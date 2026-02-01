एजी, ओजी, बाबू, शोना हुआ पुराना! अब पति के लिए चुनें ये प्यार भरे नाम, सुनते ही हो जाएंगे खुश

संक्षेप: पति को आप नाम से नहीं बुला सकती या फिर नहीं बुलाना चाहती हैं, तो उनका प्यारा सा नामकरण कर दें। पति को ऐसा नाम दें, जो सुनने में अच्छा भी लगे और उनके हिसाब से परफेक्ट भी हो। चलिए पति के निकनेम की लिस्ट में से एक नाम चुन लीजिए-

Feb 01, 2026 10:13 am IST

भारत में कई जगहों पर शादी के बाद पत्नियां पति का नाम नहीं ले सकती हैं, ऐसे में उन्हें बुलाने के लिए एजी, ओजी, सुनिए जी सालों से चल रहा है लेकिन अब बदलते जमाने के साथ बुलाने का तरीका भी चेंज हो चुका है। अब पत्नियां शादी से पहले ही पति का निकनेम डिसाइड कर लेती हैं और उन्हें उसी नाम से बुलाती हैं। अगर आप भी अपने पतिदेव को पुराने नामों जैसे बाबू, शोना, एजी, ओजी कह रही हैं, तो उन्हें भूलकर नए नामों को अपने डिक्शनरी में जोड़ लें। पतिदेव की पर्सनैलिटी के हिसाब से भी नाम चुन सकती हैं और क्यूट-रोमांटिक अंदाज में भी। इन नामों को सुनकर पति भी खुश हो जाएंगे और आपको उन्हें बुलाने में सरलता होगी। चलिए आपको नामों की पूरी लिस्ट दिखाते हैं-

पति के लिए यूनिक नामों की लिस्ट- 1- स्वीटहार्ट- स्वीटहार्ट आप प्यार से पति को बुला सकती हैं और ये अजीब या बड़ा नहीं होगा।

2- माई बेबी- माई बेबी नाम भी ट्रेंड में है। सिर्फ बेबी भी बुला सकती हैं।

3- डार्लिंग- डार्लिंग काफी पॉपुलर है और प्यारा भी।

4- हस्बैंड जी- हस्बैंड के आगे जी लगाकर इज्जत दें और प्यार भी बढ़ेगा।

5- हबी- पति का शॉर्ट नेम हबी मोबाइल में सेव करें और बुलाएं भी।

6- माई लाइफ- वो शख्स आपकी जिंदगी बन चुका है, तो माई लाइफ परफेक्ट रहेगा।

7- माय लव- अपने प्यार को प्यार से माय लव कहना भी गलत नहीं है।

8- किंग- जो आपके दिल का राजा है, उसे किंग बुलाएं।

9- हीरो- हीरो नाम की तरह हो जाएगा और आपके लिए आपका पति हीरो भी होगा।

10- लाइफलाइन- आपका सबकुछ यानी आपकी जिंदगी (पति) को लाइफलाइन कहें।

11- रॉकस्टार- आप अगर पति को हर चीज में निपुण मानती हैं, तो उन्हें रॉकस्टार कहें।

12- मिस्टर जी- पति को मिस्टर जी भी कह सकती हैं। मिस्टर जी क्यूट और रिस्पेक्टेड साउंड करेगा।

13- जान- जान नाम भी कॉमन है लेकिन अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकती हैं।

14- बुशीबू- बुशीबू निकनेस नया है और कम लोग इसे पुकारते हैं। पति के लिए ये नाम चुनें।

15- हनी- अपने पति को प्यार से हनी भी कह सकती हैं। हनी पति पर सूट करेगा।

16- मिस्टर परफेक्ट- अगर आपका पति हर चीज में परफेक्ट है, तो मिस्टर परफेक्ट नॉट बैड आइडिया।

17- सनशाइन- आपकी जिंदगी में रोशनी फैलाने वाले शख्स को सनशाइन कहें।

18- क्यूटी- अगर पति क्यूट लगते हैं, तो क्यूटी भी चलेगा।

19- राजा जी- आपके दिल पर राज करने वाले इंसान को राजा जी कहें।

20- साहेब- साहेब कहकर पति को संबोधित करें। साहेब का अर्थ हुआ बड़ा या इज्जतदार।

21- माई सोलमेट- आपकी आत्मा और जीवन का हिस्सा, जिसे आप सोलमेट कहें।

22- रोमियो- आपके प्यार में पागल पति को रोमियो भी बुला सकती हैं।

23- रांझा- आप पति की हीर हुई तो वो आपके रांझा हुए ना।

पर्सनैलिटी के हिसाब से नाम- 24- गूगल बाबा- अगर पति हर बात पर गूगल करते हैं, तो गूगल बाबा कहें।

25- चश्मीश- चश्मा पहनने का शौक रखते हैं, तो चश्मीश मजाक में।