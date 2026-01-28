Hindustan Hindi News
वैलेंटाइन वीक स्पेशल: प्यार का इजहार करने के लिए 10+ खूबसूरत शायरियां

वैलेंटाइन वीक स्पेशल: प्यार का इजहार करने के लिए 10+ खूबसूरत शायरियां

संक्षेप:

वैलेंटाइन डे अपने दिल की बात कहने का सबसे खूबसूरत मौका होता है। अगर शब्द कम पड़ रहे हैं, तो ये रोमांटिक शायरियां आपके जज्बातों को प्यार भरे अंदाज में सामने रखने में मदद करेंगी।

Jan 28, 2026 03:38 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
वैलेंटाइन वीक प्यार, एहसास और दिल से जुड़ी भावनाओं को खुलकर जाहिर करने का सबसे खास समय माना जाता है। इस दौरान लोग अपने पार्टनर, क्रश या किसी बेहद खास शख्स के सामने अपने दिल की बात रखने की हिम्मत जुटाते हैं। लेकिन कई बार भावनाएं बहुत गहरी होती हैं और शब्द कम पड़ जाते हैं। ऐसे में शायरी प्यार के इजहार का सबसे खूबसूरत और असरदार जरिया बन जाती है। शायरी ना सिर्फ दिल की बात को नर्म अंदाज में कहती है, बल्कि सामने वाले के दिल को भी छू जाती है। चाहे पहली मोहब्बत का इजहार हो या सालों पुराने रिश्ते में प्यार को फिर से ताजा करना, रोमांटिक शायरियां हर मौके को यादगार बना देती हैं। इस वैलेंटाइन वीक स्पेशल में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्यार के इजहार के लिए दिल को छू लेने वाली शायरियां-

  • पहली मोहब्बत का एहसास

तुम्हें देख कर दिल ने ये फैसला किया है,

अब जिंदगी तुम्हारे नाम लिख दी है।

  • सच्चे प्यार का इजहार

लफ्ज कम हैं, जज्बात गहरे हैं,

लेकिन तुमसे मोहब्बत के इरादे पक्के हैं।

  • दिल से निकली बात

दिल ने कहा बस तुम ही तुम हो,

इस धड़कन की हर वजह तुम हो।

  • खामोश मोहब्बत

कह नहीं पाते, मगर महसूस कर लो,

हमारी हर सांस में तुम ही तुम हो।

  • वैलेंटाइन स्पेशल

आज इजहार-ए-मोहब्बत कर ही लेते हैं,

क्यों ना इस वैलेंटाइन को खास कर लेते हैं।

  • साथ निभाने का वादा

हाथ थाम लो मेरा उम्र भर के लिए,

हर खुशी लिख दूं तुम्हारी तकदीर में।

  • रोमांटिक एहसास

तुम्हारी एक मुस्कान काफी है,

मेरे हर गम को मिटाने के लिए।

  • दिल की धड़कन

मेरी हर धड़कन में नाम तुम्हारा है,

ये दिल आज भी सिर्फ तुम्हारा है।

  • लव प्रपोजल शायरी

पूछूं अगर तुम्हें अपना बना लूं,

क्या इस दिल को सुकून मिल जाएगा?

  • खास Valentine लाइन

तुम मिले तो यकीन हुआ,

दुआएं सच में असर रखती हैं।

  • सिंपल-सोबर तरीके से दिल की बात

ज्यादा कुछ नहीं कहना मुझे,

बस इतना समझ लो कि तुमसे प्यार है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट में चार साल से काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल अमर उजाला में काम किया है। वह एक अनुभवी लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ, फिटनेस से लेकर फैशन और रिश्तों की बारीकियों से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया है। शुभांगी केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह और व्यक्तिगत अनुभव के साथ ऐसे 'हैंडी टिप्स' साझा करती हैं जो पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। और पढ़ें
