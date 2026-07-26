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Graveyard Dating: क्या है ग्रेवयार्ड डेटिंग? Gen-Z कैफे छोड़ कब्रिस्तान में मिलना क्यों कर रहे पसंद

By Deepali Srivastava
लाइव हिन्दुस्तान
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रिलेशनशिप की दुनिया में अब कई ट्रेंड आते रहते हैं, जिसमें से एक ट्रेंड ग्रेवयार्ड डेटिंग इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। चलिए जानते हैं इस डेटिंग ट्रेंड में क्या होता है और लोग इसे क्यों पसंद कर रहे हैं।

What Is Graveyard Dating
क्या है ग्रेवयार्ड डेटिंग ट्रेंड

What Is Graveyard Dating: किसी के साथ भी डेट पर जाना हो तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल किसी कैफे, रेस्टोरेंट या फिर पार्क का आता है। इन जगहों पर जाकर खाने के लिए कुछ ऑर्डर कर लेते हैं और खाते-खाते बातचीत भी हो जाती है। आमतौर पर कपल्स यही करते हैं लेकिन Gen-Z अब इसे पसंद नहीं कर रहे। उन्हें पार्क, कैफे और रेस्टोरेंट की भीड़, घूरती हुई नजरों और शोर से दूर सन्नाटे में यानी कब्रिस्तान में बात करना पसंद आ रहा है। इसी को ग्रेवयार्ड डेटिंग कहा जा रहा है। चलिए आपको इस नए डेटिंग ट्रेंड के बारे में विस्तार से बताते हैं और जानेंगे कि आखिर क्यों ये युवाओं के बीच फेमस हो रहा है।

क्या है ग्रेवयार्ड डेटिंग का मतलब?

ग्रेवयार्ड का सीधा मतलब आप कब्रिस्तान समझ चुके होंगे, जहां पर लोगों को मरने के बाद दफनाया या फिर जलाया जाता हो। सुनने में ये कॉन्सेप्ट काफी डरावना और अजीब लगता है लेकिन लोग इसमें सुकून और शांति पा रहे हैं। कब्रिस्तान में भीड़, शोर नहीं होता और ना ही अच्छा दिखने या फिर किसी के देखने का डर होता है, ऐसे में Gen-Z को ये डेटिंग ट्रेंड पसंद आ रहा है।

डिजिटल मीडिया के खिलाफ बगावत

ग्रेवयार्ड डेटिंग ट्रेंड शोर-शराबे वाली डिजिटल मीडिया के खिलाफ एक तरह की बगावत भी है। सोशल मीडिया पर कूल, परफेक्ट और स्टैंडर्ड दिखाने के चक्कर में लोग लगे रहते थे लेकिन इस डेटिंग ट्रेंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर ना ही किसी को कुछ दिखाना है और ना ही पोस्ट करना है। साथ ही इस तरह की डेटिंग में पार्टनर के आगे भी दिखावा करने का झमेला नहीं है।

कब्रिस्तान में डेटिंग करने के फायदे

कब्रिस्तान में डेट करने से शांत माहौल मिलता है। वहां पर किसी भी तरह का दिखावा या खर्चा नहीं करना पड़ता। साथ ही डर और अजीब माहौल में दिमाग सिर्फ सीरियस बातें ही करता है और ऐसे में लोग एक दूसरे से इधर-ऊधर की बातें करने के बजाय मुद्दे पर बात करते हैं। कैफे, रेस्टोरेंट वाली डेट्स से ब्रेक भी मिलता है।

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नुकसान भी हैं

कब्रिस्तान में डेट करने के इस ट्रेंड को कई लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी आलोचना हो रही है। साथ ही इसके नुकसान ये हैं कि रात के अंधेरे और सन्नाते में किसी भी तरह का खतरा हो सकता है। जो लोग कमजोर दिल वाले होते हैं, उन्हें डर के कारण एंग्जायटी या पैनिक अटैक का खतरा हो सकता है।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


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दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


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