Twisha Sharma Case: मुस्कुराती बहू के पीछे छिपा ‘परफेक्ट बहू’ बनने का दबाव, आखिर कब बदलेगी सोच?
Twisha Sharma Death Case: क्या भारतीय शादियों में महिलाओं से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें की जाती हैं? हाल के कुछ मामलों और बढ़ती चर्चाओं ने एक बार फिर रिश्तों, घरेलू दबाव और 'परफेक्ट बहू' वाली सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
भारतीय समाज में शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं मानी जाती, बल्कि दो परिवारों का मेल कहा जाता है। लेकिन इस रिश्ते के साथ अक्सर लड़कियों पर ‘परफेक्ट बहू’ बनने का दबाव भी डाल दिया जाता है। हर समय मुस्कुराना, सबकी पसंद का ध्यान रखना, घर और नौकरी दोनों संभालना, अपनी भावनाओं को दबाना और बिना शिकायत हर जिम्मेदारी निभाना- ऐसी कई उम्मीदों को महिलाएं चुपचाप सहती रहती हैं।
हाल ही में चर्चाओं में आए Twisha Sharma मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या घरेलू उम्मीदों और दहेज जैसे दबाव आज भी महिलाओं की जिंदगी और शादीशुदा रिश्तों को प्रभावित कर रहे हैं। जांच अभी जारी है, लेकिन यह मामला समाज में मौजूद कई गहरी समस्याओं पर चर्चा शुरू कर चुका है।
क्या होता है ‘परफेक्ट बहू’ का दबाव?
हर समय खुद को साबित करने की कोशिश- कई महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वे शादी के बाद तुरंत नए घर के हिसाब से खुद को बदल लें। हर काम में परफेक्ट दिखने का दबाव धीरे-धीरे मानसिक थकान बढ़ा देता है।
- अपनी जरूरतों को पीछे छोड़ देना
अक्सर बहुओं से उम्मीद की जाती है कि वे परिवार की जरूरतों को सबसे पहले रखें। ऐसे में उनकी अपनी पसंद, आराम और मेंटल हेल्थ पीछे छूट जाती है।
- नौकरी और घर दोनों संभालने का दबाव
आज कई महिलाएं काम भी करती हैं, लेकिन उनसे घर की पूरी जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद भी रखी जाती है। यह लगातार स्ट्रेस की वजह बन सकता है।
- क्या घरेलू उम्मीदें रिश्तों को प्रभावित कर रही हैं?
इमोशनल सपोर्ट की कमी: जब किसी महिला की बातों और भावनाओं को गंभीरता से नहीं सुना जाता, तो वह खुद को अकेला महसूस करती है।
- छोटी बातों पर लगातार ताने
खाना, कपड़े, काम करने का तरीका या परिवार की उम्मीदें पूरी ना होने पर ताने सुनना कई रिश्तों में आम बात बन चुकी है।
- दहेज का बदलता रूप
कई बार दहेज सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहता। महंगे तोहफे और लगातार डिमांड्स भी दबाव बढ़ा सकती हैं।
ट्विशा शर्मा केस ने क्यों बढ़ाई यह चर्चा?
Twisha Sharma का मामला देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। परिवार ने दहेज और घरेलू प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं, जबकि मामले की जांच अभी जारी है। इस केस ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि शादी के बाद महिलाओं पर पड़ने वाला मानसिक और सामाजिक दबाव कितना गंभीर हो सकता है।
रिश्तों में क्या बदलने की जरूरत है?
- बहू को इंसान की तरह देखें: हर महिला की अपनी पहचान, पसंद और लिमिट्स होती हैं। उसे सिर्फ जिम्मेदारियों के आधार पर जज करना सही नहीं माना जाता।
- काम की बराबर जिम्मेदारी: घर सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होता। रिश्तों में सपोर्ट और टीमवर्क जरूरी होता है।
- बातचीत को महत्व दें: अगर किसी को परेशानी हो रही है, तो उसकी बात सुनना और समझना जरूरी है। चुप्पी कई बार तनाव बढ़ा सकती है।
समाज को क्या समझने की जरूरत है?
- शादी कोई परीक्षा नहीं है।
- हर महिला से परफेक्ट होने की उम्मीद करना गलत है।
- सम्मान और इमोशनल सेफ्टी किसी भी रिश्ते की सबसे जरूरी चीजें होनी चाहिए।
- दहेज और घरेलू दबाव जैसी सोच बदलना बहुत जरूरी है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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