Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपTop 25 plus Happy New year 2026 Wishes In Hindi Shayari Quotes SMS Status to share with friends and family
Happy New Year 2026 Wishes: इन टॉप 25+ मैसेज के जरिए अपनों को कहें 'हैप्पी न्यू ईयर', चुनें स्टेटस!

Happy New Year 2026 Wishes: इन टॉप 25+ मैसेज के जरिए अपनों को कहें 'हैप्पी न्यू ईयर', चुनें स्टेटस!

संक्षेप:

Happy New Year 2026 Wishes: हम आपके लिए कुछ शायरियां ले कर आए हैं, जिन्हें अपनों को भेजकर आप खास अंदाज में विश कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने के लिए भी ये लाइंस एकदम परफेक्ट हैं।

Dec 31, 2025 04:46 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साल 2025 खत्म होने को है और अब सभी को इंतजार है नए साल का। हर कोई खुली बांहों के साथ बेसब्री से आने वाले साल का स्वागत कर रहा है। बीता साल हर किसी के लिए उतार-चढ़ावों से भरा रहा, बीच-बीच में कुछ यादगार पल भी आए। कुल मिलाकर खट्टी-मीठी यादों के साथ 2025 का कैलेंडर अब पुराना हो गया है। ये समय है अपनों को आने वाले साल की शुभकामनाएं भेजने का। कोई गिले शिकवे भी हैं, तो नए साल पर सब छोड़कर आगे बढ़िए और पॉजिटिविटी के साथ साल 2026 का स्वागत कीजिए। यहां हम आपके लिए कुछ शायरियां ले कर आए हैं, जिन्हें अपनों को भेजकर आप खास अंदाज में विश कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने के लिए भी ये लाइंस एकदम परफेक्ट हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

1) सदा दूर रहो गम की परछाइयों से,

सामना न हो कभी तन्हाइयों से,

हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका,

यही दुआ है दिल की गहराइयों से

हैप्पी न्यू ईयर 2026

2) नया साल मुबारक हो आपको

इस साल भी चांद तारों भरी रात मिले

टूट कर फिर से तुमको चाहने लगूं

इस पल जो तुम्हारा साथ मिले

Happy New year dear

3) सूरज की तरह चमकते रहो आप,

चांद की तरह खिलते रहो आप,

2026 में गम आपसे कोसों दूर रहे,

सफलता की बुलंदियों को छूते रहो आप

नए साल की शुभकामनाएं!

4) हर साल आता है, हर साल जाता है,

इस नए साल में आपको वो सब मिले,

जो आपका दिल चाहता है.

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं!

5) नया रंग हो नई उमंगे,आंखो में उल्लास नया

नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया

नए वर्ष में चलो पुराने मौसम का हम बदलें रंग

नई बहारें लेकर आए जीवन में मधुमास नया

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

6) प्रभु से यही है आस, नया साल हो खास

जीवन में खुशी आए, सपने सच हो जाएं

हर काम में मिले सफलता,

मुबारक हो आपको नया साल

Happy New year 2026!

7) गणेश हरैं सब विघ्न आपके, लक्ष्मी बैठैं दोनों हाथ।

खुशियां आपके सदा कदम चूमें, तरक्की हो दिन रात।

कान्हा आपको दें कामयाबी, राधारानी दें आपको प्यार।

नव वर्ष यह सब दे आपको, यही दुआ हैं मेरी आज।

नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

8) नया सवेरा एक नई किरण के साथ,

नया दिन एक प्यारी मुस्कान के साथ,

आपको नया साल मुबारक हो,

ढेर सारी दुआओं के साथ

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

9) नया साल मुबारक हो आपको

इस साल भी चांद तारों भरी रात मिले

टूट कर फिर से तुमको चाहने लगूं

इस पल जो तुम्हारा साथ मिले

हैप्पी न्यू इयर मई डियर!

10) सूरज की तरह चमकते रहो आप,

चांद की तरह खिलते रहो आप,

2026 में गम आपसे कोसों दूर रहे,

सफलता की बुलंदियों को छूते रहो आप

Happy New Year 2026!

11) नया साल आए तो बस इतना सा वादा हो,

हर सुबह उम्मीदों से भरी हो, हर शाम सुकून दे,

और ज़िंदगी थोड़ी आसान लगे।

Happy new year 2026!

12) 2026 से बस इतनी सी उम्मीद है

ज़िंदगी थोड़ा सुकून दे,

रिश्ते थोड़े गहरे हों,

सपने फिर से हिम्मत करें उड़ान भरने की,

और हर गुजरता दिन ये एहसास दिलाए कि

आगे अभी बहुत कुछ खूबसूरत बाकी है।

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!

13) हर साल कुछ सिखाकर चला जाता है,

कुछ ख्वाब अधूरे छोड़ जाता है,

2026 से बस इतनी गुज़ारिश है

जो टूटा है उसे सहेज दे,

और जो खो गया है उसकी जगह सुकून भर दे।

Happy New year 2026

14) नया साल आए तो ऐसे आए

जैसे ठंडी हवा में धूप की पहली किरण,

जो बिना कुछ कहे ये एहसास दिला दे

कि अब सब ठीक होने वाला है।

हैप्पी न्यू ईयर 2026!

15) बीते साल ने थकाया बहुत,

पर शायद उसी ने मजबूत भी बनाया,

अब 2026 से यही उम्मीद है

कि ज़िंदगी थोड़ी आसान हो,

और दिल को सांस लेने की जगह मिले।

Happy New Year 2026!

16) जरा सा मुस्कुरा देना न्यू ईयर से पहले,

हर एक गम को भुला देना न्यू ईयर से पहले,

ना सोचो कि किस-किस ने दिल दुखाया,

सब को माफ़ कर देना न्यू ईयर 2026 आने से पहले.

नए साल की हार्दिक बधाई 2026!

17) नया साल आए बनकर उजाला

खुल जाए आपकी किस्मत का ताला,

आप पर मेहरबान रहे ऊपरवाला

यही दुआ करता है हर चाहनेवाला।

नव वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई!

18) मेरे लिए मेरी दुनिया मेरा परिवार है,

और मेरी भगवान से यही दुआ है कि,

आने वाले साल में मेरे परिवार पर खुशियों की बरसात हो।

Happy New Year 2026

19) जैसे हर साल सूरज की पहली किरण नई उम्मीद लाती है वैसे ही तुम्हारी मौजूदगी मेरी जिंदगी में खुशियां लाती है।

नया साल मुबारक हो प्रिय!

20) नया रंग हो नई उमंगे,आंखो में उल्लास नया

नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया

नए वर्ष में चलो पुराने मौसम का हम बदलें रंग

नई बहारें लेकर आए जीवन में मधुमास नया

नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

21) मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं

जिनके सपनों में जान होती है,

नया साल मुबारक हो उन्हें,

जिनकी आंखों में नई पहचान होती है!

Happy new year 2026!

22) आपकी आंखों में सजे हैं जो भी सपने,

और दिल में छुपी हैं जो भी अभिलाषाएं,

यह नया साल उन्हें सच कर जाए,

आपके लिए यही है हमारी शुभकामनाएं!

Happy New year 2025!

23) घर को बना दे जो गुलशन,

वो है मेरा प्यारा परिवार,

मुबारक हो आपको 2026 का यह साल।

24) नया साल खुशियों से भरा हो,

हर दिन आपका सुनहरा हो,

जो चाहें वो मिल जाए,

2026 यादगार बन जाए।

25) बीते साल को विदा कुछ इस कदर करते हैं,

जो नहीं किया अब तक वो भी कर गुजरते हैं,

नया साल आने की खुशियां तो सब मनाते हैं,

चलो हम इस बार बीते वक्त का शुक्रिया अदा करते हैं।”

हैप्पी न्यू ईयर 2026!

26) मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। साल 2026 आपके सपनों का साल हो!

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Happy New Year Whatsapp Staus New Year Wishes In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।