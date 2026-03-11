Hindustan Hindi News
Good Morning Wishes: गुड मॉर्निंग के एक मैसेज से बदलें पूरा दिन, भेजें ये मोटिवेशनल लाइनें

Mar 11, 2026 06:40 am IST
Good Morning Wishes: किसी अपने को भेजा गया एक छोटा सा गुड मॉर्निंग मैसेज उसके पूरे दिन को स्पेशल बना सकता है। वो आपकी बातों को इंस्पायर हो सकता है, मोटिवेट हो सकता है और साथ ही अपने जीवन को सार्थक दिशा दे सकता है। तो देर ना करें और भेज दें ये गुड मॉर्निंग मैसेज।

Good Morning Wishes: गुड मॉर्निंग के एक मैसेज से बदलें पूरा दिन, भेजें ये मोटिवेशनल लाइनें

हर सुबह एक प्यारा सा मैसेज किसी का दिन बना सकता है। जब आप किसी अपने या सबसे खास को गुड मॉर्निंग विश करते हैं तो साथ ही उसे आने वाले दिनभर के लिए एक प्यारा सा मैसेज भी देते हैं। जिससे कि वो पूरे मेहनत और लगन से अपने काम,पढ़ाई या मनचाही चीज को करें। इन मोटिविशनल लाइंस के साथ लिखा गया गुड मॉर्निंग मैसेज आपके दोस्त या खास को एक नई एनर्जी और इंस्पिरेशन दे सकता है। तो देर ना करें और सेंड करें ये गुड मॉर्निंग मैसेज।

1) हर सूर्योदय एक नई उम्मीद और नया अवसर लेकर आता है।

Good Morning

2) हमारी हर समस्या का समाधान केवल हमारे पास है,

दूसरों के पास तो केवल सुझाव हो सकता है।

Good Morning

3) आज मुश्किल कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा।

Good Morning

4) सुखी वो नही जिसके पास सब कुछ है, सुखी वो है जिसके पास संतुष्टि है!

Good Morning

5) प्रत्येक प्रयत्न में सफलता, चाहे नहीं मिले!

लेकिन सफलता का कारण, हमेशा प्रयत्न ही होता है।

Good Morning

6) ऐसी कोई मंजिल नही जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो।।

Good Morning

7) प्रसन्नता का सबसे सरल उपाय,

ना किसी से अपेक्षा, ना किसी को उपेक्षा।

Good Morning

8) शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करिए, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा रखिए।

Good Morning

9) असंभव को भी संभव सिर्फ आपकी सोच बनाती है।

Good Morning

10) आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं कल नही!

Good Morning

11) यह आवश्य नही कि हर लड़ाई जीती ही जाए..

आवश्य तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए।

Good Morning

12) शब्दों को कोई भी स्पर्श नही कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं।

Good Morning

13) मुस्कुराहट इसलिए नही कि खुशियां जिंदगी में ज्यादा हैं..

मुस्कुराहट इसलिए है कि जिंदगी से न हारने का वादा है।

Good Morning

14) जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं।

Good Morning

15) हालात वो ना होने दें कि हौंसला बदल जाए,

बल्कि हौंसला वो रखें कि हालत बदल जाए।

Good Morning

16) सत्य अपने लिए रखना,

प्रेम दूसरे के लिए,

और करुणा सबके लिए

यही जीवन का व्याकरण है।

Good Morning

17) जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त देती है,

लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं।

गुड मॉर्निंग

18) मित्रता आनंद को दोगुना, और दुख को आधा कर देती है।

Good Morning

19) जिंदगी जीने का असली मजा नयी चीजें सीखने और करने में है।

Good Morning

20) जीवन में मुस्कुराना सीखना पड़ता है, रोना तो पैदा होते ही आ जाता है।

Good Morning

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें
motivational quotes

