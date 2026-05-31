Shayari in Hindi: प्यारे से मैसेज के साथ दोस्तों को बोलें हैप्पी संडे

Happy Sunday: संडे का दिन जितना स्लो होता है। माइंड उतना ही तेज भागता है। अपने दिल और दिमाग को रिलैक्स कर संडे मॉर्निंग अपने दोस्तों को मैसेज भेजकर बोले हैप्पी संडे। यहां से चुनें बेहतरीन 15 टाइप के हैप्पी संडे मैसेज।

संडे का दिन भागती जिंदगी के पहिए में ब्रेक लेकर आता है। एक दिन जब आपको कहीं जाने की जल्दी नहीं होती, एक दिन जब आपको बार-बार घड़ी निहारने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़े से आलस से साथ शुरू हो रही सुबह काफी मीठी सी लगती है। चाय की चुस्कियों के साथ अपने आलस को आप दूर भगाना चाहते हैं और नींद आपको प्यारी लगती है। ऐसे प्यारे से संडे की खातिर ही बाकी के 6 दिन काम करते हैं। तो इस प्यारे से संडे को दूसरों के लिए भी प्यारा बना दें, दोस्तों को भेज दें हैप्पी संडे वाले ये मैसेज।

1- छू ले आसमान जमीन की तलाश ना कर,

जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर,

तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त,

मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर।

Happy Sunday 2- जिम्मेदारियों को बोझ इतना भी मत बढाओ,

कि इतवार को ऑफिस से छुट्टी न पाओ.

3- उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको

खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको,

जी भर आनंद लें रविवार का

ऊपर वाला हजार खुशियां दे आपको।

4- मुस्कुरायें और उठ जायें,

अपने रविवार को अच्छा बनायें,

कुछ नया सीखें या सिखायें,

ध्यान रखें ये व्यर्थ ना हो जाये।।

5- ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो,

जिंदगी आपकी हैं बस अपने स्वाभाव में जियो।

6- आपकी नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए,

आपके दुःखों की सारी बातें पुरानी हो जाएं,

दे जाए इतनी खुशियां ये दिन आपको, कि

खुशी भी आपकी मुस्कुराहट की दीवानी हो जाए।

7- रविवार को रविवार ही मानिए.

कुछ इच्छाएं परिवार की भी जानिए,

काम काज तो जिंदगी भर का है,

कुछ अरमान दिल के भी पहचानिए।

8- समझ नहीं आ रहा आज जागना है या सोना है,

क्योंकि आज काम तो कुछ नहीं होना है,

दोस्तों के साथ घूमना और सैर सपाटा होना है,

रविवार की मस्ती और धमाल ही धमाल होना है।

9- क्यों किसी के ख्यालों में खोया जाए,

क्यों किसी की यादों में रोया जाए,

इस दुनिया के झमेलों में पड़ना है बेकार,

आज सन्डे है चलो जी भर के सोया जाए।

10- कल का दिन किसने देखा है,

इसलिए आज का दिन भी खोयें क्यों?

जिन घड़ियों में हंस सकते हैं,

उन घड़ियों में रोयें क्यों?

11- कितनी सुहानी होती है

सुबह इतवार की,

जैसे ठंडी सी फुहार हो

पहले-पहले प्यार की.

Happy Sunday

12- चलो इक इतवार ऐसा भी मनाया जाएं,

सारे गमों को इस दिन भुलाया जाएँ,

खुशियों को अपने घर दावत पर बुलाया जाएं

और मायूस सी जिन्दगी को फिर से हंसाया जाएं।

13- Sunday का इंतजार हमे बहुत बेसब्री से होता है,

क्योंकि इस दिन दीदारे यार जो होता है.

14- मोती महंगे होते हैं इसलिए गंवाए नहीं जाते

अपने तो अपने होते हैं जो चाह कर भी भुलाए नहीं जाते।

15- जीवन में हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो,