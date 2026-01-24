Hindustan Hindi News
Roster Dating क्या है? क्यों Gen Z के बीच तेजी से ट्रेंड कर रहा है ये डेटिंग पैटर्न

संक्षेप:

डिजिटल दौर में डेटिंग के नए ट्रेंड सामने आ रहे हैं। Roster Dating ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें लोग अपने डेटिंग ऑप्शंस को समय और प्राथमिकताओं के अनुसार मैनेज करते हैं।

Jan 24, 2026 12:19 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
डिजिटल युग ने रिश्तों और डेटिंग के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। जहां पहले डेटिंग सहज और भावनाओं पर आधारित होती थी, वहीं आज यह अधिक प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड होती जा रही है। इसी बदलाव का नतीजा है Roster Dating, जो इन दिनों डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। जानें इस डेटिंग ट्रेंड के बारे में सबकुछ-

रोस्टर डेटिंग क्या है?

रोस्टर डेटिंग एक नया ऑनलाइन डेटिंग ट्रेंड है जिसमें लोग अपने संभावित पार्टनर्स की एक 'लिस्ट' या 'रोस्टर' बनाते हैं। इसमें यह तय होता है कि किस दिन, किस समय और किस व्यक्ति के साथ डेट पर जाना है। इसे आप एक तरह का डेटिंग शेड्यूल कह सकते हैं जो पारंपरिक डेटिंग की तुलना में ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी माना जाता है।

क्यों हो रहा है इतना लोकप्रिय?

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में युवा अपने करियर, सोशल लाइफ और पर्सनल टाइम को बैलेंस करना चाहते हैं। Roster Dating उन्हें यह सुविधा देता है कि वे बिना किसी भावनात्मक जल्दबाजी के लोगों को जान सकें। खासतौर पर Gen Z और मिलेनियल्स को यह ट्रेंड इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें क्लैरिटी और कंट्रोल दोनों मिलता है।

रोस्टर डेटिंग के फायदे

  • इस ट्रेंड का सबसे बड़ा फायदा है टाइम मैनेजमेंट। लोगों को पता होता है कि कब और किसके लिए समय निकालना है।
  • इसके अलावा, यह डेटिंग में पारदर्शिता लाता है जिससे गलतफहमी और अनावश्यक अपेक्षाएं कम होती हैं।

रोस्टर डेटिंग के नुकसान

  • जहां इसके फायदे हैं, वहीं कुछ नुकसान भी हैं। यह तरीका रिश्तों को बहुत ज्यादा 'मैकेनिकल' बना सकता है जिससे इमोशनल कनेक्शन की कमी हो सकती है।
  • कई बार लोग सामने वाले को एक इंसान की बजाय सिर्फ 'एक ऑप्शन' की तरह देखने लगते हैं। इसके अलावा, अगर सावधानी ना बरती जाए तो प्राइवेसी और पर्सनल सेफ्टी पर भी असर पड़ सकता है।

रिलेशनशिप टिप्स: Roster Dating आज की डिजिटल और तेज रफ्तार जिंदगी का एक प्रतिबिंब है। यह सही तरीके से अपनाया जाए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन भावनाओं और इंसानी जुड़ाव को नजरअंदाज करना लंबे समय में नुकसानदायक भी साबित हो सकता है।

