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Hookup Trend: युवाओं के बीच फेमस हो रहा हुकअप ट्रेंड क्या है? यहां जानें इसके फायदे और नुकसान

Apr 26, 2026 03:05 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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Gen Z के बीच इन दिनों हुकअप ट्रेंड काफी पॉपुलर हो रहा है। हुकअप ट्रेंड क्या होता है और इसे करने के फायदे और नुकसान क्या हैं, चलिए आपको बताते हैं।

Hookup Trend: युवाओं के बीच फेमस हो रहा हुकअप ट्रेंड क्या है? यहां जानें इसके फायदे और नुकसान

आज के समय में खासकर Gen Z के बीच हुकअप ट्रेंड तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इसका मतलब ऐसे रिश्तों से है जो आमतौर पर शॉर्ट-टर्म, कैजुअल और बिना किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स के होते हैं। इन रिश्तों में दो लोग आपसी सहमति से जुड़ते हैं, लेकिन वह किसी रिश्ते में बंधते नहीं हैं। बस सेक्स किया और फिर अपने-अपने रास्ते हो लिए। इस ट्रेंड को ही हुकअप ट्रेंड और कल्चर का नाम दिया गया है। हुकअप कल्चर का मुख्य कारण है बदलती हुई सोच, जिसमें लोग बिना किसी कमिटमेंट और रिलेशनशिप के शारीरिक जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। इस ट्रेंड के जरिए लोग किसी भी तरह की जिम्मेदारी से बचे रहते हैं। हुकअप कल्चर का चलन डेटिंग ऐप्स की वजह से ज्यादा चल गया। हालांकि, इस ट्रेंड के कुछ फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं।

रिलेशनशिप-कमिटमेंट्स से आजादी

हुकअप ट्रेंड या कल्चर का अर्थ अगर अब भी आपको समझ नहीं आया हो, तो इसे आसान तरीके से समझ लें। दो लोग किसी रिश्ते की शुरआत करना चाहते हैं, जिसमें लड़का शादी नहीं करना चाहता और लड़की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहती है। ऐसे में लड़का खुद पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं चाहता है, तो वह ऐसे रिश्ते में बिल्कुल नहीं आएगा। इसके बजाय वह हुकअप ट्रेंड अपनाएगा और सिर्फ सेक्स (फिजिकल जरूरतों) करेगा। इसे कहते हैं बिना किसी कसमों-वादों, इमोशनल कनेक्शन के अपनी जरूरतों को पूरा करना और किसी से बातचीत करना। बस इसे ही हुकअप कल्चर का नाम दिया गया है।

फायदे-नुकसान क्या हैं

हुकअप ट्रेंड क्या है, आपने जान लिया अब इसके फायदे और नुकसान भी जान लीजिए। अगर कभी आप इसके चक्कर में पड़ते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा-

बेनिफिट्स-

  • फ्रीडम और नो प्रेशर- हुकअप ट्रेंड में आप किसी भी तरह के बंधन में नहीं होते, बल्कि पूरी तरह से आजाद रहते हैं। साथ ही किसी के साथ कमिटमेंट का कोई प्रेशर नहीं होता।
  • सेल्फ-एक्सप्लोरेशन- लोग अपनी पसंद, सीमाएं और जरूरतों को अच्छे से समझते हुए लोगों से मिलते हैं। फिर वैसे ही बात करते हैं और आगे चीजों को बढ़ाते हैं। अगर मन मुताबिक चीजें नहीं होती हैं, तो बात वही खत्म हो जाती है।
  • पर्सनल ग्रोथ और फोकस- सीरियल रिलेशनशिप में रहते हुए कई बार लोग अपनी पर्सनल चीजों जैसे करियर या पढ़ाई से भटक जाते हैं। हुकअप ट्रेंड में रहते हुए ऐसा नहीं होता। लोग हफ्ते में 1-2 बार मिलते हैं, बात होती है और आगे कोई बॉन्डिंग नहीं।

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साइड इफेक्ट्स-

  • खालीपन से भर देगा- अगर आप काफी इमोशनल हैं, तो आप इस तरह के रिश्ते में भी जुड़ाव महसूस करने लगेंगे। अगर सामने वाला किसी भी तरह की रुचि नहीं दिखाता है, तो आपको हर्ट होगा। साथ ही आप खालीपन महसूस करेंगे।
  • कन्फ्यूजन या हार्ट ब्रेक- अगर हुकअप के दौरान एक व्यक्ति सीरियस है और दूसरा कैजुअल, तो गंभीर और इमोशनल व्यक्ति का दिल टूट जाता है। साथ ही वह हमेशा इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहता है कि क्या ये रिश्ता प्यार वाला हो सकता है या नहीं।
  • भरोसा नहीं रहता- हुकअप ट्रेंड में आप कई लोगों से मिलते हैं और ऐसे में आप लोगों को अलग ढंग से जानते हैं। कई बार ऐसे लोग मिलते हैं, जो आपको पसंद नहीं आएंगे। ऐसे में आप लोगों पर जल्दी भरोसा नहीं कर पाते और ट्रस्ट इश्यू होने लगता है।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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