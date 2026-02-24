हर बार खुद को गलत महसूस करते हैं? कहीं रिश्ता गैसलाइटिंग वाला तो नहीं!
रिश्तों में भावनात्मक उलझन, आत्म-संदेह और लगातार खुद को गलत महसूस करना क्या सामान्य है? कई बार इसके पीछे एक छिपा हुआ मनोवैज्ञानिक व्यवहार होता है, जिसे पहचानना बेहद जरूरी है।
गैसलाइटिंग एक तरह का इमोशनल मैनिपुलेशन (भावनात्मक हेरफेर) है जिसमें एक व्यक्ति जानबूझकर दूसरे को अपनी सोच, यादों और भावनाओं पर शक करने पर मजबूर कर देता है। धीरे-धीरे पीड़ित व्यक्ति को लगने लगता है कि शायद वही गलत है, जरूरत से ज्यादा सोच रहा है या चीज़ों को बढ़ा-चढ़ाकर देख रहा है। यह व्यवहार अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे-धीरे रिश्ते में जगह बनाता है। शुरुआत में यह छोटी बातों से शुरू होता है, लेकिन समय के साथ व्यक्ति की सेल्फ-कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाता है।
गैसलाइटिंग के आम उदाहरण
- 'तुम बहुत ज्यादा सोचते हो।'
- 'ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम याददाश्त में गलती कर रहे हो।'
- 'तुम हमेशा ड्रामा करते हो।'
- 'अगर तुम इतने सेंसिटिव ना होते तो प्रॉब्लम ही नहीं होती।'
इन वाक्यों का मकसद सामने वाले की भावनाओं को अवैध ठहराना और उसे खुद पर शक करने के लिए मजबूर करना होता है।
कैसे पहचानें कि आप गैसलाइटिंग का शिकार हो रहे हैं?
- खुद पर लगातार शक होना: आप बार-बार सोचते हैं कि शायद गलती आपकी ही है, भले ही आप अंदर से असहज महसूस कर रहे हों।
- अपनी भावनाओं को दबाना: आप अपनी फीलिंग्स शेयर करने से डरने लगते हैं, क्योंकि हर बार उन्हें नकार दिया जाता है।
- आत्मविश्वास में गिरावट: जो व्यक्ति पहले आत्मनिर्भर था, वह धीरे-धीरे कन्फ्यूज और डिपेंडेंट महसूस करने लगता है।
- रिश्ते में पावर इंबैलेंस: एक पार्टनर हमेशा सही और दूसरा हमेशा खुद को गलत साबित करता रहता है।
गैसलाइटिंग का मानसिक और भावनात्मक असर
लंबे समय तक गैसलाइटिंग झेलने से एंग्जायटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ-वर्थ और भावनात्मक थकान हो सकती है। व्यक्ति अपने फैसलों पर भरोसा खो देता है और दूसरों की राय पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है।
गैसलाइटिंग से कैसे निपटें?
- अपने अनुभव को मान्यता दें: अगर कोई चीज आपको गलत लग रही है, तो वह भावना वैध है।
- पैटर्न पहचानें: बार-बार होने वाले व्यवहार को नोटिस करें, एक-दो घटनाओं को नजरअंदाज ना करें।
- सीमाएं तय करें (Boundaries): स्पष्ट कहें कि कौन-सी बातें आपको स्वीकार नहीं हैं।
- भरोसेमंद लोगों से बात करें: दोस्त, परिवार या काउंसलर से बात करने से आपको रियलिटी चेक मिलता है।
- प्रोफेशनल मदद लें: अगर स्थिति कंट्रोल से बाहर लगने लगे, तो थेरेपिस्ट या काउंसलर की मदद जरूरी है।
हेल्दी रिलेशनशिप: याद रखें, स्वस्थ रिश्ता वह होता है जहां आपकी भावनाओं को सुना जाए, ना कि बार-बार नकारा जाए। प्यार का मतलब किसी को खुद पर शक करने पर मजबूर करना नहीं होता।
