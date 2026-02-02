Hindustan Hindi News
वैलेंटाइन डे पर पार्टनर को गिफ्ट देने के लिए चेक करें 'बर्थ नंबर', बॉन्डिंग बनेगी मजबूत

संक्षेप:

Valentine's Day Gift Ideas 2026 : वैलेंटाइन डे को अपने पार्टनर के लिए खास और लकी बनाना चाहते हैं तो उनके लिए कोई भी उपहार नहीं बल्कि उनके डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखकर गिफ्ट खरीदें। आप उनकी एनर्जी के साथ मिलता हुआ गिफ्ट देकर अपने साथ अपने पार्टनर की बॉन्डिंग को मजबूत बना सकते हैं।

Feb 02, 2026 03:20 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Check Partner's Birth Number For Valentine's Day Gift : प्रेमी जोड़े शादीशुदा हो या कुंवारे, वैलेंटाइन डे का इंतजार हर उम्र के पार्टनर से प्यार करने वाले व्यक्ति को बड़ी बेसब्री से रहता है। प्यार का ये जश्न सिर्फ तोहफे लेने-देने का मोहताज नहीं होता है, बल्कि यह तो अपने पार्टनर के प्रति छिपे उस सम्मान और जुड़ाव को जाहिर करने का वो मौका होता है, जो अक्सर भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं पीछे छूट जाता है। अगर आप इस वैलेंटाइन डे को अपने पार्टनर के लिए खास और लकी बनाना चाहते हैं तो इस बार उनके लिए कोई भी उनका पसंदीदा उपहार नहीं बल्कि उनके डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रखकर गिफ्ट खरीदें। हर अंक का व्यक्ति अपने भीतर एक खास तरह की विशेषता लेकर आता है। आप उस एनर्जी के साथ मिलता हुआ गिफ्ट देकर अपने साथ अपने पार्टनर की बॉन्डिंग को मजबूत बना सकते हैं। आइए जानते हैं किस नंबर वाले व्यक्ति को वैलेंटाइन डे पर क्या गिफ्ट देने से आपका उनके साथ लव बॉड मजबूत बनेगा।

वैलेंटाइन डे पर किस डेट वाले व्यक्ति को क्या गिफ्ट देना चाहिए

नंबर 1,10, 19, 28 : नंबर एक वाले लोग स्वभाव से आत्मविश्वासी और लीडर टाइप क्वालिटी वाले होते हैं । ऐसे लोग अलग और हटकर दिखने वाली चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। आप इस नंबर के लोगों को वैलेंटाइन्स डे पर कोई खास पेन, स्टाइलिश घड़ी या पर्सनलाइज्ड डायरी गिफ्ट कर सकते हैं।

नंबर 2,11, 20, 29: नंबर दो वाले लोग इमोशनलऔर रिश्तों को अहमियत देने वाले माने जाते हैं। ऐसे लोग महंगे तोहफे नहीं बल्कि दिल से दी गई प्यार सी जुड़ी चीजों को अधिक पसंद करते हैं। आप इन्हें हैंडमेड कार्ड, फोटो फ्रेम या कस्टम कपल गिफ्ट कर सकते हैं।

नंबर 3, 12, 21, 30: नंबर 3 वाले लोग खुशमिजाज और क्रिएटिव होते हैं। आप इन्हें कला से जुड़ा सामान, किताबें या म्यूजिक से जुड़ा कोई गिफ्ट दे सकते हैं।

नंबर 4,13, 22, 31 : नंबर 4 वाले लोगों को यूनिक और प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा पसंद आती हैं। आप इन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई गैजेट, या कुछ ऐसा जो बिल्कुल हटकर हो, उपहार में दे सकते हैं।

नंबर 5,14, 23 : नंबर 5 वाले लोग मनोरंजक चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। आप इन्हें तोहफे में ट्रेवल वाउचर, मोबाइल एक्सेसरीज, या कोई इंडोर गेम दे सकते हैं। उन्हें बदलाव पसंद है।

नंबर 6,15, 24 : नंबर 6 वाले लोग लक्जरी और रोमांस को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। इसलिए आप इन्हें लग्जरी कॉस्मेटिक्स, डिजाइनर कपड़े, या एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर पर ले जा सकते हैं।

नंबर 7, 16, 25: इस नंबर के लोग आध्यात्मिक और शांत नेचर के होते हैं। आप इन्हें उपहार में क्रिस्टल शोपीस, मेडिटेशन किट, या किसी शांत जगह की ट्रिप पर ले जा सकते हैं।

नंबर 8, 17, 26 : इस नंबर के लोगों को अगर आप क्लासिक और उपयोगी चीजें देंगे तो उन्हें पसंद आ सकती हैं। इसमें आप उनके लिए लेदर बैग, वॉलेट, या कोई पुरानी एंटीक चीज खरीद सकते हैं। जिसमें नीले या काले रंग का टच शुभ माना जाता है।

नंबर 9,18, 27: इस नंबर के लोग ऊर्जावान होते हैं। आप इन्हें गिफ्ट में स्पोर्ट्स आइटम, जिम मेंबरशिप, या लाल रंग के फूल और ड्रेस दे सकते हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
