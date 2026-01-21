Hindustan Hindi News
What is Bhajan Clubbing: भक्ति और बीट्स का अनोखा संगम, Gen Z को क्यों पसंद आ रहा है ये ट्रेंड?

संक्षेप:

Bhajan Clubbing: Gen Z के बीच आजकल भजन क्लबिंग का ट्रेंड जोरों पर चल रहा है। लोग पॉप म्यूजिक और फिल्मी गाने छोड़कर भक्ति में डूब रहे हैं। चलिए बताते हैं ये पूरा ट्रेंड क्या है और क्या होता है इसमें।

Jan 21, 2026 02:06 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
What is Bhajan Clubbing: सोशल मीडिया के नए युग में कब क्या ट्रेंड सेट हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक हम इंस्टाग्राम के नए फीचर्स और ट्रेंड्स से निकले नहीं थे कि अब Gen Z के बीच भजन क्लबिंग का ट्रेंड का क्रेज देखने को मिल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भजन क्लबिंग के नए ट्रेंड के बारे में। आप फेवरेट सिंगर्स के कॉन्सर्ट सुन चुके होंगे, स्टैंडअप कॉमेडियन को पसंद करते होंगे और लाइव कॉन्सर्ट्स भी एन्जॉय करने जाते होंगे लेकिन क्या कभी भजन क्लबिंग (Bhajan Clubbing) करने गए हैं? अगर भजन क्लबिंग के बारे में आप अभी तक नहीं जानते हैं, तो अब जान लीजिए और इसे भी एन्जॉय करने का प्लान कर लीजिए। लेकिन इसमें आपको फिल्मी या पॉप म्यूजिक सुनने को नहीं मिलेगा, चलिए बताते हैं आखिर क्या है ये भजन क्लबिंग और ये क्यों फेमस हो रहा है।

क्या है भजन क्लबिंग

आजकल के जमाने में भजन क्लबिंग आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ट्रेंड बनकर लोगों के बीच तेजी से उभर रहा है। Gen Z के बीच खासतौर पर ये ट्रेंड फेमस हो रहा है और लोग भजन क्लबिंग को एन्जॉय कर रहे हैं। इसमें आपको पॉप म्यूजिक और फिल्मी गाने सुनने को नहीं मिलेंगे बल्कि कृष्ण, राधा, सीता-राम, महादेव जी के भजन सुनने को मिलेंगे और मंत्र-श्लोक बीट्स में बजेंगे। भक्ति की इन बीट्स पर आपको झूमना होगा और साथ में गाना भी होगा। भजन क्लबिंग का ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि अब महंगे और बड़े पब और बार में भी लोग इसे चला रहे हैं। नई जेनरेशन पुराने रिवाजों को नहीं मानती है और साधारण भक्ति गीत उन्हें बोरिंग लगते हैं लेकिन भक्ति गानों को बीट्स के साथ जोड़ना या फिर फिल्मी गानों को भजन में बदलकर सुनना उन्हें अच्छा लगने लगेगा।

क्या हैं फायदे

आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर होकर युवा भजन सुनकर मन को शांति देना चाहते हैं। साथ ही भजन क्लबिंग में डांस करने से फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है और भक्ति संगीत, ध्यान और सामूहिक ऊर्जा का अनोखा मेल होता है। आजकल लोग उदास होने पर घर, कार में भजन चला लेते हैं और यही भजन जब बीट्स के साथ आते हैं, तो उन्हें रिलैक्सिंग लगने लगता है और मूड ऑन हो जाता है।

कहां से आया आइडिया

केशवम् नाम का रॉक बैंड है, जिसमें दो लीड सिंगर्स- लॉविश शीतल और प्राकृति शर्मा अरोड़ा हैं। दोनों सिंगर्स कृष्ण भक्ति और हिंदू धर्म से जुड़े भजनों को गाते हैं। इनका बैंड किसी पर्व जैसे जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा पर अलग-अलग शहरों में जाकर परफॉर्मेंस देता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मथुरा, वृंदावन में इनके बैंड ने परफॉर्मेंस दी और उन्हें वहां से युवाओं का गजब रिस्पॉन्स मिला। केशवम् ग्रुप के गाने म्यूजिक ऐप्स जियो सावन और स्पॉटिफाई पर भी आने लगे और लोगों ने इन्हें खूब सुना। ऐसे इस बैंड को भजन क्लबिंग करने का आइडिया आया। ये बैंड अब देश के अलग-अलग शहरों में जाकर क्लबिंग करता है और वहां हजारों युवा भक्ति की ताल पर झूमते हैं।

कैसे करें बुक

आप केशवम् बैंड के इंस्टाग्राम पेज के जरिए या फिर ऑनलाइन कनेक्ट कर अगली भजन क्लबिंग के लिए बुकिंग कर सकते हैं। पहले से बुकिंग होने पर पास मिल जाते हैं, वरना भारी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। भजन क्लबिंग में ईश्वर के भजन, श्लोक, मंत्र सुनने को मिलेंगे। आप बच्चों के साथ भी इसे एन्जॉय कर सकते हैं।

