Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shayari in hindi: तूफानी लाइनों के साथ दोस्त को दें मोटिवेशन, भेज दें फौरन मैसेज

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Motivational Shayari: लाइफ में आगे बढ़ने और सक्सेज पाने के लिए जज्बा और जुनून जरूरी है। जब ये दोनों खत्म हो जाए तो उसे किसी ना किसी मोटिवेशन की जरूरत होती है। अपने दोस्त को जिसे जरूरत हो ऐसे मोटिवेशन की भेज दें।

Shayari in hindi: तूफानी लाइनों के साथ दोस्त को दें मोटिवेशन, भेज दें फौरन मैसेज

सक्सेज के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। हर किसी के लिए खुद को आगे बढ़ने देने के लिए मोटिवेशन के अलग-अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग अपने दोस्त और दोस्ती से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे दोस्त हैं जो सक्सेज पाना चाहते हैं लेकिन उनके दिल में जज्बा नहीं जाग रहा तो उन्हें भेजें सुबह-सवेरे मोटिवेशन की ये लाइनें, जिन्हें पढ़कर उसे जरूर अपने काम को करने और अच्छे से करने की प्रेरणा मिलेगी। यहां पढ़ें मोटिवेशन के लिए बेस्ट लाइनें।

1- जो हार के भी मुस्कुराए,

वही जीत की असली पहचान बनाए।

2- मंजिल उन्हीं को मिलती है,

जिनकी नजर आसमान पर होती है।

3- खुद पर भरोसा रखो,

दुनिया खुद तुम्हें पहचान लेगी।

4- हौसला रखो, मेहनत करते रहो,

वक्त जरूर बदलेगा बस चलते रहो।

5- राहें अगर मुश्किल हैं, मंजिल जरूर पाएगी।

6- मेहनत की राह पर चलो तो मंज़िल खुद पास आएगी,

हौसला रखो, हर मुश्किल आसान बन जाएगी।

7- गिरने से डरोगे तो उड़ान कैसे भरोगे,

कोशिश करने वालों के कदम कभी नहीं थकते।

8- वक्त बदलता है, बस भरोसा रखना खुद पर,

अंधेरों के बाद ही सूरज निकलता है घर-घर।

9-सपनों को सच करने की ठान लो

कल नहीं, सफलता की शुरुआत है आज।

10- जो रुक गया वो हार गया,

जो चल पड़ा वो जीत गया,

11- मंजिल उसी की होती है जिसने खुद पर विश्वास किया।

मंजिल मिलेगी जरूर, बस कदम बढ़ाते रहना

12- नींद से बड़ा सपना चुनो,

हौसलों को उड़ान दो,

सफलता की सीढ़ियां चढ़ो,

दुनिया को पहचान दो।

13- किताबों की खुशबू में छिपा है भविष्य तुम्हारा,

जो आज पढ़ ले दिल से,

कल चमकेगा सितारा।

14- गिरकर भी जो उठ जाए,

वही सच्चा विद्यार्थी है,

हार नहीं मानना, यही ज़िंदगी की साधना है।

15- वक्त की कीमत समझो,

ये लौटकर नहीं आता,

आज जो मेहनत करेगा,

कल वही मुस्कुराता।

15- नींद से बड़ा सपना चुनो,

हौसलों को उड़ान दो,

सफलता की सीढ़ियां चढ़ो,

दुनिया को पहचान दो।

16- ज़िंदगी की राह में ठोकरें मिलना ज़रूरी है,

क्योंकि यही ठोकरें इंसान को मज़बूत बनाती हैं।

17- हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है,

बस खुद पर भरोसा रखो, मंजिल पास लाती है।

18- मुश्किलों से मत डर,

ये तो तेरी पहचान बनाएंगी,

जो गिरकर भी उठे,

वही ज़िंदगी जीना सिखाएंगी।

19- जिंदगी में हार कर भी मुस्कुराना सीख ले,

क्योंकि असली जीत वही है जो हौसले से मिलती है।

20- जो बिखर गया वो फिर जुड़ भी जाएगा,

बस खुद पर भरोसा रख,

वक्त बदल जाएगा।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
Motivational Quotes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।