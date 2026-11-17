सुबह की शुरुआत अपनों के प्यार और नई रोशनी के साथ होती है। ऐसे में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान बनी रहनी चाहिए। अगर आप भी अपने करीबियों की सुबह को खास बनाना चाहते हैं, तो यहां पढ़ें 20 खूबसूरत गुड मॉर्निंग शायरियां।

शायरी इन हिंदी

सुबह की सूरज की रोशनी नए सपने और उम्मीदें लेकर आती है। ऐसे में अगर दिन की शुरुआत अपनों के प्यार भरे संदेश और मीठी शायरी से हो जाए, तो चेहरे पर मुस्कान आना लाजिमी है। आजकल हर कोई सुबह गुड मॉर्निंग विश करता है और अगर आप भी अपने माता-पिता, सास-ससुर या भाई बहन को सुबह का प्यारा संदेश भेजते हैं, तो ये 20 शायरियां आपके काम आएंगी। इन्हें पढ़ते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।

1. हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है,

चेहरे पर मुस्कान और दिल में खुशियां सजाती है।

बीते कल को भूलकर आगे बढ़ते रहिए,

जिंदगी हर दिन एक नया मौका लेकर आती है। सुप्रभात!

2. सूरज की किरणें आपके आंगन में आएं,

खुशियों के फूल हर तरफ मुस्कुराएं।

आपका हर दिन इतना खूबसूरत हो,

कि गम भी आपके दरवाजे तक न आएं। गुड मॉर्निंग!

3. फूलों की तरह महकती रहे आपकी जिंदगी,

चांद-सितारों से भी चमकती रहे आपकी बंदगी।

हर सुबह आपके लिए खुशियां लेकर आए,

और हर शाम सफलता के गीत गुनगुनाए। सुप्रभात!

4. न कोई शिकवा हो, न कोई शिकायत हो,

हर दिन आपके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान हो।

मिले आपको हर वो खुशी जिसकी चाहत हो,

आपकी जिंदगी खुशियों की खूबसूरत सौगात हो। शुभ प्रभात!

5. सुबह की पहली किरण पैगाम लाई है,

हवाओं ने भी खुशियों की खबर सुनाई है।

मुस्कुराकर शुरू कीजिए आज का दिन,

क्योंकि जिंदगी ने एक नई सुबह सजाई है। गुड मॉर्निंग!

6. ख्वाबों को हकीकत बनाने का हुनर रखिए,

मुश्किलों से लड़ने का हौसला रखिए।

मंजिल खुद-ब-खुद कदम चूमेगी आपके,

बस हर सुबह दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखिए।

7. रिश्तों में मिठास बनी रहे,

हर दिल में विश्वास बना रहे।

सुबह हो आपकी इतनी हसीन,

कि चेहरे पर हर पल मुस्कान बनी रहे। सुप्रभात!

8. नया दिन है, नई कहानी लिखिए,

अपने सपनों की नई रवानी लिखिए।

जो कल अधूरा रह गया था,

आज उसे पूरा करने की तैयारी लिखिए। गुड मॉर्निंग!

9. दुआ है मेरी कि आपका हर दिन खास हो,

चेहरे पर मुस्कान और दिल में मिठास हो।

कभी न आए कोई गम आपके करीब,

आपकी जिंदगी खुशियों का एहसास हो। शुभ प्रभात!

10. पंछियों की चहचहाहट सुन लीजिए,

सुबह की खूबसूरती को चुन लीजिए।

छोड़ दीजिए कल की सारी परेशानियां,

आज को हंसकर जीना सीख लीजिए। गुड मॉर्निंग!

11. हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए,

अपने सपनों को पूरा करने का इरादा कीजिए।

रास्ते में मुश्किलें आएं तो घबराना नहीं,

हौसलों से हर मुश्किल को आसान कीजिए।

12. आपकी सुबह में फूलों की बहार हो,

हर पल खुशियों की बौछार हो।

जिस चीज की भी दुआ करें आप,

वो आपके लिए हकीकत का उपहार हो। सुप्रभात!

13. कुछ रिश्ते दुआओं से बन जाते हैं,

कुछ लोग दिल में घर कर जाते हैं।

उन अपनों को सुबह याद जरूर करना,

जो दूर होकर भी दिल के करीब रह जाते हैं। गुड मॉर्निंग!

14. सूरज निकला है नई रोशनी लेकर,

हवाएं आई हैं खुशियों का संदेश लेकर।

आपकी जिंदगी का हर लम्हा हसीन हो,

हर दिन गुजरे नई उमंग और विश्वास लेकर।

15. मुस्कुराहट आपकी पहचान बन जाए,

खुशियां आपके जीवन का अरमान बन जाएं।

हर सुबह इतनी खूबसूरत हो आपकी,

कि हर दिन जिंदगी का नया वरदान बन जाए। शुभ प्रभात!

16. ना दौलत की चाह हो, ना शोहरत का अरमान हो,

बस अपनों का साथ और चेहरे पर मुस्कान हो।

हर सुबह ऐसी मिले जिंदगी में,

जहां सुकून हो, प्यार हो और खुशियों का जहान हो।

17. सुबह की ओस में चमकते फूलों की तरह,

आपका जीवन भी रोशन रहे हर पल।

दुख की परछाई कभी करीब न आए,

खुशियों से भरा रहे आपका हर कल। गुड मॉर्निंग!

18. वक्त बदलता है, हालात बदल जाते हैं,

मेहनत करने वालों के दिन बदल जाते हैं।

बस भरोसा रखिए अपनी कोशिशों पर,

एक दिन सपने भी हकीकत बन जाते हैं। सुप्रभात!

19. हर सुबह आपकी किस्मत का सितारा चमके,

आपकी मेहनत से सफलता का नजारा चमके।

खुशियां कदम चूमें आपके हर मोड़ पर,

और अपनों के प्यार से जीवन सारा चमके। शुभ प्रभात!

20. फिजाओं में खुशबू हो, हवाओं में प्यार हो,

आपके हर दिन में खुशियों की बहार हो।

दिल से निकली है बस इतनी सी दुआ,