Happy Father's Day: 'आंखों से जो हर बात पढ़ ले...' फादर्स डे के लिए 30 बेस्ट शायरियां
Top 30 Happy Father's Day Shayari: जून के तीसरे संडे को फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 21 जून को फादर्स डे पर पापा के सम्मान में भेजना है शुभकामना या लगाना है स्टेटस, यहां से चुनें बेहतरीन, इमोशनल पिता के लिए लिखीं ये हार्ट टचिंग शायरियां।
पिता के साथ उसके बेटे का रिश्ता कुछ अजीब सा होता है। दोनों एक दूसरे के सामने अपने मन की बातों का इजहार नहीं कर पाते लेकिन मन ही मन एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। कई बार इन रिश्तों पर गलतफहमी की धूल चढ़ जाती है। फादर्स डे के मौके पर पिता के प्यार की अभिव्यक्ति करेंगी ये इमोशनल शायरियां। यहां पढ़ें टोटल 30 फादर्स डे स्पेशल शायरी।
1- बाप के साए का असर होता है,
हर मुसीबत का मुकद्दर होता है।
2- पापा की हंसी में ही खुशी है मेरी,
उनकी मुस्कुराहट में ही दुनिया बसी है मेरी।
3- पिता वो हैं जो खुद रो कर भी हमें परेशान करते हैं,
अपनी खुशी में हमारी खुशी पाते हैं।
4- पापा की मुस्कुराहट से रोशन है मेरी दुनिया,
उनके प्यार से जीती हर धड़कन की दुनिया।
5- ज़िंदगी की राह में बाप का साथ है,
हर मोड़ पर मिलता है उनका प्यार और राहत है।
6- बाप की दुआओं में वो असर होता है,
जिसका हर मुश्किल आसान होता है।
7- पापा का प्यार एक ख़ूबसूरत कहानी है,
जो हमें हमारा साथ देती है।
8- पापा के बिना जिंदगी अधूरी है,
उनके प्यार के बिना ये दुनिया सूनी है।
9- ना कहते हैं मोहब्बत है, ना दिखाते हैं गम,
ज़िम्मेदारियों के बोझ से हैं सजे हम,
बस देख लीजिये इन आंखों में, एक पिता हैं हम।
10- वैसे तो आकाश में तारे बहुत हैं,
पर चांद एक ही होता है।
उसी तरह जिंदगी में कहने के लिए लोग साथ बहुत हैं,
पर हर वक्त मेरे साथ खड़े रहने वाले मेरे पापा पास नही हैं।
11- सुना है वो हर दर्द सीने में छुपाए बैठा है,
बेजान साखों की तरह मुरझाए बैठा है,
लगता है वो किसी का बूढ़ा बाप है,
जो अपने जवान बेटों से ठोकर खाए बैठा है।
12- कंधों पर झुलाया
कंधों पर घुमाया
एक पापा की बदौलत ही
मेरा जीवन खूबसूरत बन पाया।
13- अपने आसुओं को अंदर ही अंदर पीना सिख जाओगे
अगर पिता की उम्र देखोगे तो जीना सिख जाओगे
14- दिल के हर कोने में है आपके होने का आभास
गालों पर आपके हाथों की वह थपकी
दूर रहकर भी कराती है आपके पास होने का एहसास।
15- मन की बात जो पल में जान ले,
आंखों से जो हर बात पढ़ ले,
दर्द हो या खुशी, हर बात को पल में जान ले।
पापा ही तो है, जो आपको बेपनाह प्यार दे।
16- दुनिया की भीड़ में सबसे करीब जो है,
मेरे पापा मेरे खुदा मेरी तकदीर वो है।
17- पिता के होने से घर में कोई गम नहीं,
अगर मां अतुलनीय है तो पिता भी कम नहीं।
18- मुझे रख दिया छाँव में खुद जलते रहे धूप में,
मैंने देखा है ऐसा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में।
19- दुनिया चाहे कुछ भी कहे,
लेकिन एक बात तो साफ है,
कि पिता की फटकार में भी,
बेटे के लिए प्यार छुपा होता है !
20- नसीब वाले हैं जिनके सर
पर पिता का हाथ होता हैं,
ज़िद पूरी हो जाती हैं
सब अगर पिता का साथ होता हैं।
21- बिता देता है एक उम्र,
औलाद की हर आरजू पूरी करने में,
उसी पिता के कई सपने
बुढ़ापे में लावारिस हो जाते हैं।
22- पिता उस दीये की तरह हैं,
जो खुद जलकर, औलाद का जीवन रौशन करते हैं।
23- मतलब की इस दुनिया में वह पिता ही तो है,
जो औलाद को बेमतलब प्यार करता है।
24- पिता हैं तो सब हैं यहां,
जीवन पूरा हर ख्वाब है जवां,
पिता के होने से है ईश्वर का साया,
पिता के लिए वार दूं मैं अपना जीवन सारा।
25- यूं तो मैंने बुलंदियों के हर निशान को छुआ पाया
जब पापा ने गोद में उठाया तो आसमान को छुआ पाया
फादर्स डे की बधाई पापा
26- बच्चों के हर दुख को खुद सहते हैं
भगवान की उस देन को पिता कहते हैं
फादर्स डे की बधाई पापा
27- जब सबने साथ देने से कर दिया इनकार
तब पिता के कांपते हाथों ने ही दिया था सहारा
फादर्स डे की बधाई पापा
28- मुझ को छाँव में रखा और खुद भी वो जलता रहा
मैंने देखा एक फरिश्ता पिता की परछाई में
फादर्स डे की बधाई पापा
29- दो पल की खुशी के लिए क्या क्या कर जाता है
एक पिता ही बच्चों की खुशियों के लिए अंगारों पर चल जाता है
फादर्स डे की बधाई पापा
30- परिवार के चेहरे पर ये जो मुस्कान हंसती है
पिता ही हैं जिसमें सबकी जान बसती है
फादर्स डे की बधाई पापा
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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