Good Morning Wishes: गुड मॉर्निंग के एक मैसेज से बदलें पूरा दिन, भेजें ये मोटिवेशनल लाइनें
Good Morning Wishes: किसी अपने को भेजा गया एक छोटा सा गुड मॉर्निंग मैसेज उसके पूरे दिन को स्पेशल बना सकता है। वो आपकी बातों को इंस्पायर हो सकता है, मोटिवेट हो सकता है और साथ ही अपने जीवन को सार्थक दिशा दे सकता है। तो देर ना करें और भेज दें ये गुड मॉर्निंग मैसेज।
हर सुबह एक प्यारा सा मैसेज किसी का दिन बना सकता है। जब आप किसी अपने या सबसे खास को गुड मॉर्निंग विश करते हैं तो साथ ही उसे आने वाले दिनभर के लिए एक प्यारा सा मैसेज भी देते हैं। जिससे कि वो पूरे मेहनत और लगन से अपने काम,पढ़ाई या मनचाही चीज को करें। इन मोटिविशनल लाइंस के साथ लिखा गया गुड मॉर्निंग मैसेज आपके दोस्त या खास को एक नई एनर्जी और इंस्पिरेशन दे सकता है। तो देर ना करें और सेंड करें ये गुड मॉर्निंग मैसेज।
1) हर सूर्योदय एक नई उम्मीद और नया अवसर लेकर आता है।
Good Morning
2) हमारी हर समस्या का समाधान केवल हमारे पास है,
दूसरों के पास तो केवल सुझाव हो सकता है।
Good Morning
3) आज मुश्किल कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा।
Good Morning
4) सुखी वो नही जिसके पास सब कुछ है, सुखी वो है जिसके पास संतुष्टि है!
Good Morning
5) प्रत्येक प्रयत्न में सफलता, चाहे नहीं मिले!
लेकिन सफलता का कारण, हमेशा प्रयत्न ही होता है।
Good Morning
6) ऐसी कोई मंजिल नही जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो।।
Good Morning
7) प्रसन्नता का सबसे सरल उपाय,
ना किसी से अपेक्षा, ना किसी को उपेक्षा।
Good Morning
8) शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करिए, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा रखिए।
Good Morning
9) असंभव को भी संभव सिर्फ आपकी सोच बनाती है।
Good Morning
10) आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं कल नही!
Good Morning
11) यह आवश्य नही कि हर लड़ाई जीती ही जाए..
आवश्य तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए।
Good Morning
12) शब्दों को कोई भी स्पर्श नही कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं।
Good Morning
13) मुस्कुराहट इसलिए नही कि खुशियां जिंदगी में ज्यादा हैं..
मुस्कुराहट इसलिए है कि जिंदगी से न हारने का वादा है।
Good Morning
14) जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं।
Good Morning
15) हालात वो ना होने दें कि हौंसला बदल जाए,
बल्कि हौंसला वो रखें कि हालत बदल जाए।
Good Morning
16) सत्य अपने लिए रखना,
प्रेम दूसरे के लिए,
और करुणा सबके लिए
यही जीवन का व्याकरण है।
Good Morning
17) जिंदगी हमें बहुत खूबसूरत दोस्त देती है,
लेकिन अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी देते हैं।
गुड मॉर्निंग
18) मित्रता आनंद को दोगुना, और दुख को आधा कर देती है।
Good Morning
19) जिंदगी जीने का असली मजा नयी चीजें सीखने और करने में है।
Good Morning
20) जीवन में मुस्कुराना सीखना पड़ता है, रोना तो पैदा होते ही आ जाता है।
Good Morning
