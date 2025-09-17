Vishwakarma Puja Wishes 2025 : 'ईंट-पत्थर से सपने बनते'... खूबसूरत संदेशों से अपनों को दें विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं Vishwakarma puja 2025 wishes quotes message shubhkamna sandesh to share with family and friends in hindi, रिलेशनशिप टिप्स - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपVishwakarma puja 2025 wishes quotes message shubhkamna sandesh to share with family and friends in hindi

Vishwakarma Puja Wishes 2025 : 'ईंट-पत्थर से सपने बनते'... खूबसूरत संदेशों से अपनों को दें विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं

Vishwakarma Puja Ki Hardik Shubhkamnaye : इस साल विश्वकर्मा पूजा का पर्व 17 सितंबर को मनाया जा रहा है। अगर आप भी विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर अपने दोस्तों, परिजनों को बधाई देना चाहते हैं तो ये विश्वकर्मा पूजा के टॉप 7 शुभकामना संदेश आपके काम आ सकते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 09:28 AM
share Share
Follow Us on
Vishwakarma Puja Wishes 2025 : 'ईंट-पत्थर से सपने बनते'... खूबसूरत संदेशों से अपनों को दें विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं

Vishwakarma Puja Wishes & Quotes 2025 In Hindi : हिंदू धर्म में विश्वकर्मा पूजा का खास महत्व माना गया है। लोग इस दिन अपने वाहन, मशीन, औजार, कलपुर्जे, दुकान आदि की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन ब्रम्हा के सातवें पुत्र भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। भगवान विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पकार माने जाते हैं। त्रेता युग में लंका का निर्माण, द्वापर युग में द्वारका नगरी और देवताओं के महल जैसी चीजों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा की कृपा से ही हुआ था। इस साल यह पर्व 17 सितंबर को मनाया जा रहा है। अगर आप भी विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर अपने दोस्तों, परिजनों को बधाई देना चाहते हैं तो ये विश्वकर्मा पूजा के टॉप 7 शुभकामना संदेश आपके काम आ सकते हैं।

विश्वकर्मा पूजा विशेष इन हिंदी (Vishwakarma Puja Wishes in Hindi)

1- जहां सृजनशीलता होती है, वहीं भगवान विश्वकर्मा की उपस्थिति होती है।

उनकी कृपा से सभी निर्माण और प्रयास सफल होते हैं।

हैप्पी विश्वकर्मा पूजा 2025

2- जय- जय श्री भुवन विश्वकर्मा

कृपा करें श्री गुरुदेव सुधर्मा

श्री अरु विश्वकर्मा माहि

विज्ञानी कहें अंतर नाही !

Happy Vishwakarma Puja 2025 !

3- निर्बल हैं तुम से बल मांगते,

करुणा के प्रयास से जल मांगते,

श्रद्धा का प्रभु जी फल मांगते,

आप से उन्नति और तरक्की का आशीष मांगते

विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक बधाई

4- सृजनकर्ता, कारीगरों के देव,

आप ही हैं हर कला के सेव।

विश्वकर्मा भगवान का सच्चा नाम,

श्रम और भक्ति में है उनका धाम।

5- भगवान विश्वकर्मा की ज्योति से नूर मिलता है

सबके दिलों को सुरूर मिलता है

जो भी नाम लेता है भगवान विश्वकर्मा का

उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है !

Happy Vishwakarma Puja !

6- जहां ईंट-पत्थर से सपने बनते,

आपकी कृपा से घर सजते।

विश्वकर्मा भगवान का है साथ,

हर श्रमिक को मिलता है विश्वास।

7- संसार के तुम हो पालन करता,

हमारे हो तुम दुख हरता,

हर पल नाम आपका जपते हम,

हर मुश्किल से दूर करते तुम

विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं

Relationship Tips Vishwakarma Vishwakarma Puja अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।