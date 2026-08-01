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'हर सुबह तेरे चेहरे पर मुस्कान रहे..' प्यारे से दोस्त को भेजें गुड मॉर्निंग के ये मैसेज

By Aparajita
लाइव हिन्दुस्तान
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दोस्त को हर सुबह एक प्यार भरी गुड मॉर्निंग शायरी भेज दी तो उसका कठिन से कठिन भी बिल्कुल आसान तरीके से कट जाएगा और वो दिल से आपको दुआएं देगा। अपने ऐसे ही प्यारे दोस्त के लिए यहां से चुनें बेहतरीन शायरियां।

Peace and blessings Shayari
सुकून और दुआ वाली शायरियां

दोस्ती-यारी केवल हंसी-ठहाके और टांग खींचने का नाम नहीं है। इसमे प्यार, अपनापन, देखभाल, फिक्र और बहुत सारे इमोशन शामिल होते हैं। बचपन के साथी जब जीवन की राह में अलग-अलग चलने लगते हैं। लेकिन एक दूसरे से फोन के जरिए कनेक्ट रहते हैं तो उनकी कभी याद और प्यार से भेजा मैसेज बिजी लाइफ और काम के बीच सुकून का एहसास देता है। अपने ऐसे ही दिल के अजीज दोस्त को भेजें प्यारा सा गुड मॉर्निंग मैसेज। यहां पढ़ें 25 बेस्ट गुड मॉर्निंग मैसेज।

सुप्रभात दोस्त

1- हर सुबह तेरे चेहरे पर मुस्कान रहे,

हर दिन तेरी खुशियों की नई पहचान रहे।

शुभ प्रभात!

2- सूरज की किरणें खुशियों का पैगाम लाएँ,

तेरी हर सुबह नई उम्मीदें जगाएँ।

गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त!

3- दोस्ती का रिश्ता सबसे खास होता है,

हर सुबह दोस्त का संदेश दिल के पास होता है।

सुप्रभात!

4- हर दिन तेरी जिंदगी में नई बहार आए,

हर सपना हकीकत बनकर मुस्कुराए।

गुड मॉर्निंग!

5- फूलों की खुशबू, हवाओं का साथ हो,

तेरी हर सुबह खुशियों की बरसात हो।

शुभ प्रभात!

6- सुबह की पहली किरण यही संदेश दे,

दोस्त हमेशा खुश रहे, हर गम से दूर रहे।

गुड मॉर्निंग!

7- रिश्तों की मिठास कभी कम न हो,

दोस्ती का यह सफर कभी खत्म न हो।

सुप्रभात दोस्त!

8- हर सुबह नई रोशनी लेकर आए,

तेरे जीवन में सफलता की राह सजाए।

शुभ प्रभात!

9- मुस्कुराते रहो हर पल, यही दुआ है,

हर सुबह तेरे लिए खुशियों की हवा है।

गुड मॉर्निंग!

10- चाय की खुशबू और सुबह का उजाला,

दोस्त की याद ने दिन बना डाला।

सुप्रभात!

11- हर सुबह नई उम्मीदों का पैगाम हो,

तेरे हर कदम पर सफलता का नाम हो।

शुभ प्रभात!

12- दोस्ती की महक कभी कम न हो,

तेरी जिंदगी में खुशियों का मौसम हरदम हो।

गुड मॉर्निंग!

13- सुबह का सूरज तेरे लिए चमके,

हर मुश्किल तेरे कदमों से हटके।

सुप्रभात!

14- दुआ है हर दिन तेरा शानदार हो,

तेरा हर सपना साकार हो।

गुड मॉर्निंग दोस्त!

15- नई सुबह, नई उमंग, नया विश्वास,

तेरे जीवन में हमेशा बनी रहे मिठास।

शुभ प्रभात!

16- हर दिन तेरे लिए खुशियों का त्योहार बने,

हर सुबह सफलता का उपहार बने।

गुड मॉर्निंग!

17- सच्चे दोस्त की दुआ कभी खाली नहीं जाती,

हर सुबह खुशियों की सौगात साथ लाती।

सुप्रभात!

18- उगता सूरज तेरे जीवन को रोशन करे,

हर सपना तेरी आंखों का पूरा करे।

गुड मॉर्निंग!

19- दोस्ती का रिश्ता यूं ही निभाते रहना,

हर सुबह मुस्कुराकर याद करते रहना।

शुभ प्रभात!

20- भगवान करे हर सुबह तेरे लिए खास हो,

हर दिन खुशियों और सफलता का एहसास हो।

गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त!

21- सुबह की हवा में एक पैगाम भेजा है,

तेरे लिए खुशियों का सलाम भेजा है।

गुड मॉर्निंग दोस्त!

22- हर सुबह तेरी तकदीर चमकती रहे,

तेरी हर राह फूलों से महकती रहे।

शुभ प्रभात!

23- उम्मीदों की किरणें हर दिन साथ हों,

तेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान की बात हो।

गुड मॉर्निंग!

24- दोस्ती का रिश्ता यूं ही गहरा रहे,

हर सुबह तेरा दिल खुशियों से भरा रहे।

सुप्रभात मेरे दोस्त!

25- नई सुबह नई कहानी लिखती है,

दोस्तों की यादें जिंदगी को रंगीन करती हैं।

गुड मॉर्निंग

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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