांस पर असर- अलग-अलग सोने से सबसे ज्यादा इंटिमेसी और रोमांस पर असर पड़ता है। इससे कपल्स के बीच इंटिमेसी धीरे-धीरे खत्म हो जाती है।