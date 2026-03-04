Happy Holi 2026: व्हाट्सएप पर अपनों को भेजें होली की शुभकामनाएं, ये टॉप 25+ मैसेज हैं सबसे बेस्ट!

Follow Us on

Mar 04, 2026 08:19 am IST

होली सिर्फ रंगों का ही त्योहार नहीं है, बल्कि दिलों को जोड़ने और रिश्तों में मिठास घोलने का भी अच्छा मौका है। इस दिन लोग अपने पुराने गिले-शिकवे भूलकर एक दूसरे को प्यार और दोस्ती के रंग में रंग देते हैं और नई शुरुआत करते हैं। ऐसा लगता है मानों हवा में गुलाल बिखरते ही, चारों तरफ जैसे खुशियां और अपनापन बिखर जाता है। ऐसे बढ़िया मौके पर अपनों को शुभकामनाएं भेजना तो बनता है। यहां हमनें आपके काम को थोड़ा सा आसान कर दिया है और टॉप विशेज को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। इनमें से कोई भी बधाई संदेश आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या करीबियों को भेज सकते हैं। चाहें तो ये सुंदर लाइंस अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हैं। यकीन मानिए पढ़ने वाले के चेहरे पर मुस्कान जरूर बिखर जाएगी।

1) निकलो गलियों में बना कर टोली,

भिगा दो आज हर एक की झोली,

कोई मुस्कुरा दे तो उसे गले लगा लो,

वरना निकल लो, लगा के रंग कह के हैप्पी होली।

Happy Holi 2026!

2) प्रेम के रंग से भरो पिचकारी

खुशियों के रंग से भर दो दुनिया सारी

ये रंग ना जाने कोई जात या बोली

हम आपको कहते हैं हैप्पी होली!

Happy Holi 2026!

3) कान्हा की पिचकारी और राधा की साड़ी,

खुशियों के रंग से, आओ रंगे दुनिया सारी

पकवानों की भीड़ और रंग-बिरंगी थाली,

मुबारक हो आपको यह होली हमारी!

Happy Holi 2026!

4) रंगो का त्योहार आया है,

हजारों खुशिया लाया है

कोई हमसे पहले न कह दे आपको,

इसलिए शुभकामनाओं के रंग आपको भिजवाया है।

Happy Holi 2026!

5) गिले-शिकवे सब धुल जाएं आज के रंग में,

बस प्यार ही प्यार रहे आज हर एक ढंग में।

आपको और आपके परिवार को होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं।

6) सतरंगी सपनों से सजे आपका जहां,

हर दिन लगे जैसे होली का ही समां।

होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

7) हंसी की गूंज से भर जाए घर-आंगन,

होली बनाए आज आपके हर पल को पावन।

Happy Holi 2026!

8) इस होली बस इतना सा मेरा अरमान,

मुस्कुराता रहे आपका हर एक जहां।

होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

9) रंग-बिरंगे गुलाल से सजा आज का दिन

रंगीन सपनों से महके आपका जीवन

हर पल खुशियों से भरा रहे आपका आंगन

आपके जीवन में हो खुशी, शांति और अमन

Happy Holi 2026!

10) होली आई, होली आई

रंगों के साथ खुशियां लाई

गिले-शिकवे सभी भूला दो

एक दूसरे को गले लगा लो

Happy Holi 2026!

11) पानी के गुब्बारे, गुलाल से भरी पिचकारी

होली की मस्ती हर तरफ है छाई

सारे गमों को दूर कर दो आज

मिलकर मनाओं होली का ये पावन त्योहार

होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

12) अबीर-गुलाल की उड़ती खुशबू

सपनों में भर दे नई आरज़ू

नफरत मिटे, बढ़े दोस्ती का रंग

होली मनाओ मिलकर एक संग

हैप्पी होली 2026!

13) कहीं गुजिया तो कहीं मालपुआ की खुशबू है

हाथों में रंग-गुलाल लिए सब एक दूसरे के संग हैं

गिले-शिकवे को दूर करने का ये दिन है

खुशियों से झूमने का ये पर्व है

होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

14) मथुरा की खुशबू,

गोकुल का हार।

वृंदावन की सुगंध,

बरसाने का प्यार।

मुबारक हो आपको होली का त्योहार...

Happy Holi 2026!

15) सदा हंसते रहें आप खुशियों के बहाने,

हम लाए हैं प्यार के रंग आपको भिगोने,

आपके जीवन में बनी रहे खुशियों की टोली।

होली 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

16) इश्क के रंग में रंग जाऊं,

तेरी यादों की गुलाल बन जाऊं।

इस होली बस इतनी सी ख्वाहिश है,

कि मैं तेरा और तू मेरी बन जाए।

Happy Holi 2026!

17) रंग उड़ेंगे, अबीर उड़ेगा, उड़ेगा खूब गुलाल,

तेरी-मेरी यारी से ही तो मचेगा आज बवाल।

हैप्पी होली मेरे दोस्त!

18) होली पर कुछ रिश्तेदार ऐसे रंग लगाते हैं,

जैसे पुरानी किसी दुश्मनी का बदला चुकाते हैं।

Happy Holi 2026!

19) गुलाल से सजे हैं गाल

खुशियों से महके हर साल

प्यार का रंग चढ़े ऐसा

मिट जाए हर बवाल

Happy Holi 2026!

20) रंगों से सजी ये शाम

हर दिल ले प्यार का नाम

नफरत दूर भागे

हो खुशियों का पैगाम

Happy Holi 2026!

21) रंगों से भर जाए मन

खुशियों से सजे जीवन

होली दे नया सवेरा

मिटे हर उलझन

Happy Holi 2026!

22) होली के दिन डरो मत इतना पानी से

बस थोड़ा सा रंग लगाओ और धूम मचाकर करो ऐश

साल में एक बार तो कर लो अपना बदन साफ

डालो बाल्टी और धो लो अपने सारे पाप

Happy Holi 2026!

23) तेरे गालों पर गुलाल लगाना है

दिल से तुझे अपना बनाना है

इस होली बस इतनी दुआ है

हर साल तुझे रंग लगाना है।

होली की हार्दिक शुभकामनाएं!

24) खुशियां हो ओवरफ्लो

मस्ती कभी ना हो लो

होली मुबारक हो मेरे ब्रो

Happy Holi 2026!

25) मुरली की तान और गुलाल की मार

मुबारक हो आपको होली का त्योहार।

Happy Holi 2026!

26) पिचकारी की धार,

गुलाल की बौछार,

मुबारक हो आपको होली का त्योहार।

Happy Holi 2026!

27) भांग की खुशबू

ठंडाई की मिठास

दोस्तों का साथ और होली का रास