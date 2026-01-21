Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपwhat is 2026 is the new 2016 viral trend on instagram and why people shares old pictures here explained
2026 Is The New 2016: Instagram पर वायरल हो रहा 2016 ट्रेंड क्या है, क्यों लोग शेयर कर रहे पुरानी यादें?

2026 Is The New 2016: Instagram पर वायरल हो रहा 2016 ट्रेंड क्या है, क्यों लोग शेयर कर रहे पुरानी यादें?

संक्षेप:

आज के समय में सोशल मीडिया पूरी तरह से बदल चुका है और कई ट्रेंड्स रोजाना आते रहते हैं। इन दिनों 2016 vs 2026 का ट्रेंड चल रहा है, जिसमें लोग पुरानी यादें, तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। चलिए बताते हैं आखिर ये ट्रेंड क्या है और क्यों लोग ऐसा कर रहे हैं। 

Jan 21, 2026 09:52 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सोशल मीडिया ट्रेंड्स से भरा हुआ है, कभी कोई गाना वायरल हो जाता है, तो कभी कोई फिल्म का डायलॉग। आजकल 2016 वाला ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसमें अपनी 10 साल पुरानी तस्वीरें, यादें पोस्ट कर रहे हैं। कहा जाता है बीता वक्त वापिस नहीं लौटता लेकिन इंस्टाग्राम के नए ट्रेंड ने पुराने वक्त को फिर से लौटा दिया है और लोग इससे खुश हो रहे हैं। आखिर क्यों लोग 2016 की तस्वीरें अचानक शेयर करने लगे और कहां से आया ये ट्रेंड। चलिए आपको पूरी डिटेल बताते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है 2016 ट्रेंड

दरअसल, 2016 को गुजरे पूरे 10 साल हो चुके हैं और उस वक्त ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम पर मौजूद ही नहीं थे। जो कुछ लोग इंस्टाग्राम चलाते थे, वह भी कैसी भी फोटो डाल देते थे। उस वक्त कोई फिल्टर, परफेक्ट फोटो जैसी चीजें सोचने की जरूरत नहीं होती थी। लोग अपनी धुंधली तस्वीरें, घर-परिवार, दोस्तों और अजीब फैशन सेंस के साथ फोटो शेयर कर रहे हैं। सीधी तौर पर कहा जाए तो ये एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप जैसा दिख रहा है। लोग 10 साल पहले की सादगी को याद कर रहे हैं। उस वक्त इंटरनेट इतना एडवांस नहीं था, एआई का नामोनिशान नहीं था और हर फोटो ज्यादा परफेक्ट होने का प्रेशर नहीं रहता था। अब एआई का जमाना आ गया है, हर फोटो अच्छी और सुंदर होनी चाहिए, वरना आपको जज किया जाएगा और इंटरनेट काफी फास्ट हो चुका है।

2016 क्यों था खास

साल 2016 में नेटफ्लिक्स आया था, ओटीटी की दुनिया बन रही थी। नेटफ्लिक्स का हिट शो स्ट्रेंजर थिंग्स का पहला सीजन भी 2016 में ही रिलीज हुआ था। उस वक्त पॉप कल्चर ज्यादा चल रहा था और लोग अपनी शांत-सादी जिंदगी में व्यस्त थे। स्नैपचैट के फिल्टर्स हर दिन अपडेट होते थे और लोग उसी में मजे लेते थे। फेसबुक का ज्यादा बोलबाला था और इंस्टाग्राम का क्रेज शुरू हो रहा था। अब इंस्टाग्राम सबसे तेज हो चुका है, रील्स का जमाना है, वायरल होने की होड़ में लोग कुछ भी बना रहे हैं और सभी के साथ इंस्टा भी अपना लोगो बदलकर गुलाबी हो चुका है।

टिनएजर और सिंपल लाइफ

2016 के ट्रेंड को फॉलो करते हुए कई बड़े सेलेब्स ने फोटो शेयर की है, जो अपने 10 साल पुराने समय को याद कर रहे थे। आम लोग भी इसे फॉलो करते हुए कॉलेज, स्कूल के दिनों को जी रहे हैं। वो दिन काफी सिंपल थे और हम उस वक्त टीनएजर हुआ करते थे। अब सभी लोग अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों तले दब चुके हैं, लोगों को एक दूसरे के बारे में जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिल जाती है। चैट जीपीटी-जेमिनाई जैसे ऐप्स अब हर सवाल का हल देने लगे हैं।

कहां से शुरू हुआ ट्रेंड

2016 क्यों बना नया 2016 वाला ट्रेंड वाइडर वेब से लिया गया है और इसे टिक टॉक ये एक यंग यूजर ने शुरू किया। जो आज के समय के इंटरनेट सुविधा से काफी परेशान हो चुका है। वो उसी समय में रहना पसंद कर रहा है, जहां मीम्स की ज्यादा बाढ़ नहीं थी और सोशल मीडिया काफी सिंपल और एआई फ्री था।

ये भी पढ़ें:पति हो गए हैं नाराज, तो भेज दें दिल को छू जाने वाले सॉरी मैसेज
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Trend

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।