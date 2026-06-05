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Shayari in Hindi: व्हाट्सएप पर लगाने के लिए बेस्ट स्टेटस लाइनें, यहां से चुनें

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Shayari in Hindi:  व्हाट्स एप पर स्टेटस लगाने के लिए बेस्ट और पॉजिटिव लाइंस। जिन्हें पढ़कर कोई भी मोटिवेट हो सकता है। तो अगर आपको किसी को सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं तो ये लाइने बेस्ट हैं। जिन्हें वो पढ़कर जरूर समझने की कोशिश करेंगे।

Shayari in Hindi: व्हाट्सएप पर लगाने के लिए बेस्ट स्टेटस लाइनें, यहां से चुनें

आजकल ज्यादातर लोग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पेज पर स्टेटस लगाते हैं। कई बार ये स्टेटस उनके मूड को भी रिफ्लेक्ट करता है। अपनी सोच-विचार और इरादों को दुनियाके सामने जाहिर करना है। और कुछ पॉजिटिव मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगाएं ये शानदार स्टेटस। यहां से चुनें बेस्ट शायरी वाली लाइनें…..

1- जिद होनी चाहिए कुछ भी हासिल करने की, वरना उम्मीद तो हर कोई लगाकर बैठा है।

2- आज रास्ता बना लिया है,

तो कल मंजिल भी मिल जाएगी

हौंसलों से भरी ये कोशिश एकदिन

जरूर रंग लाएगी।

3- उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती

अगर जिद हो जीतने की तो, हार भी डरा नहीं सकती।

4- सपनें वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं,

सपने वो हैं जो हमे सोने नहीं देते हैं।

5- हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो

6 - खुद से ही जीतने की जिद है मुझे खुद को ही हराना है मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की मेरे अंदर एक जमाना है।

7- जब तक तुम बढ़ने की हिम्मत नहीं बढ़ आओगे तब तक प्रतिस्पर्धा जितना तुम्हारे लिए असंभव होगा

8- सफल वहीं होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं।

9- मत रोना किसी के छोड़ के जाने से,

वक्त ऐसा ला देना कि वो खुद मिलने आए नए नए बहाने से।

10- जब तक अपनों से ठोकर ना मिले, इंसान होश में नहीं आता।

11- समय देना दुनिया का सबसे खास तोहफा है...

सब सुधर जाएगा.. थोड़ा समय देना सीखो, आज भी मौका है।

12- बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने के बाद आदमी खुद को छोटा ना समझे।

13- वक्त वो तराजू है जनाब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है।

14- जिंदगी की कमाई,दौलत से नहीं नापी जाती,

अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसी थी।

15- निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिर कर संभलते रहे हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे

16- इंतजार मत करो हमेशा कोशिश करते रहो क्योंकि जितना तुम सोचते हो जिंदगी से कहीं ज्यादा तेजी से आगे निकल रही है

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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