Rose Day 2026: दो लाइनों में कहें अपने दिल की बात, 12+ रोमांटिक शायरियां
Rose Day प्यार के इजहार का सबसे खूबसूरत दिन होता है। सिर्फ गुलाब देना ही नहीं, बल्कि सही शब्द, सही अंदाज और सच्चे जज्बात इसे यादगार बना देते हैं।
Rose Day वैलेंटाइन वीक की वो खूबसूरत शुरुआत है, जब एक गुलाब के साथ दिल की बातें भी सामने आ जाती हैं। प्यार को जताने के लिए बड़े-बड़े वादों या महंगे तोहफों की नहीं, बल्कि सच्चे जज्बातों की जरूरत होती है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपकी रोज डे विश आपके पार्टनर के दिल को छू जाए, तो उसमें थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अपनापन और थोड़ा सा क्रिएटिव टच जरूर होना चाहिए। ऐसे में दो लाइनों की शायरी सबसे असरदार तरीका बन जाती है, जो कम शब्दों में गहरी भावनाएं बयां कर देती है। चाहे पहली मोहब्बत हो या बरसों पुराना रिश्ता, Rose Day की रोमांटिक शायरी आपके एहसासों को आवाज देने का सबसे प्यारा जरिया बन सकती है।
1. तेरे हाथों में गुलाब अच्छा लगता है,
तेरे साथ हर एक ख्वाब सच्चा लगता है।
2. ये गुलाब नहीं, मेरी मोहब्बत की निशानी है,
तू मेरी जिंदगी की सबसे हसीन कहानी है।
3. गुलाब की खुशबू से भी प्यारा है तेरा नाम,
तेरे बिना अधूरी लगे मेरी हर शाम।
4. एक गुलाब क्या दूं तुझे, पूरा दिल दे दिया है,
तेरे नाम तो मैंने हर लम्हा कर दिया है।
5. इस गुलाब से पूछो मेरी चाहत का पता,
तेरे बिना अधूरा हूं, तू ही मेरी दुआ।
6. गुलाब की तरह तू भी हर दिन खिलता रहे,
मेरे प्यार की खुशबू तुझ तक पहुंचती रहे।
7. हर गुलाब कहता है बस एक ही बात,
तू साथ हो तो खूबसूरत है हर एक रात।
8. ये गुलाब नहीं, मेरे दिल की बात है,
हर पंखुड़ी में तेरा ही साथ है।
9. तेरी मुस्कान से गुलाब भी शर्मा जाए,
तू पास हो तो हर गम दूर चला जाए।
10. गुलाब देकर जताया है आज ये एहसास,
तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी हर सांस।
11. इस गुलाब में लिपटा है मेरा सारा प्यार,
तेरे बिना अधूरी है मेरी हर बहार।
12. इस गुलाब की तरह महकता रहे हमारा प्यार,
तुम साथ हो तो हर दिन लगे Rose Day सा यार।
13. तेरे बिना ये गुलाब अधूरा लगे,
तू साथ हो तो हर मौसम पूरा लगे।
14. ना गुलाब चाहिए, ना कोई बहाना,
बस तेरा साथ ही काफी है मेरा प्यार जताना।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
