Shayari in Hindi: किसी खास की आ रही है याद, सोशल मीडिया स्टेटस पर शायरी के साथ लिखें दिल की बात

Apr 15, 2026 06:12 am IST

दिल को किसी की याद आई और जुबां से निकल आई शायरी। जब भी किसी खास की याद आती है, तो लफ्जों से खूबसूरत अल्फाज निकलते हैं। ऐसे ही सुंदर अल्फाजों से भरी शायरियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्रेमी-प्रेमिका की याद में इन्हें शेयर करें।

इश्क और मोहब्बत का एहसास सच में सबसे खूबसूरत होता है। जब कोई खास इंसान दिल के करीब होता है, तो उसकी यादें खुद-ब-खुद शायरी बनकर दिल से निकलती हैं। अगर आप भी अपने लवर को याद कर रहे हैं, तो ये रोमांटिक शायरियां आपके दिल की बात कहने में मदद करेंगी। इन्हें आप स्टेटस, कैप्शन या सीधे मैसेज के तौर पर भेज सकते हैं।

दिल छू लेने वाली रोमांटिक शायरियां- 1) हवा भी छेड़ती है,

दस्तक ए दहलीज से हमें

तेरी यादों की क़ैद से

फरार होना आता नहीं है।

2) जब कभी मैं तुम्हारी यादों से दूर जाना चाहूं

किसी खूबसूरत से गीत के अल्फाज बन कर

तुम फिर थाम लेते हो।

3) तेरी यादें...तेरी बातें..बस तेरे ही फसाने हैं...

हां हम कुबूल करते हैं हम तेरे ही दीवाने हैं।

4) तेरी यादों का मौसम बड़ा सुहाना लगता है,

हर सांस में तेरा ही अफसाना लगता है।

5) तेरी यादों का जादू कुछ ऐसा चल गया,

दिल तुझसे मिलने को हर पल मचल गया।

6) तुम मुझे मिस करो ना करो,

मैं तुम्हें हर वक्त करता हूं।

7) आपकी यादों के सहारे जिए जा रहा हूं

घुट के जुदाई का जहर पिए जा रहा हूं

रात दिन बस तेरा ही ख्याल रहता है

न जाने मैं ये क्या किये जा रहा हूं।

8) तेरे याद के उजाले दिल में जलने दे

ये सिलसिला बस यूं ही चलने दे

जानें कौन सी शाम आखिरी हो जाए

सुहाने मौसम को अब न बदलने दे।

9) किस बात की उदासी और बिरानी है

ये तेरी याद है इसे फिर आनी है

कैसे समझाऊं इस नादान दिल को

वो याद ही आती है यही मेहरबानी है।

10) कुछ खबर तो लगे उनके आने की

यादों के सहारे वक्त कटता नहीं है

इस तरह उनकी सूरत समाई है दिल में

कोई और दिल को अब जचता नही है।

11) हम ने कब तुम से मुलाकात का वादा चाहा,

दूर रह कर तो तुम्हें और भी ज्यादा चाहा,

याद आए हमें और भी शिद्दत से तुम,

भूल जाने का तुम्हें जब भी इरादा चाहा।

12) तेरी याद किसी मुफलिस के खजाने कि तरह है,

जिसे हम साथ रखते हैं, जिसे हम रोज गिनते हैं।

13) दिल को तुम्हारी याद की आदत है मुस्तकिल,

अब यूं करो कि तुम मेरी आदत को छीन लो।

14) ख्वाब आंखों से चुराना मेरी आदत नहीं,

किसी अपने को भुलाना मेरी आदत नहीं,

पलकें भिगो लेता हूं अपनों की याद में,

मगर किसी को रूलाना मेरी आदत नहीं।

15) मालूम भी है कि ये मुमकिन नहीं मगर,

एक आस सी रहती है कि वो याद करेगा।

16) जिक्र जब भी होठों पर तेरा आया है

इस दिल ने फिर तुझे याद किया है

ख्वाबों में आने की इजाजत है तुझको

तमन्नाओं ने रब से फरियाद किया है।

17) उसकी याद आई है सांसों जरा अहिस्ता चलो,

धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है।

18) नहीं है कुछ भी मेरे दिल में सिवा उसके,

मैं उसे अगर भुला दूं तो याद क्या रखूं।

19) मेरी हर सांस में तू है मेरी हर खुशी में तू है

तेरे बिन जिंदगी कुछ नहीं क्योंकि मेरी

पूरी जिंदगी ही तू है।

20) पता है तुम्हें, मैं बहुत बातें करता हूं,

तुम्हारी चांद से, अक्सर रातों में सच्ची ये

और बात है,कि मैं बताता नहीं हूं तुम्हें