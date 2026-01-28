वेलेंटाइन डे से बिल्कुल उल्टा है गैलेंटाइन डे, जानें क्या है और फरवरी में कब मनाया जाता है?
Happy Galentine's Day: वैलेंटाइन डे की तरह अब ट्रेंड में गैलेंटाइन डे आ चुका है। फरवरी में ही इसे मनाया जाता है। चलिए बताते हैं इसे कौन मनाता है और कब मनाते हैं?
Galentine's Day 2026: वैलेंटाइन डे के बारे में हम सभी जानते हैं लेकिन क्या आपने गैलेंटाइन डे के बारे में सुना है। फरवरी में वैलेंटाइन वीक के बीच में इसे भी सेलिब्रेट किया जाता है और जेन जी के बीच ये काफी पॉपुलर हो रहा है। वैलेंटाइन डे की तरह गैलेंटाइन डे भी अब ट्रेंड में आ गया है लेकिन ये ज्यादा पुराना नहीं है। इसका आइडिया सुपरहिट अमेरिकन टीवी शो ‘Parks and Recreation’ की लीड कैरेक्टर लेस्ली नोप के दिमाग से निकला था। साल 2010 में उन्होंने अपने फीमेल फ्रेंड के साथ ब्रंच किया और इसे नाम दिया गैलेंटाइन्स डे। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये फिक्शनल सेलिब्रेशन पूरी दुनिया हकीकत में मनाने लगेगी। चलिए बताते हैं इसे कब और कैसे सेलिब्रेट करते हैं।
क्या होता है गैलेंटाइन डे
गैलेंटाइन डे में लड़कियां जो सच्ची दोस्त हैं और अपनी खुशियां-गम एक साथ मनाती हैं। दोस्त भी प्यार की तरह जरूरी होता है। खासतौर पर फीमेल फ्रेंडशिप को खास माना जाता है, जो एक दूसरे की बड़ी सपोर्टर होती हैं। गैलेंटाइन डे पर लड़कियां पार्टी करती हैं, गिफ्ट्स देती हैं और सेलिब्रेट करती हैं।
कब मनाते हैं
गैलेंटाइन डे वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले यानी 13 फरवरी को मनाते हैं। अगर आप सिंगर हैं और आपकी लड़कियां खास दोस्त हैं, तो उनके साथ इस साल गैलेंटाइन डे जरूर सेलिब्रेट करें। पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करें।
गैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन आइ़डिया- चलिए आपको गैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ आइडियाज देते हैं।
ब्रंच पार्टी- आप फीमेल फ्रेंड्स के साथ दिन के लंच पार्टी पर जाएं, जिसे ब्रंच पार्टी कहते हैं। इसमें आप अपनी और दोस्तों के पसंद का खाना ऑर्डर करें।
नाइट आउट पार्टी- आप किसी एक फ्रेंड के घर पर नाइट हाउस पार्टी कर सकती हैं। इसमें आपका नाइट आउट हो जाएगा और पार्टी भी।
स्पा डे- कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तो सैलून जाकर सभी फ्रेंड्स स्पा कराएं। स्पा डे के तौर पर भी गैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर सकते हैं।
डांस बार या फिटनेस- आप किसी पब, बार या फिर फिटनेस सेंटर में जाकर पूरे दिन की बुकिंग या कुछ घंटों का प्लान कर सकते हैं।
मूवी प्लान- गर्लफ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाएं और एक दूसरे के लिए शॉपिंग करें। इस तरह से भी गैलेंटाइन डे मनाया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।