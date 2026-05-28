शादी के बाद बेटी बार-बार कर रही है ये 5 बातें, तो माता-पिता तुरंत दें ध्यान, हो सकता है बड़ा संकेत

ट्विशा शर्मा हो या दीपिका नागर वाला केस इन मामलों ने एक बार फिर से शादी के बाद लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। अगर बेटी शादी के बाद माता-पिता से कुछ बातें बार-बार कह रही हैं, तो पेरेंट्स को सतर्क हो जाना चाहिए।

ट्विशा शर्मा हो या दीपिका नागर केस इन मामलों ने शादी के बाद लड़कियों की जिंदगी और ससुराल में उनकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शादी के बाद बेटियां इतनी पराई हो जाती हैं कि माता-पिता उनके दर्द और तकलीफ को समय रहते समझ नहीं पाते? कई मामलों में देखा गया है कि लड़कियां अपनी परेशानी सीधे तौर पर नहीं, बल्कि इशारों में कहती हैं। उनकी बातों, व्यवहार और बार-बार कही जा रही छोटी-छोटी बातों से साफ संकेत मिलते हैं कि वे मानसिक तनाव या किसी दबाव में रह रही हैं। ऐसे समय में माता-पिता का सपोर्ट बेटियों के लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर शादी के बाद बेटी अपनी परेशानी शेयर कर रही है, तो उसे यह भरोसा दिलाए कि वह अकेली नहीं है। उसे डरने या चुप रहने की सलाह देने के बजाय यह कहना ज्यादा जरूरी है, ‘तुम जब चाहो घर आ सकती हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं।’ कई बार समाज और लोगों की बातों का डर बेटियों को अपनी तकलीफ छुपाने पर मजबूर कर देता है, जबकि उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत अपने परिवार के भरोसे और साथ की होती है। शादी के बाद अगर बेटी बार-बार आप से कुछ बातें कह रही हैं, तो देर होने से पहले अलर्ट हो जाइये। चलिए बताते हैं आखिर ये बातें कौन सी हैं-

मुझे घुटन महसूस होती है अगर बेटी बार-बार कहे कि उसे घर में रहकर घुटन महसूस हो रही है या हर वक्त वह स्ट्रेस में रहती है, तो यह बड़ा संकेत हो सकता है कि वह ससुराल में खुश नहीं है। कई बार बेटियां माता-पिता को टेंशन नहीं देना चाहती इसलिए अपनी बात को खुलकर नहीं कहती। लेकिन आपको उसे भरोसा दिलाना चाहिए कि वह बेझिझक चीजों को बताए। उनकी बातों के पीछे छिपे दर्द सो समझने की कोशिश करें। आप यहां पर पति से बात करने की सलाह भी दे सकते हैं, अगर कुछ समय बाद भी सिचुएशन में कोई सुधार नहीं दिख रहा है, तो आप खुलकर बात करें।

हर चीज पर रोक-टोक कई बार शादी के बाद लड़कियों को ससुराल के माहौल और नियमों के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। हालांकि, अगर हर छोटी-बड़ी बात जैसे पहनावा, नौकरी, दोस्तों से मिलना या बाहर आने-जाने पर जरूरत से ज्यादा रोक-टोक होने लगे, तो इससे मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। अगर बेटी बार-बार यह बताए कि उसे अपने फैसले खुद लेने की आजादी नहीं मिल रही या हर बात पर टोका जा रहा है, तो माता-पिता को उसकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए। ऐसी स्थिति में परिवार को शांत तरीके से बातचीत कर समस्या समझने की कोशिश करनी चाहिए। बेटी को भी अपने पति से खुलकर बात करने और रिश्ते में आपसी समझ बनाने की सलाह देना जरूरी है।

खुलकर बात नहीं कर पाती नई जगह पर हर लड़की को एडजस्ट करने में समय लगता है लेकिन अगर बेटी लगातार अकेलापन महसूस करने की बात करे, तो यह इमोशनल आइसोलेशन का संकेत हो सकता है। कई बार परिवार और पति का कंट्रोलिंग नेचर लड़की को अकेला कर देता है और वह खुलकर किसी से बात भी नहीं कह पाती है।

डर लगता है बात न बढ़ जाए कई लड़कियां इस वजह से चुप रह जाती है कि वह सोचती हैं कि क्यों कलेश करना और फालतू की बात को बढ़ाना। लड़कियों की ये चुप्पी कई बार भारी पड़ सकती है। अगर बेटी तनाव में लगे या पहले की तरह खुश नहीं दिखती है, तो उससे बात करें और कारण जानने की कोशिश करें।

आप लोग चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी कई लड़कियां अपने माता-पिता को परेशान नहीं करना चाहती हैं और यही कारण है कि वह तकलीफ छुपाते हुए खुश होने का नाटक करती है। अगर आपकी बेटी जरूरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही हैं, तो उसे भरोसा दिलाते हुए बात करें।