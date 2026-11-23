सर्दियों का मौसम प्यार, चाय और खूबसूरत एहसासों से भरा होता है। ठंडी हवाओं के बीच अपनों की याद और करीब आने का मन करता है। इस मौसम का स्वागत इन प्यारी शायरियों के साथ करें।

सर्दियों के स्वागत में पढ़ें प्यार भरी शायरियां

सर्दियों का मौसम आते ही जिंदगी का अंदाज थोड़ा बदल जाता है। सुबह की ठंडी हवा, धूप में बैठकर चाय पीना, गर्म कपड़ों में घूमना और शाम को अपनों के साथ वक्त बिताना, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। इस मौसम में प्यार करने वालों को अपने पार्टनर की याद भी कुछ ज्यादा आती है, वहीं दोस्तों के साथ चाय की चुस्कियां और हंसी-मजाक दिन को खास बना देते हैं। सर्दियां सिर्फ ठंड लेकर नहीं आतीं, बल्कि अपने साथ कई खूबसूरत एहसास भी लाती हैं। अगर आप इस मौसम का स्वागत शायराना अंदाज में करना चाहते हैं, तो ये विंटर शायरियां आपके दिल की बात कहने में मदद करेंगी।

1.

सर्द हवाओं ने फिर दस्तक दी है,

लगता है मौसम ने प्यार की चिट्ठी भेजी है।

2.

ठंडी सुबह, गर्म चाय और तेरा साथ,

सर्दियों में बस इतनी सी चाहिए सौगात।

3.

सर्द मौसम में कुछ खास बात होती है,

हर मुलाकात जैसे दिल के करीब होती है।

4.

धूप की चादर ओढ़कर बैठेंगे आज,

सर्दियों से करेंगे प्यार भरी शुरुआत।

5.

ठंडी हवा जब चेहरे को छूकर जाती है,

तेरी याद चुपके से दिल में उतर जाती है।

6.

रजाई में छिपकर दुनिया भुला देंगे,

चाय के साथ पुराने किस्से दोहरा देंगे।

7.

सर्दी आई है कुछ सपने सजाने,

कुछ पुराने रिश्तों को फिर से अपनाने।

8.

गर्म चाय और ठंडी हवा का मेल,

सर्दियों का मौसम है खुशियों का खेल।

9.

ठिठुरती शाम में तेरा ख्याल आया,

जैसे ठंड में किसी ने गर्म एहसास दिलाया।

10.

सर्दियों की धूप में बैठकर मुस्कुराना,

जिंदगी के छोटे पलों को खास बनाना।

11.

ठंड बढ़े तो चाय का सहारा हो,

और हर शाम किसी अपने का साथ प्यारा हो।

12.

सर्द हवा कुछ कहकर गुजर जाती है,

दिल की कोई पुरानी याद जगा जाती है।

13.

मौसम ठंडा है, दिल में गर्मी रहने दो,

कुछ प्यार की बातें आज भी कहने दो।

14.

सर्दियों की शाम और तेरा इंतजार,

दिल को आज भी है तुझसे उतना ही प्यार।

15.

धूप में बैठकर कुछ ख्वाब बुनेंगे,

इस सर्दी में दिल के करीब रहेंगे।

16.

ठंडी रातों में चांद भी प्यारा लगता है,

जब किसी खास का ख्याल साथ रहता है।

17.

सर्दियों का मौसम और दिल की बातें,

चाय के साथ लंबी हों मुलाकातें।

18.

ठंडी हवा में भी मुस्कान खिल जाए,

जब कोई अपना पास बैठ जाए।

19.

सर्दी की पहली सुबह कुछ खास होगी,

दिल में नई उम्मीद और चेहरे पर मुस्कान होगी।

20.

गर्म कपड़ों में लिपटी ये शाम,

याद दिलाती है अपनों के नाम।

21.

सर्द मौसम में दिल थोड़ा नरम हो जाता है,

हर पुराना रिश्ता फिर याद आ जाता है।

22.

ठंडी रात, तारों भरा आसमान,

तेरे साथ हो तो खूबसूरत हर अरमान।

23.

सर्दियों की हवा में प्यार घोल देंगे,

तेरी हर उदासी को हंसी में बदल देंगे।

24.

चाय की प्याली, धूप का किनारा,

सर्दियों में यही है सुकून हमारा।

25.

ठंड के मौसम में दिल की बात कहेंगे,

जो अधूरे ख्वाब हैं, उन्हें साथ पूरा करेंगे।

26.

सर्द हवाओं का अपना अंदाज है,

तेरी यादों में भी एक मिठास है।

27.

ये सर्दियां कुछ यादगार बन जाएं,

तेरे मेरे किस्से फिर दोहराए जाएं।

28.

ठंडी सुबह में गर्म एहसास जगाएं,

चलो इस मौसम को हंसकर अपनाएं।

29.

सर्दियों की रातें लंबी सही,

तेरे साथ हर घड़ी छोटी लगे यही।

30.

आओ सर्दियों का स्वागत मुस्कान से करें,