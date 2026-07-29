दोस्तों पर लिखी गई ये 25 शायरियां हैं मजेदार, फ्रेंडशिप डे से पहले भेजकर दिलाएं अपनी याद

फ्रेंडशिप डे अगस्त महीने में 2 तारीख को सेलिब्रेट किया जाएगा। अगर आप इस दिन से पहले अपने दोस्तों को अपनी याद दिलाना चाहतें हैं तो कुछ खास शायरियां उन्हें भेजें। यहां देखिए दोस्तों के लिए मजेदाक शायरियां।

फ्रेंडशिप डे 2 अगस्त को है और इस दिन से पहले दोस्तों को अपनी याद दिलाने के लिए यहां दी गई शायरियां भेजें।

हर किसी की लाइफ में दोस्त काफी खास होते हैं। एक अच्छा दोस्त आपके अच्छे बुरे हर फैसले में आपके साथ खड़ा रहता है। स्कूल और कॉलेज लाइफ में आपके कुछ ऐसे दोस्त बनते हैं जो सालों तक आपके लिए रहते हैं। हालांकि, बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारियां जब बढ़ जाती हैं तो हर कोई बिजी हो जाता है और अक्सर दोस्तों के नंबर बस कॉन्टेक्ट लिस्ट में रह जाते हैं। इसलिए हर साल अगस्त के महीने में फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल ये दिन 2 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे में इस दिन से पहले उन दोस्तों को अपनी याद दिलाएं जिनसे सालों से बातचीत बंद हैं।

फ्रेंडशिप डे से पहले दोस्तों को अपनी याद दिलाने वाली शायरियां

1) हमारी दोस्ती का यही उसूल है,

याद करो तो फूल हैं।

भूल जाओ अगर हमें,

तो फिर हम भी बड़े कूल हैं।

2) यादों का सिलसिला चलता रहेगा,

दोस्ती का कारवां बढ़ता रहेगा।

बस कभी हमें भी याद कर लेना,

वरना फोन खुद बजता रहेगा।

3) तेरे बिना ग्रुप बड़ा सूना लगता है,

हर मैसेज अधूरा लगता है।

एक बार ‘हाय’ ही बोल दिया कर,

दिल को थोड़ा सुकून मिलता है।

4) दोस्ती में न कोई छुट्टी होती है,

न कोई संडे होता है।

जो दोस्त याद न करे,

वो सबसे बड़ा आलसी होता है।

5) हमारी याद का अलार्म लगा लो,

थोड़ा सा वक्त हमारे नाम कर दो।

वरना एक दिन ऐसा आएगा,

हम मीम बनकर वायरल हो जाएंगे।

6) दोस्ती की दुकान बंद मत करना,

यादों का हिसाब कम मत करना।

कभी फुर्सत मिले तो मैसेज कर देना,

दिल को इतना बेकरार मत करना।

7) हम तो मुफ्त की मुस्कान बाँटते हैं,

दोस्तों को हंसाते रहते हैं।

बस बदले में इतना कर देना,

कभी-कभी हमें भी याद कर लेना।

8) दोस्ती में दूरी मायने नहीं रखती,

यादें कभी पुरानी नहीं होतीं।

बस एक मैसेज की कमी रहती है,

बाकी शिकायत कोई नहीं होती।

9) हम कोई सेलिब्रिटी नहीं,

जो फॉलो करना पड़े।

बस पुराने दोस्त हैं,

कभी-कभी याद कर लिया करो बड़े!

10) याद तो हम भी बहुत आते होंगे,

बस तुम्हारा मोबाइल थोड़ा शर्माता होगा।

एक मैसेज कर दिया करो जनाब,

वरना हम भी ‘VIP’ बन जाते हैं।

11) दोस्ती का रिश्ता बड़ा ही खास है,

तेरी चुप्पी भी अब उदास है।

कभी 'Hi' ही कर दिया करो यार,

वरना लगेगा नया दोस्त तेरे पास है।

12) हम तो वो दोस्त हैं,

जो बिना बुलाए भी याद आ जाते हैं।

और अगर याद न आएं,

तो स्टेटस डालकर याद दिला जाते हैं।

13) इतना भी बिजी मत हुआ करो,

कि दोस्तों को ही भूल जाओ।

कभी हमारी भी खबर ले लिया करो,

वरना सपनों में आकर परेशान करेंगे।

14) दोस्ती में हिसाब नहीं होता,

यादों का कोई जवाब नहीं होता।

एक मैसेज कर दिया करो यार,

वरना ‘Seen’ का बदला जरूर होता।

15) दोस्ती का रिश्ता बड़ा कमाल होता है,

जो याद करे वही बेमिसाल होता है।

कभी हमें भी मैसेज कर दिया करो,

वरना मोबाइल भी नाराज़ होता है।

16) हम तो रोज तुम्हें याद करते हैं,

बस तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार करते हैं।

लगता है तुम इतने बिजी हो गए हो,

कि दोस्तों को भी अपॉइंटमेंट देते हो।

17) हमारी याद तभी आती है,

जब नेट फ्री होता है।

वरना तुम्हारा दिल भी,

मोबाइल की बैटरी जैसा लो होता है।

18) दोस्ती निभानी है तो थोड़ा वक्त निकालो,

सिर्फ स्टेटस देखकर मत टालो।

कभी ‘कैसे हो?’ भी पूछ लिया करो,

वरना सपनों में आकर परेशान कर डालेंगे।

19) हम कोई Wi-Fi नहीं,

जो पास आकर ही याद आएं।

हम तो वो दोस्त हैं,

जो दूर रहकर भी सताएं।

20) इतने भी बिजी मत बनो,

कि दोस्त पुराने लगने लगें।

याद नहीं करोगे अगर,

तो मीम भेज-भेजकर जगाएंगे।

21) दोस्ती का टैक्स नहीं लगता,

याद करने का चार्ज नहीं लगता।

फिर भी लोग इतने कंजूस हैं,

कि एक मैसेज भी भारी लगता।

22) तुम्हारी याद में हम मुस्कुराते हैं,

फिर खुद ही खुद को समझाते हैं।

चलो छोड़ो, दोस्त है अपना,

रिप्लाई तो कभी-कभी ही आते हैं।

23) अगर हम याद न आएं,

तो आईना देख लिया करो।

क्योंकि तुम्हारी मुस्कान की वजह,

कभी हम भी हुआ करते थे।

24) दोस्त वो नहीं जो रोज मिले,

दोस्त वो है जो याद रहे।

और अगर भूल जाओ हमें,

तो टैग करके याद दिला देंगे।

25) तेरी दोस्ती का असर गजब है,

रिप्लाई आता बहुत कम है।

लगता है मोबाइल नहीं,