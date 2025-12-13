Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपTwo golden rules of a marriage acc to Relationship Coach
शादी को मजबूत बनाने के 2 गोल्डन रूल्स, रिलेशनशिप कोच कोमल के टिप्स

शादी को मजबूत बनाने के 2 गोल्डन रूल्स, रिलेशनशिप कोच कोमल के टिप्स

संक्षेप:

शादी को खुशहाल और मजबूत बनाए रखने के लिए बड़े नियमों से ज़्यादा छोटी लेकिन सही आदतें जरूरी होती हैं। रिलेशनशिप कोच कोमल के अनुसार, दो सरल गोल्डन रूल्स रिश्ते में सम्मान और भरोसा बनाए रखते हैं।

Dec 13, 2025 10:39 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और समझदारी की साझेदारी होती है। हर कपल चाहता है कि उसका रिश्ता लंबे समय तक खुशहाल और मजबूत बना रहे, लेकिन अक्सर छोटी-छोटी गलतियां रिश्ते में दरार पैदा कर देती हैं। रिलेशनशिप कोच कोमल मानती हैं कि एक सफल शादी के लिए ढेरों नियमों की नहीं, बल्कि कुछ बुनियादी सिद्धांतों की जरूरत होती है। उनके अनुसार, अगर दंपत्ति शादी के केवल दो गोल्डन रूल्स को ईमानदारी से अपनाएं, तो रिश्ते में सम्मान, भावनात्मक सुरक्षा और आपसी समझ अपने आप मजबूत हो जाती है। ये नियम ना तो जटिल हैं और ना ही असंभव, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपनाए जा सकने वाले व्यवहारिक सिद्धांत हैं जो किसी भी शादी को टूटने से बचा सकते हैं।

1. झगड़े हमेशा बंद दरवाजों के पीछे करें

हर रिश्ते में मतभेद होना स्वाभाविक है। अलग-अलग सोच, परवरिश और अपेक्षाओं के कारण पति-पत्नी के बीच तकरार हो सकती है। लेकिन रिलेशनशिप कोच कोमल के अनुसार, इन मतभेदों को पब्लिक में जाहिर करना रिश्ते को कमजोर करता है। जब झगड़े परिवार, दोस्तों या सोशल मीडिया के सामने होते हैं तो मामला सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दूसरों की राय और जजमेंट भी उसमें शामिल हो जाती है। इससे समस्या सुलझने के बजाय और उलझ जाती है। प्राइवेट में बात करने से दोनों पार्टनर खुलकर अपनी बात रख पाते हैं, बिना अपमान या शर्मिंदगी के डर के। इससे समाधान निकलने की संभावना बढ़ती है और रिश्ते की गरिमा बनी रहती है।

2. तारीफ हमेशा सबके सामने करें

जहां गलतफहमियों को निजी रखना जरूरी है, वहीं पार्टनर की तारीफ को पब्लिक में करना रिश्ते को मजबूत बनाता है। कोमल का कहना है कि जब आप अपने जीवनसाथी की सराहना दूसरों के सामने करते हैं तो इससे उनका आत्मसम्मान बढ़ता है और उन्हें भावनात्मक सुरक्षा महसूस होती है। छोटी-छोटी तारीफें- जैसे उनकी मेहनत, समझदारी या सपोर्ट को स्वीकार करना- प्यार और अपनापन बढ़ाती हैं। यह ना सिर्फ पार्टनर को खास महसूस कराता है, बल्कि दूसरों के सामने भी रिश्ते की मजबूती को दर्शाता है।

काम के टिप्स: रिलेशनशिप कोच कोमल के ये दो गोल्डन रूल्स शादी को संतुलित, सम्मानजनक और खुशहाल बनाने की कुंजी हैं। अगर दंपत्ति इन्हें अपनी आदत बना लें, तो रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होता चला जाता है।

