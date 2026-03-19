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Love Bombing क्या होता है? पहचानें इसके संकेत और बचने के आसान तरीके

Mar 19, 2026 10:55 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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रिश्तों की शुरुआत में ज्यादा प्यार और ध्यान मिलना अच्छा लगता है, लेकिन कभी-कभी यही ओवर अटेंशन खतरनाक हो सकता है। इसे लव बॉम्बिंग कहा जाता है, जो आगे चलकर इमोशनल कंट्रोल में बदल सकता है।

Love Bombing क्या होता है? पहचानें इसके संकेत और बचने के आसान तरीके

Love Bombing: आजकल रिश्तों में एक नया शब्द काफी सुनने को मिल रहा है – लव बॉम्बिंग। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई व्यक्ति शुरुआत में सामने वाले को बहुत ज्यादा प्यार, ध्यान और गिफ्ट्स देता है। शुरुआत में यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे-धीरे यह रिश्ता असंतुलित और कंट्रोलिंग बन सकता है।

क्या होता है लव बॉम्बिंग?

लव बॉम्बिंग में कोई व्यक्ति आपको जल्दी अपने करीब लाने के लिए जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाता है। वह लगातार मैसेज करता है, हर समय ध्यान देता है और आपको स्पेशल महसूस कराता है। लेकिन कुछ समय बाद यही व्यवहार बदल जाता है और वह आपको कंट्रोल करने लगता है।

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लव बॉम्बिंग के संकेत

अगर आप इन संकेतों को पहचान लें, तो आप समय रहते सावधान हो सकते हैं:

1. बहुत जल्दी गहरा रिश्ता बनाना: रिश्ते की शुरुआत में ही 'मैं तुमसे बहुत प्यार करता/करती हूं' जैसे बड़े शब्द बोलना।

2. जरूरत से ज्यादा ध्यान: हर समय कॉल, मैसेज और आपके हर काम पर नजर रखना।

3. महंगे गिफ्ट्स देना: बिना वजह बार-बार गिफ्ट्स देना, ताकि आप उन पर निर्भर हो जाएं।

4. जल्दी कमिटमेंट का दबाव: जल्दी से रिश्ते को आगे बढ़ाने या शादी की बात करना।

5. बाद में व्यवहार बदलना: कुछ समय बाद अचानक दूरी बनाना, गुस्सा करना या आपको दोष देना।

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क्यों होता है यह खतरनाक?

लव बॉम्बिंग का असली उद्देश्य अक्सर इमोशनल कंट्रोल होता है। जब आप पूरी तरह उस व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं, तब वह आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। इससे आपका आत्मविश्वास और मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है।

इससे कैसे बचें?

1. धीरे-धीरे रिश्ते को समझें - जल्दी किसी पर भरोसा ना करें। समय लेकर व्यक्ति को जानें।

2. अपनी सीमाएं तय करें - हर रिश्ते में अपनी पर्सनल स्पेस रखना जरूरी है।

3. रेड फ्लैग्स पहचानें - अगर कोई बहुत जल्दी बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रहा है, तो सतर्क रहें।

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4. खुद पर भरोसा रखें - अगर कुछ गलत लग रहा है, तो अपने दिल की बात सुनें।

5. जरूरत पड़े तो दूरी बनाएं - अगर रिश्ता आपको तनाव दे रहा है, तो उससे बाहर निकलना ही सही है।

रिलेशनशिप टिप: लव बॉम्बिंग शुरुआत में प्यार जैसा लगता है, लेकिन यह धीरे-धीरे एक कंट्रोलिंग और टॉक्सिक रिश्ता बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप इसके संकेत पहचानें और अपनी भावनाओं की सुरक्षा करें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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