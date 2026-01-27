Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़रिलेशनशिपtop 20 romantic love shayari for girlfriend to send on valentine day 2026
Romantic Shayari: गर्लफ्रेंड को स्पेशल फील कराने के लिए भेजें टॉप 20 रोमांटिक शायरियां, जवाब में बोलेगी I LOVE YOU

Romantic Shayari: गर्लफ्रेंड को स्पेशल फील कराने के लिए भेजें टॉप 20 रोमांटिक शायरियां, जवाब में बोलेगी I LOVE YOU

संक्षेप:

वैलेंटाइन डे आने से पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड को स्पेशल फील कराना चाहते हैं, तो कुछ रोमांटिक शायरियां लिखकर भेज दें। इन्हें पढ़कर वह झट से आई लव यू बोल देगी और खुशी से झूम उठेगी।

Jan 27, 2026 02:35 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Romantic Shayari For Girlfriend: हर रिश्ते में प्यार होना ही काफी नहीं होता बल्कि उसे समय-समय पर जताना भी पड़ता है। फिर चाहे रिश्ता पति-पत्नी का हो या गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड वाला। आप अगर वैलेंटाइन डे से पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड को स्पेशल और प्यारा फील कराना चाहते हैं, तो कुछ रोमांटिक शायरियां लिखकर भेज दें। ये रोमांटिक शायरियां आप वैलेंटाइन वीक पर भी भेज सकते हैं, इन शायरियों को पढ़ते ही आपकी गर्लफ्रेंड प्यार से झूम उठेगी और आपको रिप्लाई में आई लव यू लिखकर भी भेज देगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गर्लफ्रेंड के लिए रोमांटिक शायरियां-

1.

तेरी मुस्कान में मेरी जान बसती है,

तेरी बातों में मेरी पहचान बसती है।

तू साथ हो तो हर ग़म आसान लगे,

क्योंकि मेरी दुनिया तुझसे ही सजती है।

2.

तुझे चाहना मेरी आदत नहीं,

मेरी जरूरत बन गया है।

तू दूर हो तो दिल बेचैन रहता है,

और पास हो तो हर पल खास बन जाता है।

3.

तेरे नाम से शुरू होती है हर सुबह,

तेरे ख्यालों में ढलती है हर रात।

तू साथ हो तो जिंदगी हसीन लगे,

वरना सब कुछ अधूरा-सा लगता है।

4.

तेरी एक नजर का जादू कुछ ऐसा चला,

दिल मेरा बस तुझ पर ही आकर ठहर गया।

अब ख्वाहिश बस एक ही है मेरी,

हर जन्म में तू ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए।

5.

तू पास हो तो डर नहीं लगता,

तू साथ हो तो सफर आसान लगता है।

तेरे प्यार ने ये सिखा दिया मुझे,

कि सच्चा इश्क कितना खास लगता है।

6.

तेरी हंसी मेरी कमजोरी है,

तेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी।

तू नाराज हो तो सब सूना लगे,

और मुस्कुरा दे तो दुनिया प्यारी।

7.

हर बात में तेरा जिक्र हो जाए,

हर दुआ में तेरा नाम आ जाए।

बस इतनी-सी ख्वाहिश है मेरी,

कि जिंदगी भर तू मेरे साथ निभाए।

8.

तू मिले तो लगा मुकम्मल हूं मैं,

वरना खुद में ही अधूरा था।

तेरा प्यार मिला तो जाना मैंने,

कि इश्क सच में खुदा का तोहफा था।

9.

तेरी बातों में सुकून मिलता है,

तेरी बाहों में जन्नत।

तू जो साथ है मेरी जिंदगी में,

तो और क्या चाहिए मुझे हकीकत में।

10.

हर रोज तुझसे प्यार बढ़ता जाता है,

हर लम्हा तेरा दीवाना बनाता है।

कह नहीं पाता हर बार लफ्जों में,

पर दिल हर पल तेरा नाम दोहराता है।

11.

तेरे बिना ये दिल तन्हा सा लगता है,

तेरे साथ हर पल अपना सा लगता है।

तू ही है मेरी हर खुशी की वजह,

और तू ही मेरी हर दुआ में रहता है।

12.

तेरी एक तस्वीर भी काफी है,

मुस्कान लाने के लिए।

तू साथ हो तो किसी और चीज की,

जरूरत ही नहीं होती जीने के लिए।

13.

तू रूठे तो दिल घबरा जाता है,

तू माने तो सुकून आ जाता है।

इतना असर है तेरे प्यार का,

कि हर दिन और ज्यादा चाहने का मन हो जाता है।

14.

तेरे साथ बिताए पल अनमोल हैं,

तेरी यादें सबसे खास।

तू ही है मेरी पहली पसंद,

और तू ही मेरी आखिरी आस।

15.

तू मिले तो हर सपना सच लगे,

तू साथ हो तो हर डर दूर।

तेरे प्यार ने ये यकीन दिलाया,

कि इश्क में ही छुपा है सुकून भरपूर।

16.

मेरी हर खुशी तेरे नाम है,

मेरी हर हंसी तेरे साथ।

तू ही है मेरी जिंदगी की वजह,

और तू ही मेरा हर जज्बात।

17.

तेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता,

तेरे साथ सब आसान लगता है।

तू जो थाम ले मेरा हाथ अगर,

तो हर मुश्किल भी मुस्कान लगता है।

18.

तेरी आवाज सुनते ही सुकून मिल जाए,

तेरा नाम लेते ही दिल मुस्कुराए।

इतना प्यार है तुझसे जान,

कि हर सांस तुझसे ही जुड़ जाए।

19.

ना चांद चाहिए, ना सितारे,

बस तू ही काफी है।

तेरा साथ मिल जाए उम्र भर,

तो जिंदगी भी अफसाना है।

20.

तेरा प्यार मेरी ताक़त है,

तेरा साथ मेरी पहचान।

तू ही है मेरी सबसे खूबसूरत कहानी,

और तू ही मेरी हर जान।

ये भी पढ़ें:खुशहाल जीवन के लिए ओशो के 9 विचार, बांध लें गांठ
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में 5 साल से बतौर डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में 8 वर्षों का अनुभव रखने वाली दीपाली ने डिजिटल मीडिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। एंटरटेनमेंट बीट में रुचि होने के साथ-साथ लाइफस्टाइल के प्रमुख सेक्शंस जैसे किचन हैक्स, हेल्थ, ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी से जुड़े विषयों पर लेखन में उनकी गहरी पकड़ है। वह हेल्थ और फिटनेस जैसे विषयों पर रिसर्च-आधारित और एक्सपर्ट-वेरिफाइड जानकारियां पाठकों तक पहुंचाती हैं। दीपाली साइंस ग्रेजुएट (B.Sc–Mathematics) हैं और उन्होंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री भी हासिल की है। और पढ़ें
Relationship Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।