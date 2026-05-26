ट्विशा केस के बाद हर मां-बाप को बेटी को जरूर समझानी चाहिए ये 4 बातें, शादी के बाद रहेगी खुश और सेफ

ट्विशा शर्मा के केस ने एक बार फिर ससुराल में बेटियों की सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर आप अपनी बिटिया को ससुराल में खुश-सेफ रखना चाहते हैं, तो उसे शादी से पहले 4 जरूरी बातें जरूर कहें।

खुशी-खुशी कर दो बिदा तुम्हारी बेटी राज करेगी…ये लाइन एक गाने की है लेकिन क्या वाकई लड़कियां ससुराल में खुश रह पाती हैं? ट्विशा शर्मा केस ने समाज में महिलाओं की सेफ्टी और शादी के बाद उनकी जिंदगी को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज भी कई लड़कियां शादी के बाद ससुराल में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करती हैं। कभी दहेज के लिए दबाव बनाया जाता है तो कहीं उन्हें इतना परेशान किया जाता है कि वे गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती हैं।

हम भले ही आधुनिक भारत की बात करते हों, लेकिन सच यही है कि आज भी कई लड़कियां दहेज, घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न जैसी समस्याओं को झेल रही हैं। ऐसे मामलों ने माता-पिता की चिंता बढ़ा दी है और यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बेटियों को शादी से पहले सिर्फ जिम्मेदारियां ही नहीं, बल्कि अपने अधिकार, आत्मसम्मान और सेफ्टी के बारे में भी जागरूक किया जाए। शादी सिर्फ नए रिश्तों का जुड़ना ही नहीं होता बल्कि लड़की के जिंदगी में होने वाला सबसे बड़ा बदलाव भी होता है, ऐसे में उन्हें हर पेरेंट्स को कुछ बातें जरूर बतानी चाहिए, जिससे वह किसी भी तरह के प्रताड़ना को झेलने के बजाय अपनी बातें घरवालों से शेयर करें।

बेटी को कौन सी 4 बातें हर पेरेंट्स को बतानी चाहिए? 1- आत्मसम्मान है जरूरी हर पेरेंट्स को अपनी बेटी को बताना चाहिए कि उन्हें अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। अगर ससुराल वाले गलत व्यवहार कर रहे हैं या वह किसी भी तरह की प्रताड़ना का शिकार बन रही हैं, तो बिल्कुल भी चुप न बैठें। तुरंत आकर अपने माता-पिता को बताओ। रिश्तो के निभाना जरूरी है लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत देकर नहीं।

2- पहचान मत खोना शादी से पहले अगर तुम नौकरी कर रही हो और अपने पैरों पर खड़ी थी, तो शादी के बाद भी वही चीजें करो। किसी के लिए भी अपने करियर को दांव पर मत लगाओ। अगर ससुराल या मायके वाले साथ न दें, तो खुद को हमेशा इतना मजबूत रखना कि अकेले जिंदगी जी सको। अपनी पहचान को हमेशा बनाकर रखना, फिर परिस्थिती चाहे जो भी हो।

3- आर्थिक रूप से मजबूत रहना अगर बेटी नौकरी कर रही है, तो उसे बताएं कि शादी के बाद भी आर्थिक रूप से मजबूत रहें। खुद का बैंक बैलेंस ऐसा रखना कि कभी किसी के आगे पैसों के लिए हाथ ना फैलाना पड़ें। कई बार पति भी पैसे देने से पहले पूछ लेता है कि क्यों चाहिए या खर्चा क्या है। ये बात आपको बुरी भी लगेगी और खुद पर गुस्सा भी आएगा। इसलिए खुद की कमाई में बचत भी करना और खर्च भी।